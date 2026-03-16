„Trebuie să conducem mai puțin”. Șeful OMV avertizează asupra unei posibile crize de combustibil

Directorul general al OMV Petrom, Alfred Stern. Foto: Profimedia Images
Războiul din Iran provoacă o creștere puternică a prețurilor la combustibili și în Austria: benzina și motorina sunt mai scumpe decât au fost de mult timp. Directorul general al OMV Alfred Stern a respins, într-un interviu acordat emisiunii „Ö1 Mittagsjournal”, acuzațiile potrivit cărora compania ar profita de criză. Acesta a prezentat și o propunere pragmatică privind modul în care ar putea fi gestionată o eventuală lipsă de combustibil, scrie krone.at.

De la începutul conflictului din Iran, prețurile la combustibil au crescut semnificativ în această țară. Motorina costă deja peste 1,90 euro pe litru la unele benzinării. Guvernul lucrează în prezent la o soluție sustenabilă pentru a menține prețurile petrolului la un nivel accesibil.

„Statul beneficiază, nu OMV”

În crizele anterioare, companiile petroliere și-au majorat marjele de profit. Într-un interviu pentru „Journal zu Gast” de la Ö1, directorul general al OMV, Alfred Stern, a respins acuzația că firma ar profita de actuala criză.

Întrebat dacă OMV face „profituri pe lângă”, el a răspuns: „Prețurile nu sunt stabilite într-o rafinărie.” La un preț de 1,70 euro pe litru de benzină premium, aproximativ 90 de cenți reprezintă taxe și impozite. Din cei 80 de cenți rămași, 55 de cenți acoperă costul petrolului brut. Astfel, OMV rămâne cu doar 25 de cenți.

Potrivit lui Stern, de fapt statul este cel care beneficiază de prețurile ridicate la petrol. Reducerea prețurilor la pompă ar putea fi obținută în prezent doar prin scăderea taxelor.

Stern a respins însă ideea unei intervenții directe a guvernului pe piață, afirmând că astfel de măsuri ar putea pune în pericol securitatea aprovizionării interne.

„Dacă nu vrei să plătești, va trebui să mergi pe jos”

Stern a explicat creșterea puternică a costurilor prin deficitul internațional provocat de războiul din Iran. El a menționat că pe piața globală există în prezent un deficit de aproximativ 20% de petrol și 10% de combustibili.

Pentru a aduce cantitățile necesare în Austria, OMV trebuie să plătească prețuri competitive pe bursa petrolieră din Rotterdam. „Oricine în această lume nu este dispus să plătească prețurile ridicate pe care le plătim în Europa și Austria va trebui să meargă pe jos”, a declarat șeful OMV.

Întrebat dacă aprovizionarea cu combustibil pentru acest an este sigură, șeful OMV a spus că nu se poate afirma acest lucru cu certitudine — în cel mai rău scenariu, Austria ar putea rămâne fără combustibil.

Totuși, Stern a subliniat în repetate rânduri că prioritatea principală a companiei este asigurarea aprovizionării pentru clienți.

„Trebuie să conducem mai puțin”

În cazul unei penurii de combustibil, Stern spune că soluția pentru consumatori este clară: „Dacă există o lipsă de combustibil, trebuie să economisim. Să conducem mai puțin, să conducem mai încet — nu există altă soluție.”

Atacul Israelului și al Statelor Unite asupra Iranului, pe 28 februarie, a afectat și aprovizionarea energetică a Austriei. Conflictul a paralizat instalații petroliere și de gaze din Orientul Mijlociu.

În plus, Iranul blochează Strâmtoarea Hormuz, unul dintre cele mai importante puncte de tranzit pentru comerțul global cu petrol.

Premierul Ilie Bolojan a declarat, despre creşterea preţurilor la combustibili, pe fondul războiului din Orientul Mijlociu, că dacă urmărim, creşterea de preţuri în România este mult mai mică decât la cotaţiile internaţionale sau ţările din vestul Europei. El a precizat la Digi24 că Guvernul a adoptat schema de sprijin pentru transportatori şi vor face şi pentru agricultori acelaşi lucru.

Editor : Ana Petrescu

