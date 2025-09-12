Șeful Rheinmetall: Nu are sens să tragi cu o armă de 500.000 de dolari împotriva unei drone de 20.000. Ar trebui sisteme mai ieftine

Directorul executiv al Rheinmetall, cel mai mare contractor din domeniul apărării în Germania, a declarat că Europa trebuie să-și intensifice investițiile în sisteme de apărare aeriană cu costuri reduse pentru a contracara amenințarea crescută reprezentată de dronele rusești, potrivit Financial Times.

După raidul dronelor rusești în spațiul aerian polonez de miercuri, Armin Papperger a mai spus că compania este pregătită să furnizeze Varșoviei capacități de apărare aeriană pentru a ajuta țara să se protejeze, dacă i se va solicita acest lucru.

Europa trebuie să dezvolte sisteme anti-drone „la un cost foarte redus”, sporind în același timp capacitatea de producție, a declarat Papperger pentru Financial Times la târgul de apărare DSEI din Londra.

„Cred că Ucraina are nevoie de o capacitate dublă față de cea actuală, dar trebuie să investim în Europa, deoarece Europa nu are aproape nimic”, a afirmat el.

Cu toate acestea, capacitatea de producție era în creștere. Rheinmetall și-a mărit propria capacitate și dorea să producă 200 de sisteme mobile de apărare aeriană Skyranger pe an.

„Capacitățile există, tehnologia există și capacitatea se va mări”, a spus el.

Rheinmetall era gata să livreze sistemele sale în Polonia dacă obținea un contract, a adăugat Papperger, menționând că s-a întâlnit cu oficiali polonezi după raidul cu drone rusești pentru a discuta „ce putem face imediat pentru a proteja și ceva la granița poloneză”. Compania se aștepta să livreze sisteme Skyranger în Ucraina începând de la sfârșitul anului, a spus Papperger.

Consolidarea capacităților de apărare aeriană ale Europei a devenit mai urgentă, întrucât Rusia și-a intensificat atacurile cu drone asupra Ucrainei. În ultimele săptămâni, țările UE au convenit să trimită sisteme de apărare aeriană și muniții la Kiev din propriile stocuri. Incursiunea dronelor rusești în spațiul aerian al Poloniei este considerată pe scară largă ca un test al apărării NATO.

Papperger a spus că sistemele tradiționale de apărare aeriană bazate pe rachete sunt scumpe în comparație cu costul de producție al dronelor.

„Nu are absolut niciun sens să tragi cu o armă de 200.000 sau 500.000 de dolari împotriva unei drone de 20.000 de dolari”, a spus el. Prețul dronelor va scădea probabil și mai mult, și „avem un sistem care contracarează dronele pentru 5.000 de dolari, ceea ce are mult sens din punct de vedere economic”.

Rheinmetall a devenit un partener cheie pentru Ucraina de la invazia pe scară largă a Rusiei în februarie 2022 și unul dintre cei mai mari câștigători corporativi din creșterea cheltuielilor militare europene.

