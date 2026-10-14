Senatul a adoptat proiectul prin care cetățenii ar putea primi SMS sau e-mail cu 30 de zile înainte să le expire actele

Senatul a adoptat miercuri un proiect de lege care prevede că autoritățile și instituțiile publice trebuie să le trimită cetățenilor o notificare cu cel puțin 30 de zile înainte de expirarea unor acte administrative cu valabilitate limitată. Mesajele ar putea fi trimise prin e-mail sau SMS, însă beneficiarii vor trebui să opteze pentru primirea lor.

Inițiativa, depusă de senatori USR, a fost adoptată cu 93 de voturi „pentru” și o abținere. Ea completează Codul administrativ și se referă la documente precum permise, autorizații, certificate și licențe emise de autoritățile centrale și locale sau de instituțiile publice.

Notificarea nu va fi automată pentru toți titularii. Fiecare persoană va putea alege să o primească atunci când solicită sau obține actul, ori ulterior, pe durata valabilității acestuia. Opțiunea va putea fi retrasă în orice moment.

Notificările ar urma să fie trimise printr-o platformă unică

Proiectul prevede dezvoltarea unei platforme sau aplicații informatice unice, administrată de Autoritatea pentru Digitalizarea României (ADR). Instituția ar urma să o pună la dispoziția autorităților în termen de șase luni de la intrarea în vigoare a legii.

Autoritățile și instituțiile publice ar avea, la rândul lor, șase luni pentru a face demersurile necesare aplicării sistemului, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2027.

Dacă autoritățile nu implementează sau nu folosesc sistemul în termenul prevăzut, proiectul stabilește amenzi între 500 și 1.000 de lei. Sancțiunea ar fi aplicată instituției sau entității responsabile, de personalul ADR împuternicit în acest scop.

Trimiterea unei notificări nu ar schimba însă obligațiile titularului actului. Lipsa mesajului nu prelungește valabilitatea documentului și nu suspendă sancțiunile pentru desfășurarea unei activități fără acte valabile. Beneficiarul va trebui în continuare să urmărească data expirării și să îndeplinească formalitățile necesare pentru reînnoirea documentului.

Inițiatorii spun că notificarea ar ajuta la respectarea termenelor și ar îmbunătăți relația dintre administrație și cetățeni.

„Trimiterea unui mesaj informativ trebuie privită ca o formă de respect instituțional față de contribuabil”, se arată în expunerea de motive a proiectului.

Propunerea legislativă pentru completarea OUG 57/2019 privind Codul administrativ va fi dezbătută de Camera Deputaților, for decizional în acest caz.

Editor : A.D.