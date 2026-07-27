Senatul a adoptat luni, în sesiune extraordinară, proiectul de lege care ar trebui să reducă prețul carburanților. PNL și PSD au venit fiecare cu propriul set de măsuri, însă în cele din urmă Alexandru Nazare, actualul ministru al Finanțelor, și Bogdan Ivan, fostul ministru al Energiei, au căzut de acord asupra unei variante comune. Legea merge la vot în Camera Deputaților, iar dacă va fi adoptată aceasta va introduce, în premieră, un mecanism de „acciză dinamică”, prin care acciza la carburanți va putea fi redusă între 5% și 25%, în funcție de evoluția prețurilor la pompă.

Proiectul a fost adoptat de Senat cu 116 voturi „pentru” și opt abțineri.

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ACTUALIZARE 15:31 Fostul ministru al Energiei, Bogdan Ivan, a declarat că proiectul privind măsurile de reducere a prețului carburanților urmează să fie supus votului final în Senat, iar apoi va intra în procedură de urgență la Camera Deputaților. Acesta a precizat că, pe lângă reducerea progresivă a accizei, proiectul introduce și limitarea adaosului comercial al operatorilor din piață, care va fi actualizat în funcție de rata inflației.

„Vom merge pe un mecanism nou, care va fi valabil timp de trei luni și care poate fi prelungit cu încă trei luni, de fiecare dată când este cazul, dată fiind situația internațională. Am căzut de acord asupra unui mecanism prin care vom reduce progresiv acciza la carburanți, între 5% și 25%, în funcție de modul în care vor crește cotațiile internaționale atât la petrolul brut, cât și la tona de motorină. Acest cuantum va avea, de exemplu, în acest moment, un impact de 34 de bani la cotațiile actuale și poate să crească până la 64, respectiv 84 de bani, dacă vom avea o creștere de peste 20% a prețului, raportată la perioada anterioară începerii conflictului militar din Orientul Mijlociu. De asemenea, vorbim despre limitarea exporturilor de motorină către statele vecine ale României, acestea urmând să fie aprobate doar cu semnătura ministrului Economiei și a ministrului Energiei, precum și despre o limitare a adaosului comercial la operatorii din piață, cu actualizarea acestuia în funcție de rata inflației”, a declarat Bogdan Ivan, într-o conferință de presă.

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Știrea inițială

Noua formă a proiectului renunță la reducerea TVA, propusă inițial, și păstrează doar mecanismul de reducere a accizei, după ce Ministerul Finanțelor a avertizat că o diminuare a TVA nu ar fi fost compatibilă cu legislația europeană și ar fi transmis un semnal negativ agențiilor de rating.

Fostul ministru al Energiei, Bogdan Ivan, a declarat că proiectul creează cadrul legal pentru intervenția Guvernului în situații de criză pe piața carburanților, prin reducerea progresivă a accizei la motorină.

„Este un proiect care prevede o reducere a prețului final al motorinei prin instituirea situației de criză în domeniul carburanților din țara noastră și crearea unui cadru general pentru acest lucru, astfel încât el să poată fi actualizat ori de câte ori este nevoie, prin hotărâre de Guvern. La nivelul actual al prețului motorinei la pompă, vorbim despre o reducere cu 34 de bani pe litrul de motorină. În situația în care vom avea o creștere a cotațiilor internaționale ale prețului motorinei și al petrolului, vorbim despre o reducere care va putea să crească până la 68 de bani, în funcție de prețul final”, a declarat Bogdan Ivan.

Potrivit acestuia, scopul măsurii este ca prețul motorinei standard să fie menținut în jurul pragului de 10 lei pe litru, chiar și în cazul unor noi scumpiri pe piața internațională: „Toate aceste măsuri ar trebui să ducă la obținerea unui preț mai redus în țara noastră, cu aproximativ 60 de bani pentru fiecare litru de motorină, comparativ cu prețul real din piață. Acest lucru ar reprezenta un avantaj atât pentru consumatorul final, persoană fizică, cât și pentru companii, pentru că, în situația în care avem un preț ridicat al carburanților, automat vorbim despre costuri care se regăsesc și în produsele de bază și în tot ceea ce înseamnă produse economice pentru populația României”.

Măsurile ar urma să fie aplicate inițial pentru o perioadă de trei luni, cu posibilitatea prelungirii prin hotărâre de Guvern. În plus, Ministerul Finanțelor va putea actualiza nivelul accizei o dată la două săptămâni, în funcție de evoluția cotațiilor internaționale Brent și Platts.

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Nazare: Introducem pentru prima dată o „acciză dinamică”

Ministrul interimar al Finanțelor, Alexandru Nazare, a declarat că forma comună a proiectului este mai adaptată contextului actual și introduce, în premieră, un mecanism de „acciză dinamică”.

„Această formă a inițiativei legislative este mult mai adaptată realităților de astăzi. Este pentru prima oară când introducem o formă de acciză dinamică. Forma de acciză dinamică înseamnă că, în funcție de creșterea prețului, aceasta poate să scadă între 5% și 25%. Este o variantă mult mai flexibilă, care ne dă posibilitatea să acționăm în intervalul următoarelor trei luni de la promulgare, prin hotărâre de Guvern, iar, la fiecare două săptămâni, Ministerul Finanțelor va analiza cuantumul accizei și va acționa”, a declarat Nazare.

Acesta a explicat că s-a renunțat la reducerea TVA deoarece măsura nu era compatibilă cu legislația europeană și ar fi afectat evaluările pe care România le așteaptă în perioada următoare din partea agențiilor de rating.

„Cred că trebuie să le mulțumesc pentru că au renunțat la propunerea privind reducerea TVA, în compensare cu creșterea accizei, pentru că nu era compatibilă cu dreptul european. Așteptăm raportul agenției Fitch în această săptămână și raportul Moody's săptămâna viitoare, iar astfel de anunțuri legate de reducerea TVA nu ne-ar fi ajutat deloc în privința menținerii ratingului”, a mai spus ministrul.

Nazare a precizat că mecanismul va fi aplicat pentru o perioadă de trei luni, cu posibilitatea prelungirii, iar impactul bugetar este estimat la aproximativ 100 de milioane de lei pe lună, în funcție de evoluția prețurilor. Totodată, acesta a avertizat că orice măsură de plafonare implică și riscuri privind aprovizionarea, motiv pentru care autoritățile sunt în contact permanent cu operatorii din domeniu.

Editor : A.D.