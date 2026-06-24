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Senatul a aprobat amnistia fiscală pentru firmele cu coduri de TVA anulate. Peste 2.000 de companii așteaptă votul final

Data actualizării: Data publicării:
BUCURESTI - SENAT - VOT MOTIUNE SIMPLA - 15 SEP 2025
Plenul Senatului României Foto: Inquam Photos / Codrin Unici
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Din articol
Ce datorii fiscale ar urma să fie șterse Impact bugetar estimat la 500-800 de milioane de lei

Senatul a adoptat, miercuri, propunerea legislativă privind anularea unor obligații fiscale stabilite după anularea înregistrării în scopuri de TVA, proiectul urmând să intre în dezbaterea Camerei Deputaților, care este for decizional. Potrivit inițiatorilor, măsura ar putea veni în sprijinul a peste 2.000 de firme care s-au trezit cu decizii de impunere retroactive emise de ANAF pentru ultimii cinci ani.

Potrivit expunerii de motive, legea are ca scop anularea obligațiilor fiscale principale și accesorii stabilite în urma unor decizii de impunere considerate abuzive și corectarea unor erori administrative care, susțin inițiatorii, au pus în dificultate mii de contribuabili.

„Prezenta lege vizează anularea impunerilor abuzive, atât a obligaţiilor principale, cât şi a celor accesorii, pentru a corecta erorile administrative ale ANAF şi a sprijini mediul de afaceri într-un context economic dificil, marcat de încetinirea creşterii economice. O astfel de măsură ar proteja mii de contribuabili mici, prevenind falimente şi pierderea de locuri de muncă”, se arată în document.

Ce datorii fiscale ar urma să fie șterse

Proiectul prevede anularea diferențelor de obligații fiscale principale reprezentând TVA și a accesoriilor aferente, stabilite prin decizii de impunere emise de ANAF după anularea codului de TVA, în baza articolului 316 alineatul (11) literele a), d) și e) din Codul fiscal.

Măsura se aplică perioadelor fiscale cuprinse între 1 ianuarie 2019 și data intrării în vigoare a legii. În urma unui raport suplimentar adoptat miercuri, prevederile proiectului au fost extinse și pentru cooperativele agricole.

Inițiatorii arată că anularea codurilor de TVA s-a produs, în multe cazuri, din motive precum declararea inactivității, nedepunerea deconturilor de TVA sau depunerea unor declarații privind lipsa activității economice.

Ulterior, susțin aceștia, ANAF a solicitat retroactiv plata TVA pentru perioade de până la cinci ani, împreună cu dobânzi și penalități, deși firmele respective au fost tratate în tot acest timp ca neplătitoare de TVA.

„Ulterior, ANAF a impus retroactiv obligaţii fiscale principale (TVA suplimentar) pe perioade de până la 5 ani, însoţite de accesorii (dobânzi şi penalităţi), chiar dacă contribuabilii nu au colectat TVA de la clienţi şi au fost trataţi ani de zile ca neplătitori de TVA, cu validări succesive în evidenţele oficiale ale ANAF”, se arată în expunerea de motive.

Impact bugetar estimat la 500-800 de milioane de lei

Autorii proiectului estimează că aplicarea măsurii ar determina inițial o diminuare a veniturilor la buget cuprinsă între 500 și 800 de milioane de lei, pe baza datelor ANAF din 2025.

Aceștia susțin însă că pierderile ar putea fi compensate pe termen mediu prin stimularea activității economice și reducerea costurilor generate de litigii, estimate la aproximativ 100 de milioane de lei anual.

Potrivit expunerii de motive, peste 15.000 de controale privind TVA au generat în 2025 obligații suplimentare de 1,751 miliarde de lei, multe dintre acestea fiind contestate de contribuabili.

Inițiatorii susțin că practica ANAF a condus la „impuneri disproporționate”, transformând erori administrative sau probleme de comunicare în datorii care au afectat grav antreprenorii.

Potrivit proiectului, contribuabilii care au plătit deja sumele stabilite prin aceste decizii de impunere ar putea beneficia de restituirea acestora.

Inițiatorii arată că o astfel de soluție nu este fără precedent, amintind de alte acte normative prin care au fost acordate amnistii fiscale, precum Legea nr. 209/2015, Legea nr. 72/2022 și OUG nr. 107/2024.

Editor : A.D.

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