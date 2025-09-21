Live TV

Video Shoppingul online devine un lux. Scumpirile îi determină pe români să cumpere doar strictul necesar. Primele produse tăiate de pe listă

Data publicării:
cumparaturi online card
Credit foto: Guliver/Getty Images
Din articol
Ieșirile la restaurant, tot mai rare

Cumpărăturile la un click distanță devin un lux. Cu scumpiri la toate bunurile de larg consum, românii își calculează acum mai atent bugetul și cumpără online doar strictul necesar. Bijuteriile și hainele sunt primele tăiate de pe listă, anunță Digi24.

Peste un sfert dintre românii intervievați spun că au decis să își reducă semnificativ cheltuielile online, în timp ce aproape 40% au redus, la rândul lor, consumul, dar la un nivel moderat, arată un sondaj realizat de easySales și citat de Digi24.

Oamenii renunță la tot ceea ce le face plăcere și cumpără doar strictul necesar.

Îmbrăcămintea, încălțămintea și bijuteriile sunt primele tăiate de pe listă. Apoi, mulți renunță să-și schimbe electronicele și electrocasnice, chiar dacă sunt uzate, tocmai pentru a mai economisi.

Studiul ilustrează și cu cât și-au redus românii bugetul lunar pentru cumpărături online.

O treime dintre respondenți spun că nivelul este cuprins între 101 și 250 de lei. Un sfert cheltuie online, lunar, mai puțin cu între 251 și 500 de lei, iar peste 18% spun că au redus cheltuielile online cu peste 500 de lei lunar.

Ieșirile la restaurant, tot mai rare

În plus, românii stau mai mult în casă, din cauza scumpirilor. Trei sferturi dintre ei spun că au redus ieșirile în oraș, după ce prețurile au explodat.

Și în rândul proprietarilor de restaurante sunt îngrijorări - clienții sunt puțini și comenzile au scăzut. Un patron de local spune că a avut și clienți care au comandat doar o limonadă pe care au împărțit-o.

Maximum 150 de lei de persoană sunt dispuși să dea românii pe o ieșire la restaurant.

Editor : C.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Winter landscape of romania village with snow, near Iasi city, church and houses, blue sky
1
Vortex polar deasupra Arcticii. Când vin primele ninsori și ce iarnă îi așteaptă pe...
Avioane MiG-31
2
Prima reacție a Rusiei la acuzația că avioanele sale au intrat în spaţiul aerian al...
peru cocaina
3
Al doilea producător mondial de cocaină cumpără 12 avioane pentru lupta antidrog
Muzeul Național de Istorie, conferință de presă despre furtul pieselor din tezaurul dacic
4
Statul român, despăgubit cu 5,7 milioane de euro pentru tezaurul furat din Olanda. Banii...
Scenă din filmul Norma.
5
Aventura amoroasă dintre un bărbat și soacra lui, dezvăluită pe TikTok de soție, s-a...
Cel mai bun! Ce a făcut Ianis Hagi la primul meci ca titular în Turcia + Nota primită la final
Digi Sport
Cel mai bun! Ce a făcut Ianis Hagi la primul meci ca titular în Turcia + Nota primită la final
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
augustin zegrean
Augustin Zegrean prezice că reforma pensiilor magistraților va pica...
Președintele Trump, în drum spre Glendale, unde vor avea loc funeraliile lui Charlie Kirk. Foto: Profimedia
Trump promite să apere Polonia și statele baltice în cazul unei...
Seen,From,Behind,Middle,Aged,Woman,In,Brown,Hat,And
Cum va fi afectată România de vortexul polar care se formează...
Avioane MiG-31
NATO era pregătită să „folosească forța” împotriva Rusiei, după ce...
Ultimele știri
Soarele devine tot mai activ, iar cercetătorii NASA nu știu de ce
Avertisment dur al unui politician german, după provocările Rusiei: „În curând vor bombarda ținte, apoi vin soldații ruși”
Băiatul de 13 ani din Sibiu, care se afla în comă după o căzătură cu trotineta, a murit la spital
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
carduri sociale
Guvernul a redus drastic sprijinul pentru săraci. Ce spun românii despre cei 250 de lei primiți în două tranșe: „Ca si cum nu ar fi”
tineri in restaurant
„Au comandat o limonadă la două pahare”. Scumpirile au redus drastic vânzările în restaurante. Cât sunt dispuși românii să cheltuie azi
elevi la scoala
Nou cod vestimentar în școlile din Italia. Ce interzic autoritățile în sălile de clasă și motivele care au dus la această decizie
Minded,Man,Viewing,Receipts,In,Supermarket,And,Tracking,Prices
Cu cât s-au scumpit alimentele de bază în august. Raportul Consiliului Concurenței pe baza datelor de la șase mari rețele comerciale
15 bărbați au jefuit un magazin de bijuterii din California.
VIDEO Momentul în care o mașină sparge fațada unui magazin de bijuterii, apoi 15 hoți intră și fură tot ce prind
Partenerii noștri
Pe Roz
Doi tineri au cheltuit banii de nuntă pentru a scăpa de kilogramele acumulate încă din copilărie. De la 300...
Cancan
E scandal în lumea medicală! Colegiul Medicilor dă de pământ cu Mihaela Bilic: 'Sunt pur și simplu eronate'
Fanatik.ro
Ce mașină spectaculoasă i-a cumpărat Victor Pițurcă fiului său, Edan, când a împlinit 18 ani. Se vede că e...
editiadedimineata.ro
A fi prea slab poate fi mai periculos decât kilogramele în plus
Fanatik.ro
Antrenorul care i-a fost propus lui Gigi Becali la FCSB prin SMS. „Mi-a scris o femeie”
Adevărul
Cum arată locuința unui nepalez care a muncit 4 ani în România. Reacția românilor la imaginile de la...
Playtech
Cât te costă întreținerea unei case la curte față de un apartament: calcule pe facturi și cheltuieli ascunse
Digi FM
Ce face Ilie Dumitrescu în timp ce fiul său, Toto, se află în arest. Giovanni Becali rupe tăcerea: „Știau că...
Digi Sport
”M-a șocat”. A primit un mesaj scandalos, după gestul făcut în fața a 34.000 de oameni
Pro FM
Selena Gomez susține că Benny Blanco nu ar fi plăcut-o acum 5 ani: „Nu aș fi fost suficient de matură”
Film Now
Steven Spielberg, la un pas să-și piardă cariera în timpul filmărilor pentru „Jaws”: „Credeam că nu mă va mai...
Adevarul
Avertismentul unui fost ministru moldovean: „Rusia va face din Moldova o bază militară"
Newsweek
Ce pensie de mizerie a primit un pensionar după 36 ani munciți pe salariul minim? O rușine națională
Digi FM
Momentul când un nepalez s-a întors pentru prima dată acasă să își vadă familia. Muncește de 4 ani în România
Digi World
"Ucigaşul tăcut". Motivul pentru care peste 15.000 de oameni au murit în Europa în această vară
Digi Animal World
Toți au crezut că nu mai are nicio șansă. O pisică a căzut de la etajul cinci și a scăpat doar cu zgârieturi
Film Now
Julia Roberts dezvăluie numele actriței care o intimidează profund: Am fost atât de emoționată să o întâlnesc
UTV
Bella Hadid, imagini cutremurătoare de pe patul de spital: lupta paralizantă cu boala Lyme