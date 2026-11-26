România ar putea primi 66 de miliarde de euro de la Uniunea Europeană în viitorul exercițiu financiar 2028-2034, cu 10% mai mult decât cele 60 de miliarde de euro propuse inițial de Comisia Europeană. Parlamentul European solicită majorarea sumei, în timp ce mai multe state membre vor reducerea bugetului comunitar. Eurodeputatul PNL Siegfried Mureșan a explicat joi, în direct la Digi24, care sunt mizele negocierilor și ce propuneri susține Parlamentul European.

„Se discută bugetul Uniunii Europene pentru următorii 7 ani, 01 ianuarie 2028 - 31 decembrie 2034. Adică câte fonduri europene vom primi în următorii 7 ani, în ce domenii și în ce condiții. Adică se discută un lucru foarte important pentru România, fiindcă țara noastră nu s-ar fi putut dezvolta în ultimii 20 de ani, așa cum ne-am dezvoltat fără fondurile europene”, a declarat Siegfried Mureșan.

Întrebat cum ar putea fi afectată România de viitorul buget european, Mureșan a explicat că propunerea inițială a Comisiei Europene prevedea mai mulți bani pentru securitate, apărare și competitivitate, dar și modificări ale politicii agricole comune și ale politicii de coeziune.

„Comisia Europeană a propus inițial slăbirea politicii agricole comune și a politicii de coeziune, prin contopirea lor într-un singur fond. Noi, Parlamentul European, am spus că nu acceptăm acest lucru”, a afirmat acesta.

Mureșan susține că Parlamentul European a reușit să obțină menținerea separată a fondurilor pentru agricultură și coeziune, precum și garantarea finanțării pentru toate regiunile de dezvoltare.

„Am reușit să obținem anul trecut, ca urmare a luptei Parlamentului European, îmbunătățiri la politica agricolă comună, o separare în continuare a fondurilor pentru coeziune și agricultură, bani pentru dezvoltare rurală, securizați banii pentru toate regiunile de dezvoltare și un rol obligatoriu pentru regiuni”, a spus eurodeputatul.

Potrivit acestuia, Comisia Europeană a propus 60 de miliarde de euro pentru România, însă Parlamentul European solicită o creștere cu 10%, până la 66 de miliarde de euro.

„Sunt state care doresc reducerea bugetului. Eu cred că oricine dorește reducerea bugetului și tăierea fondurilor greșește. Un buget mai mic ar însemna o Europă mai slabă. Și acestea sunt negocierile în care România, împreună cu 16 alte state prietene ale coeziunii și Parlamentul European, doresc un buget ambițios, suficient și câteva state doresc să îl reducă. Încă nu există un rezultat final, certitudini finale în acest moment”, a mai spus el.

„Orice tăiere ar slăbi Uniunea Europeană”

Întrebat despre propunerea unor state membre de a direcționa mai mulți bani către industria de apărare, eurodeputatul a spus că este de acord cu această prioritate, însă a avertizat că reducerea bugetului ar afecta și alte domenii esențiale.

„E un lucru bun și faptul că securitatea și apărarea trebuie să fie priorități ale Uniunii Europene. Cu asta suntem de acord cu toții. Din păcate, cei care doresc tăieri ale bugetului ar afecta și banii de care avem nevoie pentru a proteja cetățenii, pentru securitate, securitate cibernetică, securitatea energetică, protecția frontierei, securitatea alimentară”, a declarat acesta.

„Dacă vrem ca Uniunea Europeană să facă mai mult pentru a ne proteja, pentru a-și întări economia, fără să afecteze fermierii și regiunile, avem nevoie de un buget mai mare. Orice tăiere ar slăbi Uniunea Europeană”, a mai afirmat eurodeputatul.

Acesta a explicat că mai multe state membre au deficite bugetare mari și nu pot contribui semnificativ mai mult la bugetul comunitar. În opinia sa, o alternativă la reducerea fondurilor ar fi identificarea unor noi surse de venit pentru Uniunea Europeană.

Parlamentul European propune taxarea giganților tehnologici

Una dintre propunerile susținute de Parlamentul European este introducerea unei taxe pentru marile companii tehnologice și digitale, care au acces la piața europeană.

„Parlamentul European, propunem taxarea giganților tehnologici digitali, cele mai mari companii din lume, deținute în parte de cei mai bogați oameni din lume, care au în momentul de față acces gratuit la întreaga piață europeană, la peste 450 de milioane de consumatori”, a declarat Siegfried Mureșan.

Eurodeputatul susține că această taxă nu ar afecta cetățenii sau companiile din România, ci ar contribui la finanțarea investițiilor europene.

„Ar fi greșit să fie afectate fondurile pentru fermieri, autostrăzi, spitale, grădinițe, doar pentru a-i permite în continuare lui Elon Musk acces gratuit pe piața europeană”, a spus acesta.

Mureșan a subliniat că România nu ar trebui să fie îngrijorată de o astfel de măsură, în condițiile în care taxa ar viza marile companii tehnologice, nu întreprinderile românești.

„Nu afectează deloc cetățeanul român”

„Această taxare a giganților tehnologici digitali nu trebuie să ne facă nicio grijă, (...) fiindcă nu afectează deloc cetățeanul român, nu afectează nicio întreprindere din România. Dimpotrivă, e în avantajul României, fiindcă generează la bugetul Uniunii Europene banii pe care îi vom primi pentru școli, spitale, grădinițe, apărare, autostrăzi și fermieri”, a afirmat eurodeputatul.

Potrivit calculelor prezentate de acesta, Uniunea Europeană ar avea nevoie de aproximativ 60 de miliarde de euro anual din surse noi de venit, inclusiv pentru rambursarea datoriei contractate pentru PNRR.

„Doar din taxarea giganților tehnologici digitali am putea genera până la 25 de miliarde de euro pe an”, a declarat Siegfried Mureșan. Eurodeputatul a afirmat și că suma ar fi suportabilă pentru marile companii din domeniu, raportat la veniturile și profiturile acestora.

Editor : C.S.