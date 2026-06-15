Sindicaliștii din sistemul vamal anunță grevă de avertisment pe 17 iunie. Care sunt nemulțumirile

Sindicatul Național Meridian, organizație reprezentativă a angajaților din cadrul Autorității Vamale Române (AVR), a anunțat declanșarea unei greve de avertisment în data de 17 iunie, între orele 12:00 și 14:00. Sindicaliștii spun că protestul vine pe fondul unor probleme „grave” legate de condițiile de muncă, drepturile salariale și lipsa dialogului cu instituția.

„Neîncheierea acordului colectiv de muncă, deși acesta este esențial pentru protejarea drepturilor angajaților, are drept consecințe lipsa constituirii și utilizării fondurilor destinate îmbunătățirii condițiilor la locul de muncă, asigurării sănătății și securității muncii, precum și a celor pentru susținerea perfecționării profesionale”, au transmis reprezentanții Sindicatului Național Meridian, într-un comunicat de presă.

Sindicaliștii reclamă și faptul că proiectul noii legi a salarizării nu ar include o serie de drepturi pentru personalul vamal care lucrează în frontieră sau pentru angajații care au în dotare câini de serviciu.

„Există nemulțumiri legate de prevederile referitoare la această categorie profesională cuprinse în proiectul noii legi a salarizării, prin neacordarea drepturilor salariale personalului care lucrează în frontieră și pentru cei care au în dotare câini de serviciu, neglijarea compensării muncii efectuată în zilele de sâmbătă, duminică și sărbători legale și lipsa sporului pentru radiații, acordat personalului care lucrează cu aparate de control nedistructiv”, se arată în comunicat.

Sindicatul avertizează asupra efectelor în activitatea vamală

Reprezentanții sindicatului susțin că problemele reclamate afectează atât personalul din sistemul vamal, cât și activitatea desfășurată în punctele de frontieră.

„Această situație generează dificultăți profunde și afectează nu doar angajații, ci și calitatea serviciilor oferite cetățenilor și societăților comerciale care derulează operațiuni vamale”, mai transmite organizația sindicală.

Sindicaliștii spun că sunt conștienți de efectele pe care protestul le poate avea asupra traficului din punctele vamale și asupra operatorilor economici, însă consideră că protestul este necesar pentru a atrage atenția autorităților asupra problemelor din sistem.

„Înțelegem și regretăm disconfortul ce va fi creat călătorilor și operatorilor economici din cauza acestei greve de avertisment, însă subliniem că drepturile și condițiile de muncă ale angajaților vamali trebuie respectate, iar scopul acțiunii este atragerea atenției autorităților române asupra problemelor grave cu care se confruntă personalul vamal și rămase nerezolvate de ani de zile”, se mai arată în comunicat.

Sindicatul Național Meridian acuză și lipsa dialogului cu conducerea instituției: „Lipsa dialogului și neprezentarea la procedura de conciliere din partea instituției vamale a blocat soluționarea pașnică a acestui conflict de muncă și drept urmare facem apel la autorități să soluționeze urgent aceste probleme, să inițieze negocieri reale și transparente și să asigure respectarea tuturor drepturilor angajaților din vamă”.

Editor : A.D.