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Sindicaliștii români au protestat la Bruxelles, în fața Comisiei Europene. Care sunt principalele revendicări

Data publicării:
sediul comisiei europene
Foto: GettyImages
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Din articol
Sindicaliștii cer majorarea salariului minim de la 1 ianuarie 2027

Aproximativ 100 de sindicaliști români din comerț, IT&C și sectorul financiar au protestat miercuri în fața Comisiei Europene de la Bruxelles. Aceștia cer deblocarea negocierilor colective în mediul privat și majorarea salariului minim în România începând cu 1 ianuarie 2027, potrivit Confederației Naționale Sindicale „Cartel Alfa”.

Acțiunea reprezintă continuarea demersurilor organizate în ultimele luni pentru apărarea dreptului la negociere colectivă și aplicarea Directivei europene privind salariile minime adecvate. După protestul desfășurat în cadrul unei conferințe a Autorității Europene a Muncii și manifestația din fața Ministerului Muncii, sindicaliștii au dus revendicările la nivelul instituțiilor europene.

Potrivit Cartel Alfa, negocierile colective sectoriale rămân limitate în mediul privat din România, iar angajații din numeroase domenii nu au posibilitatea reală de a negocia împreună salariile, programul și condițiile de muncă.

„Dreptul la negociere colectivă nu poate exista doar în legislație. El trebuie să poată fi exercitat efectiv, prin participarea angajatorilor la negocieri și printr-un dialog social funcțional. Sindicatele solicită autorităților române și europene să contribuie la deblocarea negocierilor sectoriale și la crearea condițiilor necesare pentru dezvoltarea negocierii colective în sectorul privat”, a transmis confederația.

Promovarea negocierii colective este inclusă și în Planul de acțiune pentru perioada 2025–2030, însă reprezentanții angajaților susțin că sunt necesare măsuri concrete pentru aplicarea obiectivelor asumate.

Directiva europeană privind salariile minime adecvate urmărește atât îmbunătățirea nivelului salariilor minime, cât și extinderea negocierilor colective și creșterea numărului de angajați acoperiți prin contracte colective de muncă.

Sindicaliștii cer majorarea salariului minim de la 1 ianuarie 2027

A doua revendicare vizează creșterea salariului minim național începând cu anul viitor. Sindicatele au arătat că, în domeniile cu venituri reduse, inclusiv în comerț, o parte importantă a angajaților este plătită la nivelul salariului minim.

„Pentru aceștia, orice decizie de menținere a salariului minim la nivelul actual se reflectă direct în veniturile disponibile și în capacitatea de a acoperi cheltuielile curente. De la 1 iulie 2026, salariul minim brut în România este de 4.325 de lei, aproximativ 825–850 de euro pe lună, fiind în continuare unul dintre cele mai scăzute niveluri ale salariului minim din Uniunea Europeană”, susțin reprezentanții Cartel Alfa.

În cadrul deplasării la Bruxelles, Vasile Gogescu, președintele Federației Sindicatelor din Comerț, urma să prezinte în Parlamentul European situația negocierilor colective din sectorul privat românesc și revendicările organizațiilor sindicale.

Înaintea protestului, delegația a avut și o întâlnire cu Roxana Mînzatu, vicepreședintă executivă a Comisiei Europene pentru drepturi sociale și competențe, locuri de muncă de calitate și pregătire. Sindicaliștii i-au prezentat situația negocierilor colective și principalele solicitări adresate autorităților române și europene.

Prin acțiunea de la Bruxelles, organizațiile cer Comisiei Europene să sprijine respectarea obligațiilor asumate de România privind salariile minime și crearea unui cadru în care negocierea colectivă sectorială să poată fi exercitată efectiv.

La protest au participat Federația Sindicatelor din Comerț, Federația Sindicatelor din IT și Comunicații și Federația Sindicatelor din Sectorul Financiar, organizații membre ale Cartel Alfa și afiliate la UNI Europa, alături de reprezentanți ai federației sindicale europene.

Editor : A.D.

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