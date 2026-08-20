Probleme financiare în sistemul feroviar. Sindicatele cer Guvernului să intervină urgent

Aprobarea Strategiei de dezvoltare a infrastructurii feroviare pentru perioada 2026-2030 și deblocarea contractului de activitate și performanță reprezintă un pas necesar pentru CFR SA, însă problema principală rămâne finanțarea întregului sistem feroviar, avertizează Federația Națională Feroviară Mișcare Comercial Vagoane (FNFMCV).

Federația atrage atenția că situația este critică și în transportul feroviar de călători, în condițiile în care CFR Călători nu ar beneficia de aproape două luni de finanțarea necesară pentru desfășurarea normală a serviciului public.

Sindicatele: „Vorbim despre ani de subfinanțare”

FNFMCV susține că problemele financiare ale sistemului feroviar nu sunt recente și au fost amplificate de blocaje administrative și lipsa unor bugete aprobate.

„Problema nu mai este una punctuală. Vorbim despre ani de subfinanțare, peste care s-au suprapus blocaje administrative și bugete neaprobate, cu efecte directe asupra finanțării și funcționării sistemului feroviar”, afirmă sindicaliștii într-un comunicat.

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Federația consideră că aprobarea Strategiei de dezvoltare a infrastructurii feroviare pentru perioada 2026-2030 și deblocarea contractului de activitate și performanță reprezintă „un pas necesar” pentru CFR SA, însă subliniază că este nevoie de finanțarea efectivă a întregului sistem.

„Situația este critică și în transportul de călători. De aproape două luni, CFR Călători nu beneficiază de finanțarea necesară desfășurării normale a serviciului public, fiind obligată să continue circulația trenurilor și să suporte cheltuielile de exploatare, acumulând datorii către CFR SA și ceilalți furnizori”, arată comunicatul.

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CFR Călători are bugetul neaprobat

Sindicaliștii susțin că CFR Călători trebuie să achite în continuare costurile necesare funcționării, indiferent de situația finanțării de la bugetul de stat.

„TUI, energia, combustibilul, mentenanța, reparațiile și piesele de schimb trebuie plătite indiferent dacă finanțarea de la stat a fost sau nu asigurată”, precizează FNFMCV.

Federația atrage atenția și asupra faptului că CFR Călători funcționează cu bugetul de venituri și cheltuieli neaprobat. Potrivit sindicaliștilor, pe 27 august se împlinește termenul de 150 de zile prevăzut de OG nr. 26/2013.

„La depășirea acestui termen devin aplicabile prevederile legale privind suspendarea alocării fondurilor de la bugetul de stat până la aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli”, avertizează federația.

În opinia sindicaliștilor, această situație ar putea agrava problemele unei companii deja afectate de lipsa lichidităților, în condițiile în care CFR Călători are în continuare obligația de a asigura serviciul public și circulația trenurilor.

„Lipsa finanțării poate conduce la imposibilitatea operatorilor de transport feroviar de călători de a mai presta serviciul public în condiții normale și de a-și achita obligațiile către CFR SA și ceilalți furnizori”, mai susține FNFMCV.

Neplata tarifului de utilizare a infrastructurii ar putea afecta întregul sistem

Federația atrage atenția că neîncasarea tarifului de utilizare a infrastructurii (TUI) afectează direct veniturile CFR SA și capacitatea administratorului infrastructurii de a asigura funcționarea normală a rețelei feroviare.

Potrivit sindicaliștilor, dificultățile financiare ale unei companii se pot transmite rapid către celelalte societăți și către furnizorii din sector.

„Un blocaj financiar într-o parte a sistemului se propagă rapid către celelalte companii și afectează funcționarea întregului sector”, afirmă FNFMCV.

Federația solicită, de asemenea, plata integrală și la timp a salariilor angajaților din sistem.

„Plata integrală a salariilor trebuie realizată în cel mai scurt timp. Este obligația decidenților să asigure cadrul și resursele necesare pentru respectarea drepturilor salariale”, se mai arată în comunicat.

„Fără finanțare, trenurile riscă să se oprească”

FNFMCV cere Guvernului să intervină pentru deblocarea situației financiare și administrative înainte ca problemele actuale să afecteze circulația trenurilor.

„Guvernul trebuie să intervină urgent pentru asigurarea finanțării și eliminarea blocajelor administrative, înainte ca problemele financiare să se transforme în blocaje operaționale cu efect direct asupra circulației trenurilor”, avertizează sindicaliștii.

„Calea ferată nu poate funcționa la nesfârșit pe datorie. Fără finanțare, trenurile riscă să se oprească”, reiterează FNFMCV.

Guvernul a aprobat miercuri Strategia de dezvoltare a infrastructurii feroviare pentru perioada 2026-2030.

Editor : Ana Petrescu