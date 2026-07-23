Sindicatele cer oprirea proiectului Legii salarizării: „770 de milioane de euro din PNRR nu justifică această reformă”

Cele cinci confederații sindicale reprezentative la nivel național au anunțat că se retrag din consultările privind actualul proiect al Legii salarizării în sectorul public și cer partidelor parlamentare să oprească demersurile pentru adoptarea acestuia. Acestea susțin că proiectul nu mai poate fi corectat și solicită reluarea întregii reforme după învestirea unui Guvern cu puteri constituționale depline.

Poziția comună este semnată de Confederația Națională Sindicală „Cartel ALFA”, Confederația Națională a Sindicatelor Libere din România „Frăția”, Confederația Sindicatelor Democratice din România, Confederația Națională Sindicală „Meridian” și Blocul Național Sindical.

„Anunțăm că nu vom mai participa la nicio consultare privind actualul proiect de lege vehiculat în spațiul public, apreciind că acesta nu mai poate constitui baza unei reforme credibile și acceptate de toate părțile implicate, din cauza timpului extraordinar de scurt rămas”, au transmis cele cinci confederații.

Sindicatele cer reluarea reformei de la zero

Confederațiile sindicale propun ca elaborarea unei noi legi a salarizării să fie reluată după învestirea unui Guvern cu puteri constituționale depline, într-un cadru instituționalizat de dialog social, la care să participe toate organizațiile reprezentative.

Potrivit acestora, un nou proiect ar putea fi elaborat într-un termen de maximum șase luni și ar trebui să fie echilibrat, predictibil și sustenabil, fără să conducă la diminuarea veniturilor angajaților din sectorul public.

Sindicatele susțin că forma actuală a proiectului este „prost concepută”, generează tensiuni sociale și nu beneficiază de acordul celor direct afectați.

„Tentativele de a introduce corecții în proiectul de lege nu fac nimic altceva decât să genereze noi și noi dezechilibre, creând premisele unei avalanșe de acțiuni în instanță pentru corectarea unor inechități”, au avertizat organizațiile sindicale.

Confederațiile solicită partidelor parlamentare să renunțe la actualul proiect și să își concentreze eforturile asupra reformelor asumate prin Planul Național de Redresare și Reziliență care nu generează controverse majore, urmând ca legea salarizării să fie elaborată de viitorul Guvern.

Sindicatele contestă argumentul privind pierderea banilor din PNRR

În comunicatul comun, organizațiile sindicale contestă și argumentul potrivit căruia legea salarizării trebuie adoptată rapid pentru ca România să nu piardă aproximativ 770 de milioane de euro din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Potrivit calculelor prezentate, cheltuielile bugetului general consolidat au fost în prima jumătate a anului cu aproximativ 2,3% din PIB sub nivelul programat pentru primele două trimestre, diferență echivalentă cu aproximativ 47 de miliarde de lei. De asemenea, la nivelul bugetului de stat, economiile realizate la cheltuielile de personal sunt estimate la aproximativ 3,67 miliarde de lei.

„Cele 770 de milioane de euro aferente îndeplinirii jalonului nu ar determina o îmbunătățire semnificativă a situației bugetare. O asemenea reformă nu poate fi realizată prin improvizație, presiune și termene artificiale, ci prin dialog social autentic, expertiză și responsabilitate față de interesul public”, se arată în comunicatul comun.

Poziția celor cinci confederații vine după ce și cele trei federații sindicale reprezentative din învățământ au anunțat că nu vor participa la consultările organizate de Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale privind proiectul Legii salarizării.

Federația Sindicatelor Libere din Învățământ, Federația Sindicatelor din Educație „Spiru Haret” și Federația Națională Sindicală „Alma Mater” susțin că și-au exprimat deja poziția comună în cadrul discuțiilor anterioare și consideră că întâlnirea convocată de minister reprezintă doar „un exercițiu de imagine”.

„Nu vom gira cu prezența noastră un simplu exercițiu de imagine. Cele trei federații și-au transmis deja punctul de vedere comun, fundamentat și detaliat, în cadrul discuțiilor anterioare. Nu putem valida soluții conjuncturale sau ajustări minimale care nu răspund în mod real problemelor semnalate”, au transmis cele trei federații.

Sindicaliștii din educație afirmă că reprezentanții Guvernului și ai Ministerului Muncii le-au transmis deja că actualul proiect nu mai poate fi modificat substanțial, motiv pentru care consideră că participarea la noi consultări ar fi inutilă și ar servi exclusiv intereselor de imagine ale Executivului.

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Editor : A.D.