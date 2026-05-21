Sindicatul APIA avertizează cu proteste naționale din cauza noii Legi a salarizării: „Nu putem accepta aceste inechități”

Federația „AGRO-STAR 2022” și Sindicatul Național APIA cer Guvernului și ministerelor de resort corectarea „de urgență” a inechităților salariale prevăzute în proiectul noii Legi a salarizării unitare, avertizând că, în lipsa unor măsuri concrete, angajații APIA ar putea declanșa proteste la nivel național.

Potrivit unui comunicat transmis joi, Federația Sindicatelor din Agricultură, Administrație, Alimentație, Cercetare, Turism și Dezvoltare Rurală „AGRO-STAR 2022”, împreună cu Sindicatul Național APIA, au înaintat o solicitare oficială către Ministerul Agriculturii, Ministerul Muncii, Ministerul Finanțelor și Guvernul României.

Reprezentanții sindicali susțin că au transmis în repetate rânduri propuneri și analize privind problemele salariale din cadrul Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, însă acestea ar fi fost ignorate de autorități.

Aceștia atrag atenția asupra rolului esențial pe care APIA îl are în gestionarea fondurilor europene pentru agricultură și avertizează că menținerea actualelor prevederi salariale ar putea afecta funcționarea instituției.

„APIA reprezintă una dintre instituțiile-cheie ale statului român în gestionarea fondurilor europene destinate agriculturii și susținerii fermierilor români. Activitatea colegilor noștri presupune responsabilități majore, termene stricte și un volum uriaș de muncă. Nu putem accepta perpetuarea unor inechități salariale care afectează stabilitatea instituției și demnitatea profesională a salariaților”, a declarat Elena Constantinescu, președintele Sindicatului Național APIA.

De asemenea, organizațiile sindicale avertizează că lipsa unor măsuri urgente poate duce la demotivarea personalului, plecarea specialiștilor din sistem, blocaje în gestionarea fondurilor europene și afectarea activității fermierilor care depind de schemele de sprijin administrate de APIA.

Sindicatul Național APIA cere autorităților eliminarea prevederilor considerate discriminatorii din proiectul Legii salarizării, deschiderea unui dialog real cu reprezentanții sindicali și asigurarea unui tratament echitabil pentru angajații instituției.

În comunicat se mai arată că, în cazul în care revendicările nu vor fi soluționate, sindicatul este pregătit să declanșeze acțiuni de protest la nivel național, „în condițiile prevăzute de lege”.

