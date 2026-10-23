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Sindicatul Drumarilor anunță că CNAIR pregătește concedieri colective după eliminarea taxelor de pod. Câte posturi sunt vizate

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Eliminarea taxelor de trecere pe cele trei poduri dunărene a intrat în vigoare la 1 octombrie 2026, odată cu introducerea noului sistem de tarifare rutieră electronică TollRO, administrat de CNAIR. Foto: Facebook/Cristian Pistol
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Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) intenționează să inițieze procedura concedierilor colective după eliminarea, de la 1 octombrie, a taxelor de trecere pe trei poduri peste Dunăre, a anunțat vineri Sindicatul Drumarilor „Elie Radu”. Măsura vizează 106 posturi, dintre care 98 sunt ocupate în prezent, iar sindicaliștii caută soluții pentru păstrarea angajaților în cadrul companiei.

Reprezentanții sindicatului au participat joi, 22 octombrie, la primele consultări cu conducerea CNAIR, în contextul încetării activităților de încasare a tarifelor de trecere la podurile Fetești-Cernavodă, Giurgeni-Vadu Oii și Giurgiu-Ruse.

„În data de 22 octombrie 2026, la invitația conducerii CNAIR, reprezentanții Sindicatului Drumarilor «Elie Radu» au participat la primele consultări privind intenția Companiei de a iniția procedura concedierilor colective. Această situație a apărut ca urmare a eliminării, începând cu 1 octombrie 2026, a tarifelor de trecere pentru podurile dunărene de la Fetești-Cernavodă, Giurgeni-Vadu Oii și Giurgiu-Ruse, ceea ce a determinat încetarea activităților de încasare a acestor tarife”, a transmis sindicatul, într-o postare pe Facebook.

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Potrivit reprezentanților angajaților, discuțiile au fost preliminare, iar compania urmează să transmită notificarea oficială prevăzută de Codul muncii, document pe baza căruia sindicatul va putea formula propuneri pentru evitarea sau reducerea concedierilor.

„Discuțiile au avut un caracter preliminar, Compania urmând să transmită notificarea oficială prevăzută de art. 69 alin. (2) din Codul muncii, care trebuie să cuprindă motivele concedierilor preconizate, numărul și categoriile salariaților afectați, criteriile de selecție, măsurile pentru evitarea sau reducerea concedierilor, eventualele compensații și calendarul procedurii”, au precizat sindicaliștii.

În cadrul primei întâlniri, reprezentanții salariaților au propus redistribuirea personalului către alte activități ale CNAIR, inclusiv în structurile Direcției Venituri și Încasări Comerciale. Sindicatul susține că există perspective pentru menținerea unei părți importante a angajaților în companie, însă soluțiile trebuie analizate în continuare.

„Primele discuții ne oferă motive de optimism. Există perspective ca o parte importantă a salariaților afectați să își poată continua activitatea în cadrul CNAIR, inclusiv prin redistribuire profesională în structurile Direcției Venituri și Încasări Comerciale. Aceste posibilități urmează însă să fie analizate și concretizate. Consultările vor continua după comunicarea informațiilor oficiale și analizarea soluțiilor propuse. Nu ne dorim să negociem plecarea lor, ci să găsim soluții pentru ca ei să rămână!”, au transmis reprezentanții Sindicatului Drumarilor „Elie Radu”.

Deocamdată, nu a fost stabilit numărul angajaților care ar urma să fie efectiv concediați, procedura aflându-se în etapa consultărilor.

Eliminarea taxelor de trecere pe cele trei poduri dunărene a intrat în vigoare la 1 octombrie 2026, odată cu introducerea noului sistem de tarifare rutieră electronică TollRO, administrat de CNAIR.

Digi24.ro a solicitat un punct de vedere CNAIR cu privire la concedierile colective anunțate de sindicat și la posibilitățile de redistribuire a angajaților, însă până la momentul publicării articolului nu a primit un răspuns.

Editor : A.D.

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