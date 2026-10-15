Live TV

Șocul energetic provocat de războiul din Iran pune UE în dificultate. Ce opțiuni au liderii europeni

Data publicării:
ANRE
Foto: Profimedia Images
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google
Din articol
Preţurile la energie, o problemă fără soluţii rapide Măsurile analizate de Comisia Europeană Taxă pe profiturile excepţionale ale companiilor energetice Experţii cer soluţii structurale pe termen lung

Şefii de stat şi de guvern din statele membre UE caută modalităţi prin care să atenueze creşterea vertiginoasă a preţurilor la energie, însă războiul declanşat de preşedintele SUA, Donald Trump, împotriva Iranului le-a lăsat la dispoziţie prea puţine opţiuni accesibile, transmite Bloomberg, citat de Agerpres.

Costurile tot mai mari cu energia constituie punctul central al unei dezbateri mai ample privind competitivitatea europeană, care va începe joi la Bruxelles, unde liderii UE se reunesc la Consiliul European de toamnă. Conflictul din Golf a dus la creşterea preţurilor la petrol şi gaze, alimentând inflaţia şi afectând creşterea economică în întregul bloc comunitar.

Preţurile la energie, o problemă fără soluţii rapide

Comisia Europeană, braţul executiv al UE, urmează să le spună liderilor europeni că nu există o soluţie miraculoasă pentru a combate preţurile ridicate la energie, potrivit unui înalt oficial UE, care a dorit să-şi păstreze anonimatul. Războiul din Iran a adăugat, până în prezent, peste 100 de miliarde de euro la nota de plată a Europei pentru importurile de combustibili fosili, lăsând în acelaşi timp rezervele de gaze ale regiunii la minime istorice în pragul sezonului de iarnă.

Statele membre ale UE se confruntă cu presiuni similare: plafonarea preţurilor şi reducerile de taxe implică un cost fiscal ridicat, într-o perioadă în care bugetele guvernamentale sunt tot mai tensionate. Dobânzile mari complică şi mai mult situaţia.

„Liderii UE se confruntă cu un al doilea şoc energetic în decurs de patru ani. De data aceasta, pe fondul unei datorii publice mai mari şi al unor costuri mai ridicate cu împrumuturile”, a declarat Elise Viadere, cercetător la Centre for European Reform.

Citește și: Summit important al UE: Nicușor Dan și liderii europeni vor discuta despre bugetul 2028-2034, prețurile la energie, susținerea Ucrainei

Măsurile analizate de Comisia Europeană

Soluţiile rapide la dispoziţia UE sunt puţine. Comisia Europeană analizează extinderea achiziţiilor comune de energie, amânând totodată aplicarea unor norme privind emisiile de metan la importurile de combustibili fosili şi prelungind acordarea de ajutoare de stat pentru industriile grav afectate. Totuşi, niciuna dintre aceste măsuri nu contribuie la temperarea preţurilor pe termen scurt, UE rămânând dependentă de importurile de petrol şi gaze.

Potrivit unui proiect de document consultat de Bloomberg, liderii UE vor solicita Comisiei Europene să propună măsuri suplimentare pentru a contracara creşterea explozivă a preţurilor la energie pe termen scurt. Documentul nu precizează însă care vor fi aceste măsuri.

În paralel cu summitul de joi al liderilor UE, are loc o reuniune a Agenţiei Internaţionale pentru Energie, în cadrul căreia ar urma să fie luată o decizie cu privire la angajamentul ţărilor G7 de a pune rapid pe piaţă o parte din rezervele strategice de motorină.

Citește și: Comisia Europeană respinge o taxă comună pe profiturile companiilor energetice. Ce propune în schimb

Taxă pe profiturile excepţionale ale companiilor energetice

Comisia Europeană analizează posibilitatea introducerii, la nivelul întregului bloc comunitar, a unei taxe pe profiturile excepţionale realizate de companiile din sectorul energetic. Această iniţiativă aminteşte de „contribuţia de solidaritate” impusă după invazia Rusiei în Ucraina din 2022, o taxă de 33% aplicată profiturilor excedentare ale companiilor energetice. De asemenea, a fost introdus un plafon al veniturilor pentru aşa-numiţii producători de energie electrică „inframarginali”, precum cei din surse eoliene şi fotovoltaice.

Însă o astfel de măsură ar putea să se lovească de opoziţia unor state membre. Există, de asemenea, îngrijorări că limitarea profiturilor din industria energetică ar putea descuraja investiţiile necesare în rafinării, esenţiale pentru a asigura aprovizionarea cetăţenilor şi a industriei de apărare din regiune.

Citește și: Previziunile Goldman Sachs în legătură cu prețurile motorinei. „Aprovizionarea are, în acest moment, o problemă structurală”

Experţii cer soluţii structurale pe termen lung

În opinia directorului adjunct al think-tank-ului Bruegel, Simone Tagliapietra, liderii UE trebuie să privească dincolo de soluţiile pe termen scurt pentru reducerea preţurilor la energie electrică.

„O reducere structurală a preţurilor la electricitate necesită timp şi soluţii structurale, precum o integrare mai profundă a sistemului european de energie electrică. Fără o direcţionare politică fermă din partea liderilor UE pentru a urma această cale, nu este posibil niciun progres real”, a spus Simone Tagliapietra.

Editor : Ana Petrescu

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
xx
1
Nicușor Dan amenință că vineri dizolvă Parlamentul, dacă joi partidele nu vor fi ajuns la...
traian basescu in fata ta digi24
2
„Ne place sau nu, asta e.” Traian Băsescu anunță că sunt doar două soluții pentru ieșirea...
Luca Niculescu.
3
Surse: PSD intră la guvernare alături de miniștri tehnocrați propuși de Nicușor Dan. PNL...
Smartphone with new message push notifications from email or chat app. Digital communication and information overload concept on white background.
4
Senatul a adoptat proiectul prin care cetățenii ar putea primi SMS sau e-mail cu 30 de...
Romania Election
5
Prăbușirea like-urilor la postările lui Simion și ale influencerilor lui Georgescu...
Cine este jurnalista pe care antrenorul nu a îndrăznit să o privească în timpul interviului: "Nu aveam experiență"
Digi Sport
Cine este jurnalista pe care antrenorul nu a îndrăznit să o privească în timpul interviului: "Nu aveam experiență"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Această fotografie ilustrează explozia unei drone în timpul unui atac aerian la Kiev, pe 11 octombrie 2026, Președintele SUA, Donald Trump, a declarat într-o scurtă postare din 11 octombrie că Rusia și Ucraina au convenit să înceteze atacurile asupra infrastructurii energetice.
Serviciile de informații americane au transmis un avertisment Ucrainei privind atacurile asupra infrastructurii energetice rusești
musk-trump
„E timpul ca Zelenski să plece”. Musk preia discursul lui Putin și cere, la unison cu Trump, demisia liderului de la Kiev
donald trump arizona 1
Donald Trump: Cei care divulgă informații militare americane „ar trebui împușcați”
vladimir putin-donald trump-august 2025
Cum ar fi vrut Trump să-i salveze economia lui Putin: o „afacere” de sute de miliarde de euro și lăsarea europenilor fără avantaj (FT)
Președintele american Donald Trump
„Vor face ceva exact ca Groenlanda”. Trump spune despre Canada că „va deveni al 51-lea stat american”
Recomandările redacţiei
INSTANT_LUCA_NICULESCU_USR_004INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Cum arată lista finală a miniștrilor propuși în Guvernul lui Luca...
nava2
Alertă în Marea Neagră: Opt marinari dispăruți după ce o navă ar fi...
nicusor dan giorgia meloni prietenii coeziunii
Nicușor Dan și Giorgia Meloni, front comun pentru bugetul UE. Cele...
Luca Niculescu.
Luca Niculescu urmează să depună în Parlament programul de guvernare...
Ultimele știri
AUR propune ca persoanele diagnosticate cu cancer să poată ieși la pensie la 60 de ani
Nicuşor Dan şi premierul bulgar se întâlnesc astăzi cu Mark Rutte pentru a discuta despre securitatea la Marea Neagră
Claudiu Manda, după decizia PSD de a intra la guvernare: „Românii au nevoie de siguranţă şi de un Guvern competent şi credibil”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
5 zodii atrag succesul și oportunitățile pe 15 octombrie 2026. Ziua în care pot face un pas important spre...
Cancan
Șoferii de peste 68 de ani NU mai au voie să urce la volan. Mulți români sunt afectați!
Fanatik.ro
România a mai pierdut un loc în clasamentul coeficienților UEFA. Cum mai poate salva Universitatea Craiova...
editiadedimineata.ro
Un jurnalist japonez riscă până la 20 de ani de închisoare pentru presupus spionaj în Rusia
Fanatik.ro
Gică Popescu a tras un semnal dur de alarmă în Guvern: „Dacă nu rezolvăm această problemă, sportul românesc...
Adevărul
Autostrada cu tuneluri din vestul României, tot mai aproape de finalizare. Cum se lucrează pe șantierul...
Playtech
Cine este Natalia Intotero, propusă la Ministerul Mediului. Detaliul din declaraţia de avere care iese în...
Digi FM
Mircea Solcanu, de la celebritate la perioade în care trăia cu 50 de lei pe săptămână. Ce face astăzi și ce...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Unde a fost surprins Gerard Pique, la o săptămână de la întâlnirea cu Shakira
Pro FM
Paul McCartney susține că își amintește momentul în care s-a născut, în urmă cu 84 de ani: „Țin minte un...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Hilary Swank, însărcinată la 52 de ani! Actrița din „Million Dollar Baby” va deveni mamă pentru a treia oară
Adevarul
„N-a plouat nici cât să se așeze praful”. Seceta ține pe loc semănatul în sudul țării
Newsweek
Pensiile inclusiv cele militare se indexează din 1 ianuarie. Pensionarii primesc între 200 și 300 lei în plus
Digi FM
Fiul Ozanei Barabancea, mărturisiri după infarctul suferit la 24 de ani: "O perioadă care mi-a deschis ochii"
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
10 lucruri care ne îmbătrânesc mai repede decât trecerea timpului. Obiceiurile și emoțiile care își lasă...
Digi Animal World
Descoperirea făcută de un bărbat pe barca în care se afla. Imaginile sunt virale: „Nu am mai văzut așa ceva...
Film Now
Viața plină de încercări a lui RJ Mitte. A îndurat tratamente crunte, și-a întreținut familia de mic și se...
UTV
Cât cer Andra, Smiley, Delia și Loredana Groza pentru un concert. Onorariile pot ajunge la 20.000 de euro