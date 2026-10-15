Șocul energetic provocat de războiul din Iran pune UE în dificultate. Ce opțiuni au liderii europeni

Şefii de stat şi de guvern din statele membre UE caută modalităţi prin care să atenueze creşterea vertiginoasă a preţurilor la energie, însă războiul declanşat de preşedintele SUA, Donald Trump, împotriva Iranului le-a lăsat la dispoziţie prea puţine opţiuni accesibile, transmite Bloomberg, citat de Agerpres.

Costurile tot mai mari cu energia constituie punctul central al unei dezbateri mai ample privind competitivitatea europeană, care va începe joi la Bruxelles, unde liderii UE se reunesc la Consiliul European de toamnă. Conflictul din Golf a dus la creşterea preţurilor la petrol şi gaze, alimentând inflaţia şi afectând creşterea economică în întregul bloc comunitar.

Preţurile la energie, o problemă fără soluţii rapide

Comisia Europeană, braţul executiv al UE, urmează să le spună liderilor europeni că nu există o soluţie miraculoasă pentru a combate preţurile ridicate la energie, potrivit unui înalt oficial UE, care a dorit să-şi păstreze anonimatul. Războiul din Iran a adăugat, până în prezent, peste 100 de miliarde de euro la nota de plată a Europei pentru importurile de combustibili fosili, lăsând în acelaşi timp rezervele de gaze ale regiunii la minime istorice în pragul sezonului de iarnă.

Statele membre ale UE se confruntă cu presiuni similare: plafonarea preţurilor şi reducerile de taxe implică un cost fiscal ridicat, într-o perioadă în care bugetele guvernamentale sunt tot mai tensionate. Dobânzile mari complică şi mai mult situaţia.

„Liderii UE se confruntă cu un al doilea şoc energetic în decurs de patru ani. De data aceasta, pe fondul unei datorii publice mai mari şi al unor costuri mai ridicate cu împrumuturile”, a declarat Elise Viadere, cercetător la Centre for European Reform.

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Măsurile analizate de Comisia Europeană

Soluţiile rapide la dispoziţia UE sunt puţine. Comisia Europeană analizează extinderea achiziţiilor comune de energie, amânând totodată aplicarea unor norme privind emisiile de metan la importurile de combustibili fosili şi prelungind acordarea de ajutoare de stat pentru industriile grav afectate. Totuşi, niciuna dintre aceste măsuri nu contribuie la temperarea preţurilor pe termen scurt, UE rămânând dependentă de importurile de petrol şi gaze.

Potrivit unui proiect de document consultat de Bloomberg, liderii UE vor solicita Comisiei Europene să propună măsuri suplimentare pentru a contracara creşterea explozivă a preţurilor la energie pe termen scurt. Documentul nu precizează însă care vor fi aceste măsuri.

În paralel cu summitul de joi al liderilor UE, are loc o reuniune a Agenţiei Internaţionale pentru Energie, în cadrul căreia ar urma să fie luată o decizie cu privire la angajamentul ţărilor G7 de a pune rapid pe piaţă o parte din rezervele strategice de motorină.

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Taxă pe profiturile excepţionale ale companiilor energetice

Comisia Europeană analizează posibilitatea introducerii, la nivelul întregului bloc comunitar, a unei taxe pe profiturile excepţionale realizate de companiile din sectorul energetic. Această iniţiativă aminteşte de „contribuţia de solidaritate” impusă după invazia Rusiei în Ucraina din 2022, o taxă de 33% aplicată profiturilor excedentare ale companiilor energetice. De asemenea, a fost introdus un plafon al veniturilor pentru aşa-numiţii producători de energie electrică „inframarginali”, precum cei din surse eoliene şi fotovoltaice.

Însă o astfel de măsură ar putea să se lovească de opoziţia unor state membre. Există, de asemenea, îngrijorări că limitarea profiturilor din industria energetică ar putea descuraja investiţiile necesare în rafinării, esenţiale pentru a asigura aprovizionarea cetăţenilor şi a industriei de apărare din regiune.

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Experţii cer soluţii structurale pe termen lung

În opinia directorului adjunct al think-tank-ului Bruegel, Simone Tagliapietra, liderii UE trebuie să privească dincolo de soluţiile pe termen scurt pentru reducerea preţurilor la energie electrică.

„O reducere structurală a preţurilor la electricitate necesită timp şi soluţii structurale, precum o integrare mai profundă a sistemului european de energie electrică. Fără o direcţionare politică fermă din partea liderilor UE pentru a urma această cale, nu este posibil niciun progres real”, a spus Simone Tagliapietra.

Editor : Ana Petrescu