Șoferii care nu achită amenzile în 90 de zile pot rămâne temporar fără permis. Cum se calculează perioada de suspendare

Șoferii care nu își achită amenzile rutiere în termen de 90 de zile pot avea permisul suspendat, potrivit normelor metodologice aprobate joi de Guvern. Actul normativ stabilește procedura prin care autoritățile vor aplica măsura, modul în care se calculează perioada de suspendare și situațiile în care aceasta nu poate fi dispusă.

Normele aprobate pun în aplicare prevederile art. XVII din Ordonanța de urgență nr. 7/2026 și reglementează responsabilitățile autorităților fiscale locale, ale Ministerului Finanțelor și ale Ministerului Afacerilor Interne, precum și schimbul automat de date dintre sistemele informatice ale acestora pentru aplicarea, modificarea, revocarea și încetarea suspendării dreptului de a conduce.

Potrivit hotărârii, după ce o amendă contravențională pentru încălcarea normelor privind circulația pe drumurile publice rămâne definitivă, organul fiscal local o înregistrează în evidența fiscală și transmite contribuabilului, în cel mult 30 de zile, o somație de plată.

Somația va cuprinde valoarea amenzii, suma rămasă neachitată, termenul de 90 de zile acordat pentru achitare, precum și informații privind data de la care începe și data la care încetează suspendarea dreptului de a conduce, dacă obligația de plată nu este îndeplinită.

O zi de suspendare pentru fiecare 50 de lei neachitați

Dacă obligația de plată nu este achitată integral în termen de 90 de zile de la comunicarea procesului-verbal de contravenție, organul fiscal local stabilește perioada de suspendare a dreptului de a conduce. Durata suspendării se calculează proporțional cu suma rămasă neachitată, respectiv o zi de suspendare pentru fiecare 50 de lei neachitați, fără luarea în considerare a fracțiilor de zi.

Suspendarea începe la ora 00:00 a celei de-a treia zile lucrătoare după expirarea termenului de 90 de zile și încetează la ora 24:00 a ultimei zile stabilite.

Normele prevăd că termenul de 90 de zile se suspendă pe perioada în care executarea amenzii este suspendată ca urmare a formulării unei plângeri contravenționale, în condițiile legii. Astfel, suspendarea dreptului de a conduce nu poate fi aplicată înainte de soluționarea definitivă a cauzei, măsura fiind menită să garanteze dreptul de acces la justiție și dreptul la un proces echitabil.

Aplicarea suspendării se va face prin sistemul PatrimVen

Aplicarea măsurii va fi gestionată prin intermediul sistemului informatic PatrimVen. În termen de două zile lucrătoare de la expirarea termenului de 90 de zile, organul fiscal local va introduce în sistem datele necesare aplicării suspendării.

Dacă amenda este achitată ulterior sau se constată că obligația fusese stinsă integral ori parțial înainte de expirarea termenului legal, autoritatea fiscală va actualiza de îndată informațiile privind încetarea, revocarea sau modificarea perioadei de suspendare.

Ulterior, sistemul PatrimVen va transmite automat informațiile către Sistemul informatic național de evidență a permiselor de conducere și a vehiculelor înmatriculate al Ministerului Afacerilor Interne, pentru înregistrarea suspendării sau a redobândirii dreptului de a conduce.

Hotărârea mai prevede că ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației va aproba, în termen de 30 de zile de la publicarea actului normativ în Monitorul Oficial, modelul formularului tipizat al somației de plată, care va fi utilizat unitar de toate organele fiscale locale.

Potrivit Guvernului, adoptarea acestor norme metodologice creează cadrul procedural necesar pentru aplicarea unitară a măsurii, digitalizarea schimbului de date dintre instituțiile implicate și eficientizarea recuperării creanțelor provenite din amenzile contravenționale, cu respectarea drepturilor și garanțiilor procedurale ale cetățenilor.

Editor : A.D.