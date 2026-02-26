Live TV

Șoferii străini cu dreptul de a conduce suspendat ar putea recupera permisul doar dacă achită amenda înainte de a părăsi România

Andreea Dobra Data actualizării: Data publicării:
Amenzi pentru șoferii care nu declară un accident rutier. Foto Getty Images
Sursa foto: Getty Images
Din articol
Ce prevede modificarea Codului rutier Cont unic pentru plata amenzilor

Șoferii care au permisul de conducere eliberat de o autoritate străină și cărora li s-a suspendat dreptul de a conduce în România ar putea fi obligați să își achite integral amenda înainte de a-și recupera documentul și de a părăsi țara, potrivit unei propuneri legislative depusă în Parlament. Inițiativa modifică Codul rutier și urmărește să rezolve problema recuperării amenzilor aplicate conducătorilor auto nerezidenți.

Potrivit expunerii de motive, statul român se confruntă de ani buni cu dificultăți în recuperarea amenzilor contravenționale aplicate cetățenilor străini care încalcă regulile de circulație în România.

Deși la nivel european există reguli clare privind schimbul transfrontalier de informații în cazul abaterilor rutiere, stabilite prin Directiva 2015/413 și modificările ulterioare, iar acestea au fost transpuse în legislația românească prin Legea nr. 5/2014 și Legea nr. 203/2018, aplicarea lor este, potrivit inițiatorilor, incompletă.

Una dintre principalele probleme invocate este lipsa unui sistem informatic integrat care să permită evidența unică a proceselor-verbale și transformarea acestora în titluri de creanță electronice, astfel încât amenzile să poată fi urmărite și executate. În lipsa unei proceduri eficiente, multe dintre sancțiuni rămân neîncasate.

În expunerea de motive este menționat și un exemplu concret: în județul Vâlcea, în perioada 2020-2023, aproape 1.900 de cetățeni străini au fost sancționați, însă în majoritatea cazurilor s-a aplicat avertisment, din cauza dificultăților birocratice legate de recuperarea amenzilor.

Autorii proiectului susțin că situația afectează atât veniturile la bugetul de stat, cât și principiile concurenței loiale între transportatorii români și cei străini, dar și siguranța rutieră.

Ce prevede modificarea Codului rutier

Proiectul vizează modificarea art. 113 alin. (1¹) din Ordonanța de urgență nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice.

Conform noii forme propuse, titularul unui permis de conducere eliberat de o autoritate străină, împotriva căruia s-a dispus suspendarea dreptului de a conduce în România, poate solicita restituirea documentului înainte de expirarea perioadei de suspendare doar dacă prezintă dovada că amenda a fost achitată.

Textul prevede explicit că solicitarea trebuie făcută la șeful poliției rutiere pe raza căreia a fost constatată fapta, „cu cel mult o zi lucrătoare înainte de data părăsirii teritoriului României”, pe baza unui document care să ateste plata sancțiunii.

În lipsa chitanței sau a ordinului de plată, permisul nu va putea fi restituit înainte ca șoferul să plece din țară.

Măsura nu vizează șoferii români sau persoanele cu domiciliul în România, pentru care amenzile sunt urmărite prin mecanismele fiscale deja existente.

Cont unic pentru plata amenzilor

Pentru ca noua regulă să poată fi aplicată în mod efectiv, proiectul mai prevede că, în termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a legii, Ministerul Finanțelor va trebui să comunice un cont unic în care cetățenii străini să poată achita aceste amenzi.

Scopul este simplificarea procedurii de plată și evitarea blocajelor administrative.

Pentru a produce efecte, proiectul trebuie să fie adoptat de Parlament, promulgat de președintele României și publicat în Monitorul Oficial. Până la finalizarea acestui parcurs legislativ, noile prevederi nu se aplică.

Vezi propunerea legislativă aici

CITEȘTE ȘI: VIDEO Permis suspendat pentru neplata amenzilor. Cseke Attila: „Va aduce o colectare mult mai bună”. Ce trebuie să știe șoferii

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
kim jong un si fiica lui inspecteaza o racheta
1
Kim Jong-un și-a numit fiica în vârstă de 13 ani în funcția de „director general” al...
cristian preda isi rupe diploma de doctirat
2
Reacția lui Ilie Bolojan, după ce o diplomă de doctor a fost ruptă, în direct, la Digi24...
Russia Putin
3
Furibund, printre ofițerii FSB, Vladimir Putin lansează un scenariu despre Marea Neagră...
Pastravarie
4
Un preot din Dolj a redirecționat apele unui pârâu și și-a făcut ilegal o păstrăvărie...
Militari ucraineni pe frontul din Donețk.
5
SUA au avertizat Ucraina să nu lovească interesele americane în atacurile asupra...
Neverosimil: și-a cerut iubita în căsătorie în fața unui stadion întreg, dar ce a urmat face înconjurul lumii
Digi Sport
Neverosimil: și-a cerut iubita în căsătorie în fața unui stadion întreg, dar ce a urmat face înconjurul lumii
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
volan mașină
Permis suspendat pentru neplata amenzilor. Cseke Attila: „Va aduce o colectare mult mai bună”. Ce trebuie să știe șoferii
cumparaturi scumpe
România rămâne campioana inflației în UE: prețurile au crescut cu 8,5% în ianuarie 2026, de peste patru ori față de media europeană
Permis de conducere
Cosmin Andreica, despre măsura care leagă plata amenzilor de dreptul de a conduce: „Este doar jumătate din ceea ce ar trebui să vedem”
Lista ajutoarelor sociale în 2026. Foto Getty Images
Peste 5 milioane de români au primit ajutoare sociale în februarie. Cine sunt beneficiarii celor peste 2,6 miliarde de lei
o persoana numara bancnote de lei
Războaie, taxe vamale și atacuri cibernetice: cum amenință riscurile globale din 2026 economia României și cum îi afectează pe români
Recomandările redacţiei
ciprian serban
Semnele de întrebare din CV-ul ministrului Transporturilor. Cum...
trump ali khamenei
Ce se întâmplă dacă Trump ordonă bombardarea Iranului. Cele cinci...
2026-02-26-5281
Ciprian Ciucu și zăpada din București: jurnaliștii se isterizează...
profimedia-1078302608
O imagine cu greutate: Kim Jong-un și fiica lui, „desemnată ca...
Ultimele știri
Un primar din Alba stinge lumina în comună, după ce consilierii locali nu au votat noile taxe: „Nu mai avem cu ce să plătim curentul”
„Situația politică ar fi mai favorabilă” dacă Israelul ar ataca primul Iranul, spun oficialii de la Casa Albă: „Mai multe motive”
Amplu caz de proxenetism într-un club de striptease din Capitală. Zeci de victime obligate să întrețină relații sexuale cu clienții
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Mercur retrograd în Pești din 26 februarie 2026. Secretele pot ieși la iveală
Cancan
Nicușor Dan, EXECUTAT SILIT! Dovezile au fost publicate joi dimineața
Fanatik.ro
RO-Alert la ISU. Număr tot mai mare de pensionări și demisii în ultimii ani. Pompierii abia mai fac față în...
editiadedimineata.ro
Armenia cere sprijinul UE pentru a contracara dezinformarea rusă înainte de alegerile parlamentare
Fanatik.ro
Cristiano Ronaldo, ce lovitură pe final de carieră! Și-a cumpărat un club important de fotbal din Spania
Adevărul
România, în bătaia rachetelor iraniene dacă americanii atacă Teheranul? Analiza care dă fiori
Playtech
Marie Jeanne Ion, jurnalista răpită în Irak, e de nerecunoscut. A trecut prin momente cumplite, cu ce se...
Digi FM
Corina Dănilă, mesaj pentru soțul ei, cu care s-a căsătorit în secret: „Sufletul tău bun și blând e bucuria...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
După eliminarea din Champions League, Inter a ales între Chivu și Simeone și-i pune contractul pe masă
Pro FM
Dan Bălan, apariția care i-a îngrijorat pe fani: „Sper să nu sufere de vreo boală gravă!” Imaginile cu...
Film Now
Baz Luhrmann, despre mariajul de 29 de ani cu Catherine Martin: „Este absolut real!” Ei duc vieți separate și...
Adevarul
Cel mai mare tunel de autostradă din România, ajuns la jumătate. Când va fi străpuns tunelul de pe Autostrada...
Newsweek
Pensionarii vor fi obligați să iasă din pensie și să se angajeze. Banii nu le vor ajunge. Exemplul Spaniei
Digi FM
Cristian Preda, după ce și-a rupt diploma în direct: „Am făcut artă performativă – diploma de doctor a...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
De ce femeile sunt mai friguroase decât bărbații. Iată explicația medicilor
Digi Animal World
Momentul când trei urși au apărut pe o pârtie de schi. Țipetele turiștilor au cuprins întreaga zonă
Film Now
Fiul lui Audrey Hepburn susține că filmul cu Lily Collins nu i-ar fi plăcut celebrei sale mame: „Sper să...
UTV
Mario Fresh este acuzat că a înșelat-o pe Alexia Eram cu Iuliana Beregoi. „Te faci de rușine! Ai grijă că...