Soluția care ne permite să parcurgem mai repede 10 km decât 2 km în București. Experiment Digi24

Semafoarele din Capitală sunt adevărate teste pentru nervii şoferilor. Uneori, când prindem și de 3-4 ori culoarea roșie, mai ales la orele de vârf, pierdem chiar și jumătate din timpul pe care îl parcurgem pe un anumit traseu. Un experiment marca Digi24 arată că parcurgem mai repede o distanţă de 10 kilometri, cu semafoare corelate prin sistemul inteligent decât un traseu de 2 kilometri, dar în care semafoarele nu „comunică” între ele. A fost un experiment nocturn, pentru ca traficul cu care ne-am obișnuit ziua, să nu influențeze timpii de așteptare.

Am pornit la drum, mai întâi, pe un traseu unde ştim că semafoarele nu sunt corelate între ele: Ştirbei Vodă - Berzei - Buzeşti.

„Este ora 01:00, suntem pe strada Ştirbei Vodă şi pornim spre Piaţa Victoriei. GPS-ul ne arată o distanţă de 2 km şi vrem să vedem în cât timp o parcurgem”, relatează Mihaela Barbu - jurnalist Digi24.

„Am parcurs traseul până la Piaţa Victoriei în 10 minute. Aproape jumătate din acest timp am aşteptat la semafoare, 12 la număr din punctul de plecare”, concluzionează Mihaela Barbu - jurnalist Digi24.

Din Piaţa Victoriei, echipa Digi24 a plecat spre sudul Capitalei pe un traseu de 10 km unde semafoarele sunt corelate: Şoseaua Ştefan cel Mare - Mihai Bravu - Calea Văcăreşti.

„În 15 minute am traversat centrul Capitalei şi am aşteptat doar două minute şi jumătate la culoarea roşie. Pe traseu am numărat 14 semafoare”, afirmă Mihaela Barbu - jurnalist Digi24.

Şoferii sunt nemulţumiţi şi ei de situaţia din trafic:

„Nu se corelează, mai ales noaptea, semafor la trecere de pieteni şi stai. După un semafor roşu, mergi 50 de metri alt semafor roşu”.

„Normal noaptea ar trebui lăsate, unde-s intersecţiile astea principale, ar trebui lăsate pe intermitent. Ca s-o spun politicos, lasă mult de dorit în multe locuri. Le vedeţi câteodată, cum porneşte verdele din partea aceea încoace, în loc să plece, cum ar fi logic, verdele să plece de aici încolo, de la un semafor la altul, ca să prindem aşa-zisa undă verde. Plec pe verde, ajung următorul prind pe roşu, se pune verde, iar plec, următorul iar îl prind pe roşu”.

Iar de multe ori semafoarele au defecţiuni.

„E dificil, cum dă un pic de ploaie, cum nu mai funcţionează. Aseară, pe Drumul Taberei era întuneric. Cam la fiecare semafor, când nu merg, pierd 10-15 minute că, de obicei, e aglomerat şi se adună acolo”, spune un taximetrist.

Primăria Capitalei anunţa la începutul acestui an că în sistemul inteligent de management al traficului vor intra încă aproape 60 de intersecţii pe lângă cele peste 200 semaforizate.

