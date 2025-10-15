Soluția propusă de un consilier prezidențial pentru combaterea corupției

Consilierul prezidențial - departamentul Politici Economice şi Sociale Radu Burnete propune „digitalizarea pe bune” ca soluție pentru combaterea corupției. El spune că „o corupție scăpată de sub control” înseamnă bani risipiți și implicit taxe mai mari decât ar fi necesar.

„Combaterea corupției este foarte importantă pentru dezvoltarea economică. Corupția scăpată de sub control înseamnă bani publici risipiți (deci taxe mai mari decât ar fi necesar). Corupția deschide foarte multe uși prin care statul intră în economia privată și o distorsionează și asta nu va duce în timp la actori competitivi capabili să exporte și să concureze global și să ofere salarii din ce în ce mai mari. Prea multă corupție ajunge în timp să-i promoveze în mediul economic privat pe cei care știu să deschidă aceste uși și nu pe cei care oferă cele mai bune produse și servicii la cele mai bune prețuri”, a scris Radu Burnete, miercuri pe Facebook.

El a adăugat că digitalizarea rămâne totuși „un deziderat îndepărtat”.

„Dincolo de instrumentele bine știute de combatere a acestui fenomen mai există unul despre care am vorbim enorm în România, pe care am cheltuit foarte mulți bani și care rămâne totuși un deziderat îndepărtat: digitalizarea. Digitalizarea pe bune. Edge Institute a publicat recent un raport despre guvernanța digitalizării în România și las aici un grafic mai mult decât grăitor unde vedeți comparată «maturitatea digitală» a României cu cea a Estoniei”, a completat el.

Consilierul prezidențial a adăugat că „va trebui să ne suflecăm mânecile și să recuperăm repede la acest capitol fiindcă beneficiile vor fi pe toate fronturile de la achiziții publice mai corecte la reducerea evaziunii fiscale și de la servicii publice mai bune pentru cetățeni la un ecosistem care va permite României să țină pasul în cursa inteligenței artificiale care nu poate fi câștigată cu xeroxuri și imprimante”.

„În ciuda unui deceniu în care s-au dus multe resurse publice în această direcție nu am progresat suficient. De fapt am progresat nejustificat de puțin. Este o temă asupra căreia ne vom și mă voi apleca cu precădere. Nu mai poate aștepta”, a conchis el.

Președintele Nicușor Dan a anunțat că intenționează să implice Serviciul Român de Informații în lupta anticorupție în viitoarea Strategie Națională de Apărare a Țării, document care trebuie aprobat până la sfârșitul lunii noiembrie. Potrivit lui Nicușor Dan, implicarea SRI în combaterea corupției trebuie făcută „cu toate precauțiile, pentru că am avut o lungă discuție în societate despre interferența Serviciului Român de Informații în activitatea parchetului”.

Editor : Ana Petrescu