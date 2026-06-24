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Sondaj INSCOP: Patru din zece români spun că au câștigat mai puțin în ultimul an. Ce așteptări au pentru următoarele luni

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Din articol
Aproape 85% dintre respondenți anticipează noi creșteri de prețuri

Peste patru din zece români afirmă că veniturile le-au scăzut în ultimele 12 luni, iar un procent similar spune că acestea au rămas la același nivel, potrivit „Indexului Sentimentului Economic NewMoney.ro – INSCOP”. Totodată, aproape 85% dintre respondenți se așteaptă ca prețurile să continue să crească în următoarele șase luni.

Datele sondajului arată că doar 10,9% dintre români spun că veniturile lor au crescut în ultimul an. În schimb, 45,4% afirmă că acestea au rămas la același nivel, iar 41,1% spun că au înregistrat o diminuare. Ponderea non-răspunsurilor este de 2,6%.

Potrivit cercetării, declară că veniturile le-au crescut într-o măsură mai mare decât media votanții USR, persoanele cu vârste între 18 și 44 de ani și angajații din sectorul privat.

La polul opus, afirmă că veniturile li s-au redus într-o proporție peste medie votanții PSD, persoanele de peste 60 de ani și locuitorii din București.

Întrebați cum cred că vor evolua veniturile familiei lor în următoarea jumătate de an, 11,5% dintre respondenți au spus că acestea vor crește, 41,6% consideră că vor rămâne la același nivel, iar 37,7% se așteaptă la o scădere. Alți 9,2% nu au știut sau nu au dorit să răspundă.

Așteptări mai optimiste decât media au votanții PSD, bărbații, tinerii sub 30 de ani și angajații din sectorul privat.

În schimb, votanții AUR, femeile, persoanele cu educație primară, locuitorii din orașele mici și angajații din sectorul public se așteaptă într-o măsură mai mare la diminuarea veniturilor.

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Aproape 85% dintre respondenți anticipează noi creșteri de prețuri

Potrivit sondajului, 84,5% dintre cei chestionați cred că prețurile vor crește în următoarele șase luni. Doar 8,5% se așteaptă ca acestea să stagneze, iar 3,8% estimează că vor scădea. Procentul celor care nu au răspuns este de 3,1%.

Votanții AUR, persoanele cu vârste între 30 și 44 de ani și angajații din sectorul public anticipează o creștere a prețurilor într-o proporție mai mare decât media.

În schimb, votanții PNL, persoanele cu studii superioare și locuitorii din București cred într-o proporție mai mare că prețurile vor rămâne stabile. Votanții PSD sunt categoria care anticipează o scădere a prețurilor peste media eșantionului.

Datele cercetării „Indexul Sentimentului Economic NewMoney.ro – INSCOP” au fost culese în perioada 2-8 iunie 2026, prin metoda CATI (interviuri telefonice), pe un eșantion de 1.100 de persoane cu vârsta de 18 ani și peste. Marja maximă de eroare este de ±3%, la un nivel de încredere de 95%.

Editor : A.D.

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