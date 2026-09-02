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Exclusiv Sorin Elisei: Facturile la energie ar putea crește cu cel puțin 5% în 2027. Ce spune despre gazele din depozite

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Data scadentă a facturii de energie electrică. Foto Getty Images
Foto Getty Images
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Din articol
Estimare de cel puțin 5% pentru prețul energiei în 2027 Când ar putea fi repornit un reactor de la Cernavodă Pierderile după închiderea capacităților pe cărbune

Facturile la energie ar putea crește cu cel puțin 5% în 2027, estimează Sorin Elisei, secretar general al Ministerului Energiei. El a declarat, miercuri la Digi24, că România va ajunge aproape de 80% grad de umplere a depozitelor de gaze până la 1 octombrie și că stocurile actuale, de aproape 2,3 miliarde de metri cubi, ar trebui să fie suficiente pentru o săptămână de ger cu temperaturi de până la -20 de grade Celsius. Acesta a vorbit și despre situația de la Cernavodă, unde lucrările continuă, dar și despre costurile închiderii capacităților pe cărbune și posibila penalizare în PNRR.

Sorin Elisei spune că România are în prezent aproape 2,3 miliarde de metri cubi de gaze înmagazinate și estimează că gradul de umplere va ajunge aproape de 80% până la începutul lunii octombrie.

„Aici sunt două perspective. Unu: mai avem până la data de 1 octombrie, când cred că vom fi destul de aproape de 80% grad de umplere. Cum spuneți, suntem într-adevăr mai bine decât în media Uniunii Europene. Pe de altă parte, așa este, în condițiile în care avem o iarnă grea pentru o perioadă de o săptămână de geruri, să zicem, de -10, -20 de grade Celsius, depozitele vor reuși să facă față. Avem aproape 2,3 miliarde metri cubi în acest moment înmagazinat”, a declarat Elisei la Digi24.

În ceea ce privește nivelul cu aproximativ 10% mai mic al gazelor înmagazinate față de aceeași perioadă a anului trecut, oficialul spune că furnizorii au fost mai precauți din cauza evoluției prețurilor de pe piețele internaționale.

„Presupunerea noastră este că prețul gazului natural, care a avut niște evoluții din perspectivă de cotații internaționale, au crescut semnificativ în ultima perioadă, au făcut furnizorii puțin mai precauți în a înmagazina gaz la un preț mare pentru a-l scoate apoi din depozite în iarnă la un preț și mai mare, pentru că se adaugă și tariful de înmagazinare, și astfel să nu mai aibă clienți cărora să-l vândă. E o piață, doamnă, care așteaptă de pe o zi pe alta veștile din... despre conflictul din Orientul Mijlociu, există multă volatilitate în preț, crește, scade și atunci există această precauție legată de înmagazinare”, a explicat Sorin Elisei.

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Estimare de cel puțin 5% pentru prețul energiei în 2027

Întrebat despre impactul evoluției cotațiilor asupra facturilor, oficialul Ministerului Energiei a precizat că este nevoie de încă trei luni pentru o evaluare mai precisă a prețului final al energiei angro pentru 2027.

„Dacă vorbim despre energie electrică, acolo cred că vă referiți... Am mai spus că trebuie să așteptăm aceste luni – septembrie, octombrie și noiembrie – pentru a vedea care este, până la urmă, prețul final al energiei angro pentru 2027. Vedem cu toții totuși că sunt multe capacități, și baterii, și regenerabile, și vor fi și surse clasice care se pun în funcțiune. Toată această capacitate adițională are potențialul de a depăși oferta de producție, să depășească cererea, adică, mă rog, consumul, și atunci prețul se va reechilibra. Prețul este așa în acest moment și are valori ridicate pe o criză care nu este numai în România, este și la nivel regional și o vedem și în Europa de Vest. Piețele fiind cuplate, avem prețuri cuplate și un impact la nivel european, avem prețuri mari și la energie electrică, și la gaze, din păcate”, a spus Elisei.

Întrebat care este estimarea ministerului privind creșterea facturilor, acesta a indicat un impact de minimum 5% pentru 2027.

„Din perspectiva aceasta, așa cum am mai declarat, eu unul cred că avem un impact de minimum 5% pentru 2027. Cred că, și așa cum suntem în discuții cu Autoritatea Națională de Reglementare pentru a vedea mai bine 2027 din perspectiva contractelor care sunt încheiate și a cantităților care sunt angajate, putem, și e o discuție care va evolua, și săptămânile următoare vom putea să mai actualizăm aceste estimări pe măsură ce se încheie contracte cu livrare în 2027.”

Sorin Elisei spune că, în acest moment, își menține estimarea de 5%, în condițiile în care contractele încheiate la prețuri mai mari reprezintă o proporție redusă din consumul național.

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„Eu îmi păstrez deocamdată estimarea. Încă o dată, au fost încercări ale anumitor producători sau furnizori de a vinde la niște prețuri mult mai mari, și pe asta mă bazez, ele nu au fost cu succes încheiate aceste contracte. Încă o dată, creșterea de 12% pe care o vedeți este pe o cantitate infimă. Dacă România consumă undeva la 50–52 de TWh, s-a vândut energie cu 12% mai scumpă nici măcar 2 sau 3% din consumul național nu s-a vândut pentru anul viitor. Mai sunt și contracte care expiră inclusiv anul viitor, care expiră la finalul acestui an. E un calcul destul de laborios și de aceea vă spun că vom reveni, cred eu, într-o săptămână, două cu niște estimări.”

Când ar putea fi repornit un reactor de la Cernavodă

Întrebat despre situația de la Cernavodă, Elisei a spus că sunt în continuare în desfășurare lucrări și inițiative și că nivelul apei din bazinul de retenție a crescut.

„Pe Cernavodă în continuare se fac anumite lucrări și inițiative. Există o creștere a nivelului de apă în bazinul de retenție. Pe măsură ce lucrările își produc efectele vom comunica vizavi de orizontul repornirii măcar a unui reactor.”

Întrebat dacă repornirea ar putea avea loc de săptămâna viitoare, oficialul a răspuns: „Din ceea ce știu eu, la acest moment nu.”

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Pierderile după închiderea capacităților pe cărbune

În privința banilor care ar putea fi pierduți în urma neîndeplinirii unor obiective asumate în cadrul PNRR privind cărbunele, Elisei spune că valoarea exactă va depinde de evaluarea Comisiei Europene.

„Din perspectiva asta, când spunem că am pierdut, rămâne să vedem care este evaluarea experților Comisiei Europene. Calculele noastre, optimiste dacă vreți, arată o așa-zisă penalizate între 77 și 124 de milioane de euro. Dar în continuare susțin că prin funcționarea grupului Turceni 5, inclusiv lunile acestea, iarna aceasta, vara viitoare și inclusiv iarna viitoare, valoarea produsă de Turceni 5 depășește această penalitate”, a declarat secretarul general al Ministerului Energiei.

Editor : Ana Petrescu

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