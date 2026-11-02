Sorin Grindeanu, despre comasările din sistemul public: „E loc”. Ce spune despre CNIR, TAROM și Aeroporturi București

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, susține că există instituții și companii de stat care pot fi comasate și a dat ca exemple mai multe structuri din subordinea Ministerului Transporturilor. El a afirmat că CNIR desfășoară activități similare celor realizate de CNAIR și a cerut o discuție despre un plan de relansare a TAROM, inclusiv despre o posibilă implicare a Companiei Naționale Aeroporturi București.

Grindeanu a declarat luni, după ședința conducerii PSD, că propunerile privind comasarea instituțiilor, agențiilor și companiilor de stat vor fi centralizate în următoarele două săptămâni.

„Pot să vă dau un exemplu, nu știu dacă nu vi l-am mai și dat săptămâna trecută, legat de o instituție creată prin PNRR. Surprinzător, PNRR-ul face și lucruri de acest tip, sau a făcut. CNIR-ul, Compania Națională de Investiții Rutiere. Înainte exista o singură companie la Ministerul Transporturilor, CNAIR. Prin PNRR, a trebuit să se mai creeze una. S-a făcut CNIR-ul, face cam același lucru pe care îl făcea și CNAIR-ul. Acest exemplu, dacă vreți, e unul cât se poate de potrivit în a spune că da, e loc de comasări”, a afirmat acesta.

Liderul PSD a vorbit și despre existența mai multor instituții de reglementare în domeniul feroviar, printre care Autoritatea Feroviară Română și Autoritatea de Siguranță Feroviară Română. În opinia sa, trei sau patru structuri cu atribuții în acest domeniu ar putea fi reunite într-o singură instituție.

Grindeanu cere un plan pentru relansarea TAROM

Sorin Grindeanu a cerut și o analiză privind viitorul TAROM și relația companiei aeriene cu operatorul Aeroporturilor București. Acesta nu a prezentat o propunere concretă de comasare a celor două companii, dar a vorbit despre posibilitatea unei formule prin care operatorul aeroportuar să ofere sprijin financiar pentru relansarea TAROM.

„Eu cred că trebuie să discutăm foarte serios despre ce înseamnă TAROM și Aeroporturi București. Eu cred că aici cei care gestionează lucrurile trebuie să vină cu un plan legat de salvarea TAROM, de relansarea TAROM, de a avea o companie care să fie competitivă, care să fie mult mai mare decât e acum și care să se susțină economic”, a declarat președintele PSD.

Grindeanu a invocat relația dintre Lufthansa și aeroportul din München drept exemplu pentru o posibilă colaborare între o companie aeriană și un operator aeroportuar, precizând că prezintă doar o variantă care ar putea fi discutată.

„Există în lumea asta, de exemplu, eu sper să nu greșesc, Lufthansa are aeroportul din München. Adică putem să discutăm despre o companie care să ofere și suportul financiar pentru TAROM, pentru relansare. Am dat un exemplu”, a adăugat acesta.

În ședința conducerii PSD au fost discutate și posibile comasări la Ministerul Agriculturii și Ministerul Sănătății, fără ca Sorin Grindeanu să ofere alte exemple concrete.

Conducerea partidului a stabilit ca toate propunerile privind comasarea instituțiilor, agențiilor și companiilor de stat să fie centralizate în termen de două săptămâni. După această etapă ar urma să fie stabilite structurile vizate și forma în care vor fi reorganizate.

Editor : A.D.