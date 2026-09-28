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Sorin Grindeanu, despre discuția cu ambasadoarea SUA privind Coridorul Vertical: „Nu am negociat contracte”

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sorin grindeanu la o sedinta
Sorin Grindeanu. Foto: Inquam Photos / George Călin
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Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat luni că discuția avută cu ambasadoarea Statelor Unite în Grecia, Kimberly Guilfoyle, despre Coridorul Vertical de Gaze a vizat rolul României ca țară de tranzit, nu eventuale contracte pentru furnizarea gazelor. Acesta a precizat că nu are atribuții și nici intenția de a negocia astfel de înțelegeri.

Întrebat într-o conferință de presă dacă a discutat despre posibile contracte privind gazele, Grindeanu a răspuns că susține dezvoltarea coridorului, însă negocierile comerciale nu intră în responsabilitatea sa.

„Nu e treaba mea să vorbesc despre contracte și nici nu o fac, nici acum, și nu sunt în poziția de a negocia acest lucru. Ceea ce știu este că și în programul de guvernare al domnului Siegfried Vasile Mureșan apare Coridorul Vertical. E un lucru despre care se vorbește de ani de zile, e un lucru în care România are rol de tranzit și pe care cred că trebuie să îl susținem. Dar, repet, nu e treaba mea să discut despre contracte. Am discutat despre ceea ce înseamnă rolul României în acest coridor, și anume un rol de tranzit. Atât. Nu sunt în măsură și nici nu sunt vreun specialist în treaba asta și nici nu îmi doresc să fiu”, a afirmat președintele PSD.

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Editor : A.D.

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