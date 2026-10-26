Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat luni, după ședința Biroului Permanent Național al partidului, că taxele pentru populație și companiile românești nu vor crește în 2027. Acesta a criticat politicile de austeritate ale fostei guvernări Bolojan, pe care a descris-o drept o „guvernare cu barda”, și a susținut că PSD va pune accent pe relansarea economică.

„Nu vom accepta risipa banului public, dar nici nu vom accepta ideea că orice problemă a bugetului trebuie rezolvată punând noi taxe pe români și pe firmele românești. De aceea vreau să fiu foarte clar, fiindcă am văzut o dezbatere în aceste zile: anul viitor taxele pentru români și companiile românești nu vor crește. Economia are nevoie de predictibilitate și acest lucru îl vom asigura”, a declarat Sorin Grindeanu, luni, după ședința conducerii PSD.

Declarațiile vin în contextul discuțiilor privind posibilitatea unor noi majorări de taxe în 2027, dar și al schimburilor de acuzații dintre PSD și PNL pe tema situației economice. Referindu-se la liberali, Grindeanu i-a acuzat că au contribuit la creșterea cheltuielilor statului cu 31 de miliarde de lei față de 2025.

„Alții care au distrus economia și au crescut cheltuielile statului cu 31 de miliarde față de 2025 văd că se cred acum speakeri motivaționali. Este alegerea lor, dar să nu uite că au votat Guvernul. Să știți că nu voi face greșeala de a mă pierde în conflicte politice. Avem de rezolvat multe probleme concrete pentru români. După un an și jumătate de austeritate și guvernare, așa cum am mai numit-o, o guvernare cu barda, trebuie să dăm din nou speranță și încredere oamenilor, românilor, și să facem tot ce ține de noi ca economia să fie mai competitivă, mai bună, să fie în creștere”, a afirmat președintele PSD.

În ședința Biroului Permanent Național au fost discutate prioritățile partidului privind reforma statului și relansarea economică. În acest context, social-democrații își propun să susțină o abordare care să evite atât majorarea poverii fiscale asupra populației și companiilor, cât și măsurile fără acoperire financiară.

„Am ales o cale de mijloc, până la urmă, și anume faptul că PSD-ul își dorește să fie un factor de echilibru între populismul fără soluții și austeritatea care sărăcește populația și a sărăcit-o în ultimul an și jumătate și blochează economia, așa cum vedem cu toții”, a mai spus Grindeanu.

Ce a spus ministrul Finanțelor despre majorarea taxelor în 2027

Întrebat recent la Digi24 dacă românii ar trebui să se aștepte la creșteri de taxe anul viitor, ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, nu a exclus explicit această posibilitate, dar a atras atenția că orice măsură nouă trebuie să aibă o sursă de finanțare.

„Nu-mi doresc. Nu-mi doresc taxe și impozite noi, dar avem nevoie de sustenabilitate. În momentul când discutăm despre un program nou, care nu e bugetat, care trebuie finanțat, trebuie să avem și o sursă pentru acel program nou pe care îl propunem. Trebuie să găsim surse de finanțare”, a declarat Nazare.

Ministrul a precizat că deciziile privind finanțarea noilor programe aparțin Guvernului și Parlamentului, în timp ce Ministerul Finanțelor trebuie să se asigure că acestea nu duc la depășirea țintelor bugetare.

„Integrăm soluții pe care le primim de la toți ordonatorii, propuneri de noi programe sau propuneri de eliminare a risipei, le integrăm și le prezentăm Guvernului. Decizia politică e în Guvern și în Parlament. Noi avem grijă și ținem să avem grijă să menținem acest echilibru, ca să nu repetăm greșeli ale trecutului, în care, tot timpul, la final de an, derapam de la țintele anunțate”, a explicat Alexandru Nazare.

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Editor : A.D.