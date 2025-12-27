România este singurul stat european pentru care se estimează un declin al veniturilor reale și în 2026. Este vorba despre 0,9% scădere, potrivit unui studiu privind trendurile salariale, iar despre această situație, nu tocmai bună pentru români, Digi 24 a discutat cu specialistul în economie Adrian Codîrlașu, președintele CFA România. În opinia acestuia, din păcate, puterea de cumpărare va continua să scadă, chiar dacă se va îmbunătăți situația, în sensul că pierderea de putere de cumpărare va fi mai mică.

Un studiu recent, realizat de o mare companie de consultanță internațională, spune că România va înregistra o scădere a veniturilor reale cu 0,7%. Anul acesta a fost de 0,9%.

„Din păcate, puterea de cumpărare va continua să scadă. Anul acesta am avut o scădere a puterii de cumpărare, am avut o inflație de 10%, creșterea de salariu net a fost undeva spre 4%, deci în termeni reali am pierdut aproape 6 puncte de putere de cumpărare. Anul viitor se va îmbunătăți situația, în sensul că pierderea de putere de cumpărare va fi mai mică, dar va fi din păcate tot pierdere de putere de cumpărare”, a explicat invitatul Digi 24.

Mai puțini bani pentru economii

Ce înseamnă acest lucru? Că pentru economii vor rămâne și mai puțini bani.

Specialistul crede că „pentru anul viitor se întrevede totuși risc de a fi majorată în continuare, fiscalitatea”.

„Avem un deficit bugetar ridicat, probabil anul viitor vom avea spre 6,5% din PIB, aceasta este propunerea Guvernului. Acest nivel este tot un teritoriu nesustenabil, deci în continuare vor fi luate măsuri pentru a-l reduce.

Am intra în teritoriul de sustenabilitate, dacă coborâm sub 3, să zicem, dar măcar dacă am începe cu 4. Însă vom începe cu 4 poate în 2028, 2029.

Temerea de șocurile externe

Până atunci din păcate vom avea acest deficit bugetar mare și avem riscul ca, dacă cumva se întâmplă ceva rău pe plan extern, avem un șoc extern puternic, să avem dificultăți în a-l finanța”, opinează Adrian Codîrlașu.

El a făcut referire la criza precedentă, din 2009, amintind că a pornit cu falimentul băncii Lehman Brothers, deci cu un șoc extern puternic. „Ne-a prins cu un deficit, atunci era în jur de 6, 6,5% deficitul nostru bugetar, mult mai mic decât acum”.

Întrebat dacă el consideră că este prea ambițios obiectivul Guvernului, de a reduce deficitul la 6,5% din PIB anul viitor, specialistul a spus că în anumite condiții de strictețe am putea fi undeva sub 7%.

„Dacă măsurile luate sunt menținute și dacă există o disciplină pe partea de cheltuieli,- căci aici am greșit mereu, n-am avut disciplină pe partea de cheltuieli, - dacă avem disciplină partea de cheltuieli, cu taxele majorate anul acesta, probabil vom fi undeva sub 7 anul viitor”, a spus Codîrlașu.

Întrebat la ce anume se așteaptă să crească, taxe și impozite sau ce alte măsuri, specialistul a spus că se mai așteaptă pe partea capital, că mai pot apărea surprize, deci majorarea în continuare a impozitării. Și nu exclude o majorare suplimentară de TVA.

„În nominal, da, salariile vor crește, însă vor crește mai încet decât inflația, prin urmare vom pierde puterea de cumpărare. Bugetul trebuie să fie defensiv, adică prudent. În sensul să anticipăm cumva, să facem un test, ce s-ar întâmpla dacă avem o inflație de 6-7% cu bugetul nostru, cu cheltuielile noastre. Ce s-ar întampla dacă ar mai fi majorări de taxe, ce s-ar întampla dacă n-ar mai fi ajutoare de la guvern și ne așteptăm la o plafonare pe partea de gaz metan. Deci, mai pot apărea aceste șocuri negative, prin urmare, trebuie să avem în vedere posibilitatea de a se întâmpla”, a avertizat Adrian Codîrlașu.

