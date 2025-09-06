Modul în care sunt plătiți bugetarii implicați în proiecte europene se schimbă. Acordarea sporurilor va fi făcută în funcție de timpul lucrat, de valoarea proiectului și de calificativul obținut la final. Măsura va face ca tinerii să nu-și mai dorească să lucreze la stat, din cauza salariilor mici, sunt de părere angajații din primăriile de comune, acolo unde proiectele cu bani europeni sunt semnificativ mai puține decât la oraș.

Salariile bugetarilor vor fi mai mici fără sporurile încasate în urma proiectelor europene. Nu e suficient să fii în echipa de proiect, ci trebuie să muncești constant, iar rezultatele chiar să se vadă în teren. Dacă lucrezi sub 20 de ore pe lună la un proiect, sporul ajunge la 5-10% din salariul de bază, în funcție de valoarea proiectului. Cei care depășesc 80 de ore pot primi între 25 și 50%, dar doar dacă proiectul e de peste 20 de milioane de lei.

Carmina Lăpădat, angajat Primăria Bălănești, județul Gorj: Cei tineri, care sunt la început de drum, o să-și caute și alte sursă de venit, pentru că salariile în primării sunt foarte mici.

Salariile cresc și în funcție de calificativ: cei cu „foarte bine” primesc 40% în plus la salariu, în loc de 50%, cât era până acum. Cei cu „bine” primesc doar 20%, iar cei cu „satisfăcător„ sau „nesatisfăcător” nu se mai aleg cu nimic.

Ovidiu Pungan, primarul comunei Bălănești, județul Gorj: Un spor de 25% sau 30%, când depășești peste 3 proiecte pe care le ai în execuție în același timp, eu cred că această sumă nu este una atât de mare.

Localnic: Atât timp cât ești angajat al statului și ai vechime, ai alea și alea, mi se pare normal să își facă munca în continuare exact cum și-a făcut-o și până acum.

Localnică: Nu trebuia să le taie, că toți au contribuit. Dacă nu erau, nu se făcea.



Localnic: Au niște sporuri pe care nu le merită. Bugetarii au ajuns să aibă salarii exorbitante. Foarte bine că le-a tăiat din sporuri!

Curtea de Conturi a României poate verifica raportul de progres al proiectelor.

reporter: Anamaria Ianc

operator: Ionuț Voinea

Editor : Izabela Zaharia