Live TV

Video Sporuri mai mici pentru cei care lucrează cu fonduri europene. Care sunt noile criterii în funcție de care vor fi plătiți bugetarii

Data publicării:
o femeie cu mai multe bancnote in mana
Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Modul în care sunt plătiți bugetarii implicați în proiecte europene se schimbă. Acordarea sporurilor va fi făcută în funcție de timpul lucrat, de valoarea proiectului și de calificativul obținut la final. Măsura va face ca tinerii să nu-și mai dorească să lucreze la stat, din cauza salariilor mici, sunt de părere angajații din primăriile de comune, acolo unde proiectele cu bani europeni sunt semnificativ mai puține decât la oraș. 

Salariile bugetarilor vor fi mai mici fără sporurile încasate în urma proiectelor europene. Nu e suficient să fii în echipa de proiect, ci trebuie să muncești constant, iar rezultatele chiar să se vadă în teren. Dacă lucrezi sub 20 de ore pe lună la un proiect, sporul ajunge la 5-10% din salariul de bază, în funcție de valoarea proiectului. Cei care depășesc 80 de ore pot primi între 25 și 50%, dar doar dacă proiectul e de peste 20 de milioane de lei.

Carmina Lăpădat, angajat Primăria Bălănești, județul Gorj: Cei tineri, care sunt la început de drum, o să-și caute și alte sursă de venit, pentru că salariile în primării sunt foarte mici.

Salariile cresc și în funcție de calificativ: cei cu „foarte bine” primesc 40% în plus la salariu, în loc de 50%, cât era până acum. Cei cu „bine” primesc doar 20%, iar cei cu „satisfăcător„ sau „nesatisfăcător” nu se mai aleg cu nimic.

Ovidiu Pungan, primarul comunei Bălănești, județul Gorj: Un spor de 25% sau 30%, când depășești peste 3 proiecte pe care le ai în execuție în același timp, eu cred că această sumă nu este una atât de mare.

Localnic: Atât timp cât ești angajat al statului și ai vechime, ai alea și alea, mi se pare normal să își facă munca în continuare exact cum și-a făcut-o și până acum.

Localnică: Nu trebuia să le taie, că toți au contribuit. Dacă nu erau, nu se făcea.

Localnic: Au niște sporuri pe care nu le merită. Bugetarii au ajuns să aibă salarii exorbitante. Foarte bine că le-a tăiat din sporuri!

Curtea de Conturi a României poate verifica raportul de progres al proiectelor.

reporter: Anamaria Ianc
operator: Ionuț Voinea

Editor : Izabela Zaharia

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
BUCURESTI - ALEGERI 2025 - MITING ELECTORAL - NICUSOR DAN - 11 MAI 2025
1
Nicușor Dan, despre viața familiei sale sub paza SPP: Trebuie să te duci până la...
copil
2
Operațiune de 40.000 de euro pentru a duce cu forța un copil din București în Italia...
528342362_18523948858056538_7223527712107255351_n
3
Anchetă în cazul schemei cu panouri fotovoltaice. Alexandru Nazare: „Am cerut ANAF să...
masina politie
4
Un patron din Cluj a ajuns la spital după ce a fost bătut de propriii angajați. Ce s-a...
photo-collage.png - 2025-09-04T190457.404
5
Cea mai mare firmă-fantomă din România, validată de ANAF. Sediul principal, o toaletă...
Americanii, OUT! Donald Trump n-a stat pe gânduri și a luat decizia. Casa Albă a confirmat oficial
Digi Sport
Americanii, OUT! Donald Trump n-a stat pe gânduri și a luat decizia. Casa Albă a confirmat oficial
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
DELTA DUNARII - TURISM - ILUSTRATIE - 04 IUNIE 2023
Motivul pentru care un român a traversat ilegal Dunărea înot spre...
Vladimir (Jan), bishop of the Moldovan Orthodox Church, leads the traditional Easter mass at the Chisinau Cathedral Easter in Chisinau was celebrated this year under slight tension. The armed conflict in the territory of its neighboring country, Ukraine,
De la amvon la urne. Cum a devenit Biserica Ortodoxă o armă de război...
epstein cu donald
Donald Trump și Jeffrey Epstein: trei scenarii privind evoluția...
viktor orban
Interese majore la Budapesta: ce se ascunde în spatele procesului...
Ultimele știri
Ore de curs în praf și moloz. Mii de elevi din toată țara vor începe școala în plin șantier. Soluția de avarie găsită de directori
Epava Titanicului a fost descoperită acum 40 de ani în timpul unei misiuni secrete a Marinei SUA. Care era scopul ascuns al operațiunii
Turismul medical. Românii din diaspora, la stomatolog tot în țară: „În Italia ar costa cam de trei ori mai mult”
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
ilie bolojan face declaratii
Ilie Bolojan l-a numit pe Crinel Nicu Grosu șef al Corpului de Control al prim-ministrului
RALIUL MASINILOR DE LUX - GUMBALL 3000 - PIATA CONSTITUTIEI
Taxa pe lux pregătită de Guvern nemulțumește mediul de afaceri. „Nu e momentul. România riscă un dezechilibru economic și mai mare”
Curtea Constituțională a României. F
CCR discută pe 24 septembrie sesizarea instanței supreme pe legea care modifică pensiile magistraților
dragos pislaru face declaratii
Angajații MIPE, atenționați pentru ținuta la birou: „Nu poți să vii în șlapi”. Scrisoarea pe care le-a trimis-o ministrul Pîslaru
buletin electronic cu cip
România ratează digitalizarea prin buletinele electronice. Milioane de români nu le vor mai primi gratuit. De ce s-a ajuns aici
Partenerii noștri
Pe Roz
Singurul regret al lui Giorgio Armani. Declarația sfâșietoare făcută cu o săptămână înainte de a se stinge...
Cancan
Când începe școala, de fapt. Nicușor Dan a reacționat după protestele anunțate de sindicaliști
Fanatik.ro
La ce operație neașteptată a recurs Alessia, fiica lui Ilie Năstase. Tânăra de 22 de ani este încântată de...
editiadedimineata.ro
Pierderea simțului mirosului ar putea fi un semn precoce al bolii Alzheimer
Fanatik.ro
Cât costă o noapte de cazare la hotelul ales de soția lui Cristi Manea. Unde a plecat în vacanță Irina Manea...
Adevărul
„Ne-am panicat groaznic”: Balenele ucigașe atacă tot mai multe bărci în Spania, smulgând cârme și lăsând...
Playtech
Ce pensie primește o îngrijitoare româncă după 20 de ani de muncă în Germania sau Austria
Digi FM
Cabiria, fiica actriței Maia Morgenstern, a născut la vârsta de 26 de ani un băiețel. În urmă cu puțin timp...
Digi Sport
Gigi Becali i-a întins o bancnotă de 500 € unui călugăr de la Muntele Athos, apoi a tras-o și ”a râs...
Pro FM
Enrique Iglesias, mai fericit ca niciodată. Ce a răspuns când a fost întrebat dacă Anna Kournikova e...
Film Now
Top 5 documentare și filme despre Freddie Mercury, vocea care a schimbat istoria muzicii
Adevarul
Cum explică primarul Chișinăului, Ion Ceban, aflasarea sa la Moscova în ziua începerii războiului din Ucraina
Newsweek
Ministrul Muncii ar vrea să schimbe modul de distribuire al unor pensii. Economii de 60.000.000 lei
Digi FM
Soția lui Bruce Willis s-a simțit "izolată" când a aflat că actorul suferă de demență: "Am fost cufundată în...
Digi World
Clip viral cu o simulare care arată de ce poziția de siguranță poate face diferența dintre viață și moarte...
Digi Animal World
În urgențele veterinare, fiecare minut contează: ”Amânarea tratamentului poate duce la complicații grave...
Film Now
Secretele transformării lui Dwayne Johnson. Cum a înlocuit mușchii uriași cu o siluetă mult mai suplă, după...
UTV
Cabiria, fiica Maiei Morgenstern, a născut un băiețel. Actrița a devenit bunică