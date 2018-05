Statistică îngrijorătoare. Unul din cinci români muncește în străinătate

Unul din cinci români trăieşte şi munceşte în alte state membre ale Uniunii Europene. Salariile mari din Occident şi condiţiile de viaţă de acolo au convins aproape 20% dintre românii cu vârste între 20 şi 64 de ani. E un procent foarte ridicat, care ne plasează pe primul loc în Uniunea Europeană la capitolul migraţie în rândul oamenilor apţi să muncească.

Mădălina Topor a plecat din România acum trei ani cu gândul de a-și termina studiile în Italia. Nu s-a mai întors însă după ce a terminat şcoala. A dat Constanța pentru Milano, unde are acum propriul cabinet stomatologic.

„Ideea inițială a fost să fac un master, să mă specializez și între timp am găsit condițiile ideale aici de muncă și am decis să rămân. Am renunțat la gândul de a mă întoarce în România, am înțeles că locul meu e aici”, spune ea.

În urmă cu zece ani, procentul românilor care lucrau peste hotare era de 7,4%. Acum, cifra a urcat la aproape 20%.

Principalul motiv pentru care pleacă românii este salariul, dar şi condiţiile mai bune când vine vorba de sănătate şi educaţie.

„Muncește în aceleași condiții în Vaslui ca și în Spania și atunci evident că se duce acolo unde e plătit mai bine”, spune Mircea Kivu, sociolog.

„Își iau cu ei familia, își iau cu ei copiii, îi bagă în sistemul de educație, au un sistem de sănătate atuentc, există o infrastructură autentică”, spune Cristian Păun, profesor de economie.

Consecinţele migrării forţei de muncă se resimt deja. Multe firme se plâng de lipsa resursei umane. În acest moment, deficitul de personal de ridică la un milion de persoane în timp ce românii plecaţi devin contributori direcţi pentru economiile altor ţări.

„România stă foarte bine pe șomaj, stă pentru că lumea migrează, o cincime din forța de muncă din România e în afară, aolo e de fapt șomajul românesc, altfel s-ar ajunge la 25%. Foarte mulți antreprenori sunt deja afară, cu afaceri, și se dezvoltă acolo, piredem o comoară de preț”, spune Cristian Păun, profesor de economie.

Italia și Spania au devenit „acasă” pentru aproape 2 milioane de români. Alţi 400.000 lucrează în Marea Britanie. Numărul lor este cu 25 la sută mai mare ca în 2017.