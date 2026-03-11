Video Statul încasează 13 miliarde de lei din majorarea taxelor locale, dar pierde aproape 75 de miliarde prin scutiri fiscale
Data publicării:
Guvernul a crescut semnificativ taxele și impozitele locale, unele majorări ajungând chiar și la 80% - 200%, ceea ce aduce la buget aproape 13 miliarde de lei, cu 3 miliarde mai mult decât anul trecut. În același timp însă, statul pierde de aproape șase ori mai mulți bani prin scutiri și facilități fiscale, care ajung la aproximativ 75 de miliarde de lei.