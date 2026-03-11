Guvernul a crescut semnificativ taxele și impozitele locale, unele majorări ajungând chiar și la 80% - 200%, ceea ce aduce la buget aproape 13 miliarde de lei, cu 3 miliarde mai mult decât anul trecut. În același timp însă, statul pierde de aproape șase ori mai mulți bani prin scutiri și facilități fiscale, care ajung la aproximativ 75 de miliarde de lei.

Majorările de taxe locale au dus la creșterea veniturilor colectate de stat, iar acestea sunt prognozate să urce de la 0,5% la 0,6% din produsul intern brut (PIB).

Deși măsurile aduc bani suplimentari la buget, impactul lor este mult mai mic în comparație cu sumele pe care statul nu le colectează din cauza facilităților fiscale acordate în economie.

Cele mai mari pierderi provin din scutiri de TVA, impozit pe venit și contribuții sociale, iar valoarea totală a acestor facilități este estimată la aproape 75 de miliarde de lei.

Suma este una semnificativă și în raport cu deficitul bugetar. Cele 75 de miliarde de lei reprezintă mai bine de jumătate din deficitul estimat, care este prognozat la 6,2% din PIB.

Facilitățile fiscale au fost introduse prin legi adoptate anterior construcției bugetului, iar scopul lor a fost sprijinirea mediului de afaceri și stimularea unor sectoare economice.

Astfel, în timp ce statul colectează mai mult din taxele plătite de contribuabili, o parte importantă din veniturile potențiale se pierde prin aceste scutiri fiscale.

