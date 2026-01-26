Live TV

Statul schimbă regulile pentru tutunul de mestecat și de prizat. Produsele vor fi accizate și marcate cu timbru, ca țigările

Andreea Dobra Data publicării:
Hands picking up a portion of snus snuff from a box
Sursa foto: gettyimages/ Finn Bjurvoll Hansen
Din articol
Cum se calculează acciza pentru tutunul de mestecat și tutunul de prizat Cine poate produce sau importa aceste produse Apar timbrele fiscale, exact ca la țigări Care este impactul real asupra pieței

Ministerul Finanțelor a pus luni, 26 ianuarie, în dezbatere publică un proiect de Hotărâre a Guvernului care schimbă regulile pentru anumite produse din tutun, prin modificarea Normelor metodologice de aplicare a Codului fiscal, la capitolul „Accize și alte taxe speciale”. Proiectul nu introduce o taxă nouă, ci aduce tutunul pentru mestecat și tutunul de prizat în același regim de accizare ca țigările și celelalte produse din tutun, eliminând zona gri în care aceste produse au funcționat până acum.

Motivul pentru care statul a intervenit este faptul că, până recent, tutunul pentru mestecat și tutunul de prizat se aflau într-o zonă ambiguă din punct de vedere fiscal.

Ele nu erau tratate la fel ca țigările, deși conțin tutun și nicotină și sunt destinate consumului uman.

Acest lucru a dus la două probleme majore: pe de o parte, statul încasa mult mai puține taxe, iar pe de altă parte, piața devenise dificil de controlat, existând un risc ridicat de evaziune și contrabandă.

Prin OUG nr. 68/2025, aceste produse au fost incluse oficial în categoria produselor supuse accizelor nearmonizate. Proiectul de Hotărâre vine acum să explice cum se aplică efectiv aceste reguli în practică, astfel încât să nu existe interpretări diferite.

Cum se calculează acciza pentru tutunul de mestecat și tutunul de prizat

Cea mai importantă clarificare adusă de proiect este legată de modul de calcul al accizei. Acciza nu se aplică per produs sau per ambalaj, ci strict în funcție de cantitatea de tutun conținută în produs.

Asta înseamnă că, indiferent dacă vorbim despre pulbere, pliculețe sau pastă, ceea ce contează este câte kilograme de tutun se află efectiv în interior.

Nivelul accizei este cel prevăzut în Codul fiscal, iar produsele sunt încadrate la codul tarifar NC 2403 99 10 00, ceea ce înseamnă că, dacă un produs conține mai mult tutun, va avea automat o acciză mai mare.

Cine poate produce sau importa aceste produse

Proiectul stabilește clar că orice firmă care produce, importă sau achiziționează din alte state UE tutun de mestecat sau tutun de prizat trebuie să fie autorizată ca operator de accize de către autoritatea vamală.

Fără această autorizație, activitatea este ilegală, chiar dacă firma este înregistrată fiscal și plătește alte impozite.

Practic, statul tratează aceste produse la fel ca alcoolul sau țigările din punct de vedere al controlului.

Proiectul mai stabilește un lucru esențial: aceste produse nu mai pot fi fabricate în spații obișnuite. Producția este permisă doar în antrepozite fiscale, adică spații special autorizate și monitorizate de stat.

Scopul este simplu: statul trebuie să poată urmări traseul produsului de la materie primă până la vânzarea finală. Astfel, se reduce riscul ca aceste produse să fie fabricate „la negru” sau fără declararea cantităților reale.

Apar timbrele fiscale, exact ca la țigări

Cea mai vizibilă schimbare pentru consumatori va fi introducerea timbrelor fiscale. Exact ca în cazul pachetelor de țigări, fiecare produs de tutun pentru mestecat sau uz nazal vândut în România trebuie să aibă timbru.

Marcarea se face la producător, pentru produsele fabricate în România, la recepție, pentru produsele venite din UE, și în antrepozite vamale, pentru importurile din afara Uniunii Europene.

Timbrul se aplică pe ambalajul individual și dovedește că acciza a fost plătită. Nu se marchează doar produsele destinate exportului sau livrărilor către alte state membre.

Pentru autorități, acesta este cel mai simplu instrument de control, pentru că un produs fără timbru poate fi confiscat imediat.

Proiectul introduce și o regulă importantă: dacă o firmă produce aceste produse în România și plătește acciza aici, dar ulterior le exportă sau le vinde în alt stat UE, statul român îi poate restitui acciza.

Restituirea este posibilă doar dacă există documente care să dovedească faptul că produsul a ajuns efectiv în țara de destinație. Astfel, acciza rămâne în țara unde produsul este consumat, nu unde este produs.

Care este impactul real asupra pieței

În nota de fundamentare se menționează că impactul macroeconomic este redus și că scopul principal este clarificarea legislației.

În realitate însă, efectul va fi vizibil în prețuri.

Acciza, timbrul, autorizațiile și controalele înseamnă costuri mai mari pentru firme, iar aceste costuri ajung inevitabil la consumator.

Pe termen scurt, multe produse ieftine vor dispărea. Pe termen mediu, piața se va restrânge la câțiva jucători mari, care își permit infrastructura și birocrația.

În acest moment, proiectul se află în dezbatere publică, ceea ce înseamnă că poate primi observații și propuneri din partea mediului de afaceri și a altor părți interesate. Pentru a intra în vigoare, hotărârea trebuie adoptată de Guvern și publicată în Monitorul Oficial. Abia după publicare noile reguli vor deveni obligatorii pentru producători și importatori.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Vladimir Putin
1
Putin, obligat să se trezească din delirul grandorii. Cu ce trebuie să se mulţumească...
Lingouri de aur
2
Economiştii germani cred că depozitarea rezervei de aur în SUA, peste 1.200 de tone, a...
ciprian ciucu
3
Ciprian Ciucu anunţă care sunt primele 4 instituţii care vor fi închise și avertizează că...
Vicepremierul Oana Gheorghiu
4
Oana Gheorghiu: Sunt domenii în care statul nu are ce să caute. Cine spune că pot fi...
Iarnă, Murmansk
5
Stare de urgență în regiunea rusă Murmansk. Mai multe locuințe, fără căldură și...
11 bărbați, uciși cu sânge rece în timp ce jucau fotbal. Apel la președintele țării
Digi Sport
11 bărbați, uciși cu sânge rece în timp ce jucau fotbal. Apel la președintele țării
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Fabrică auto
„Mama tuturor acordurilor” Mașinile europene exportate în India vor beneficia de o reducere a taxelor la 40%
impozite locale
Blocaj total în primăriile în care nu s-au votat majorările de impozite. Cazul comunei unde nu se fac deloc nici încasări, nici plăți
bani-lei-1536x866
Ce spune premierul despre reducerea impozitelor în Sfântu Gheorghe: „E strategia lor, cât timp sunt în limitele legii”
taxe si impozite
Ilie Bolojan spune că anul acesta nu vor mai crește taxele. „Vor trebui însă îndreptate problemele sistemice”
Donald Trump UE
Pachetul de 93 de miliarde de euro de retorsiune împotriva SUA a fost suspendat de UE, pentru șase luni. „Oricând putem anula asta”
Recomandările redacţiei
radu marinescu
Ministrul Justiției explică de ce afaceristul turc a primit permisie...
steag drapel nato si ue uniunea europeana
Cele mai grele cinci funcții de conducere de la Bruxelles: cine sunt...
Locul crimei din Cenei
Prima reacție a ministrului Justiției după crima din Cenei. El anunță...
Gas pipeline with Russian flag.
Țările UE au dat aprobarea finală pentru interzicerea importurilor de...
Ultimele știri
Ilie Bolojan s-a întâlnit cu Nicușor Dan, la Cotroceni, înainte de ședința tensionată a Coaliției. Banii țării, în discuție
Iarnă grea în Germania: ninsorile abundente și ploaia înghețată au dat peste cap traficul. Probleme majore în Berlin
Nemulțumiri în rândul pacienților legate de prima zi neplătită din concediile medicale. Au loc discuții la Ministerul Sănătății
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Vremurile grele se încheie pentru ele din 26 ianuarie 2026. Neptun în Berbec aduce schimbări majore pentru...
Cancan
Ce a făcut Ioniță de la Clejani, cu doar câteva minute înainte să se prăbușească. Imaginile care au prevestit...
Fanatik.ro
Ce a pățit, de fapt, Sorana Cîrstea la meciul cu Osaka din Australia. Anunțul e surprinzător: ”Mi s-a...
editiadedimineata.ro
Trei jurnaliști palestinieni uciși în Gaza, în ciuda armistițiului
Fanatik.ro
I-a distrus în direct pe toți jucătorii de la FCSB! „Târnovanu? Noul Vlad! Tavi Popescu? Trage ca văcarul...
Adevărul
Viața de film a lui Jacques Moretti, patronul barului din Crans-Montana în care au murit 40 oameni. Un...
Playtech
Cutremurător! Ce a apărut la mormântul lui Mario, după înmormântare: ţi se face pielea de găină. Cine ar fi...
Digi FM
Irina Shayk, criticată dur de fani după un pictorial provocator: „De ce ai acceptat asta?” Cum s-a lăsat...
Digi Sport
Ion Țiriac a auzit ce a spus Călin Popescu Tăriceanu, a luat microfonul și i-a dat o replică memorabilă
Pro FM
Giulia Anghelescu, ședință foto îndrăzneață în zăpadă. Artista a purtat doar un costum de baie și clăpari...
Film Now
Filmul care a detronat "Avatar: Fire and Ash", după 5 săptămâni. Cinematografele au înregistrat cel mai slab...
Adevarul
Mâncărurile-medicament ale strămoșilor. Trei rețete tradiționale românești care-ți lasă gura apă. Una dintre...
Newsweek
Ministrul muncii anunță că 4.000.000 pensii vor crește cu 380 lei. „Trebuie să o facem”. Când se va întâmpla?
Digi FM
Paula Seling, după criticile primite pentru că a spus "Maladieț, Moldova": "Sunt tristă pentru că lumina...
Digi World
De ce ne îmbolnăvim mai des iarna? De ce apar mai des răcelile și gripele
Digi Animal World
Un pui de căprioară salvat de pe stradă a fost „adoptat” de un câine. Povestea lor e demnă de un basm
Film Now
Cum i-a schimbat procesul cu Johnny Depp viața lui Amber Heard. Actrița, declarații sfâșietoare: „Nu mai...
UTV
Loredana Groza și Iulia Vântur s-au reîntâlnit în India. Revederea vine după o perioadă dificilă pentru...