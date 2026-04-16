Statul simplifică recuperarea datoriilor de la companiile în insolvență. Ce mai prevede ordonanța de urgență adoptată de Guvern

Deciziile vor fi luate prin hotărâri de Guvern

Guvernul a aprobat o ordonanță de urgență prin care Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului (AAAS) poate prelua mai ușor datoriile neplătite ale unor companii importante, aflate în dificultate sau în insolvență, de la ANAF și alte instituții. Măsura urmărește simplificarea recuperării banilor la bugetul de stat și protejarea firmelor considerate strategice pentru economie.

„Una dintre ordonanțele de urgență reglementează cadrul general de preluare de către Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului a unor creanțe bugetare restante aflate în administrarea ANAF, asupra unor societăți cu capital majoritar sau integral de stat declarate ca fiind de interes strategic”, a declarat Ioana Dogioiu, în briefingul de după ședința de Guvern.

Ordonanța stabilește clar tipurile de creanțe care pot fi transferate către AAAS. Este vorba despre:

  • impozite
  • taxe
  • contribuții
  • amenzi
  • alte venituri ale bugetului general consolidat
  • accesorii ale acestora

De asemenea, pot fi preluate și alte creanțe aflate în administrarea instituțiilor statului sau a instituțiilor de credit cu capital majoritar sau integral de stat.

„Ordonanța clarifică mecanismul de preluare a creanțelor”, a subliniat purtătorul de cuvânt al Guvernului.

Ioana Dogioiu a precizat că fiecare caz în parte va fi stabilit prin decizie a Executivului.

„Creanțele care fac obiectul preluării de către Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului se stabilesc prin hotărâri de Guvern”, a spus aceasta.

Pentru a putea gestiona noile atribuții, autoritățile au adoptat și o a doua ordonanță de urgență, care vizează reorganizarea instituției.

„Pentru ca această autoritate să poată face această nouă misiune, a fost necesară și o ordonanță de urgență pentru ca ea să aibă un anumit tip de reorganizare”, a explicat Ioana Dogioiu.

Guvernul susține că aceste schimbări sunt menite să întărească capacitatea statului de a gestiona companiile strategice și de a urmări mai eficient recuperarea datoriilor.

„Sunt doi pași importanți pentru ca, pe viitor, statul român să-și poată gestiona mai bine resursele”, a concluzionat purtătorul de cuvânt al Executivului.

