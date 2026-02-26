Live TV

Statul vrea să ducă bonurile fiscale pe blockchain. Ce promite proiectul de aproape 47 de milioane de lei

bonuri fiscale
Foto: Agerpres
Cum va funcționa sistemul Acces la bonuri prin aplicație mobilă Posibilă extindere către facturile electronice Valoarea și perioada de implementare

Ministerul Finanțelor a anunțat joi că va implementa proiectul „Dezvoltarea serviciilor privind bonurile fiscale prin tehnologia blockchain (BF-CHAIN)”, care prevede stocarea fiecărui bon emis de casele de marcat într-un registru electronic securizat, imposibil de modificat fără a lăsa urme. Inițiativa urmărește modernizarea modului în care sunt administrate, stocate și verificate bonurile fiscale emise în România.

Prin utilizarea unui registru digital distribuit, datele privind tranzacțiile vor fi înregistrate automat și nu vor putea fi modificate ulterior fără a exista o evidență clară a intervențiilor. Sistemul este conceput pentru a permite verificarea rapidă a informațiilor atât de către autorități, cât și de către contribuabili, într-un cadru digital securizat.

Cum va funcționa sistemul

Proiectul presupune crearea unei infrastructuri digitale în care bonurile fiscale transmise de aparatele de marcat electronice fiscale sunt înregistrate într-un registru bazat pe blockchain.

Tehnologia funcționează ca o bază de date distribuită, în care fiecare înregistrare este legată de cea anterioară și validată criptografic, ceea ce face imposibilă modificarea retroactivă a datelor fără a fi detectată.

Implementarea nu va necesita înlocuirea caselor de marcat utilizate în prezent, ci sistemul va fi integrat ulterior transmiterii bonurilor, fără intervenții asupra echipamentelor deja instalate.

Până în decembrie 2027, cel puțin 5.000 de case de marcat vor fi integrate în noul sistem, urmând ca extinderea să continue la nivel național.

Proiectul este dezvoltat de Ministerul Finanțelor, prin Centrul Național pentru Informații Financiare, în parteneriat cu Serviciul de Telecomunicații Speciale, care asigură infrastructura tehnică securizată.

Acces la bonuri prin aplicație mobilă

Sistemul include și dezvoltarea unei aplicații mobile dedicate cetățenilor. Prin intermediul acesteia, utilizatorii vor putea verifica bonurile fiscale emise pe numele lor și vor avea acces la istoricul tranzacțiilor.

Bonurile vor fi disponibile în format digital, ceea ce elimină riscul deteriorării celor tipărite pe hârtie termică.

Accesul la istoricul cumpărăturilor poate facilita gestionarea garanțiilor, a retururilor și a evidenței cheltuielilor personale.

Pentru companii, noul sistem introduce o evidență fiscală stocată într-un registru care nu poate fi modificat retroactiv. Integritatea datelor este garantată prin mecanisme criptografice, iar fiecare tranzacție este trasabilă.

Autoritățile vor putea verifica informațiile direct în sistemul digital, ceea ce poate reduce necesitatea controalelor fizice repetitive.

Datele fiind deja validate și stocate într-un registru securizat, verificarea se poate realiza rapid, fără solicitarea repetată a documentelor în format fizic.

Posibilă extindere către facturile electronice

Arhitectura tehnică a proiectului permite extinderea ulterioară a tehnologiei și către alte tipuri de documente fiscale, inclusiv facturile electronice.

Integrarea blockchain în sistemul e-Factura ar putea permite verificarea automată a facturilor între parteneri și trasabilitatea completă a tranzacțiilor.

Un registru distribuit aplicat facturilor electronice ar asigura unicitatea fiecărei înregistrări și ar putea permite, în perspectivă, utilizarea contractelor inteligente (smart contracts), prin care anumite procese fiscale sau plăți să fie automatizate.

Valoarea și perioada de implementare

Valoarea totală a proiectului este de 46,87 milioane de lei. Din această sumă, 32,2 milioane de lei reprezintă fonduri europene nerambursabile, prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională, cofinanțarea partenerilor este de 10,78 milioane de lei, iar 3,8 milioane de lei reprezintă cheltuieli neeligibile.

Proiectul se desfășoară în perioada 22 decembrie 2025 - 22 decembrie 2027, interval în care sistemul va fi dezvoltat, testat și integrat progresiv în rețeaua națională de case de marcat.

