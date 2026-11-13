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Exclusiv STB a acumulat 484 de ani de concedii medicale într-un an. Borza: „Vom sesiza și Parchetul, și Casa Națională de Asigurări de Sănătate”

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Remus Borza, administratorul judiciar al STB
Remus Borza, administratorul judiciar al STB. Captură Digi24
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Din articol
„Mai mult de jumătate dintre concedii nu ar avea un diagnostic real” Fondul de salarii reprezintă 81% din veniturile STB

Angajații STB au acumulat în 2025 aproximativ 176.000 de zile de concediu medical, echivalentul a 484 de ani, a declarat administratorul judiciar , vineri, la Digi24. Acesta susține că unii salariați ar fi lucrat pentru agenții de turism în perioadele în care figurau în concediu medical și a anunțat că va sesiza Parchetul și Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Presupusul prejudiciu a fost estimat la 59 de milioane de lei.

Remus Borza a afirmat că 90% dintre certificatele de boală profesională emise în București ar viza angajați ai STB, în condițiile în care societatea are aproximativ 10.000 de salariați, iar în Capitală lucrează peste 1,1 milioane de persoane.

Potrivit acestuia, cele mai multe dintre afecțiunile profesionale declarate sunt legate de articulații și de coloana vertebrală. Administratorul judiciar a susținut că numărul concediilor medicale crește inclusiv în lunile de vară și la începutul săptămânii.

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„Mai mult de jumătate dintre concedii nu ar avea un diagnostic real”

Administratorul judiciar a afirmat că există cazuri în care salariați aflați în concediu medical la STB ar fi lucrat, în aceeași perioadă, ca șoferi pentru agenții de turism.

„Nu erau în vacanță. Lucrau pentru agenții de turism, conduceau autocare cu turiști din Bulgaria, Turcia, Grecia, Albania. E o chestiune chiar penală. Vom sesiza și Parchetul, și Casa Națională de Asigurări de Sănătate, singura îndrituită să facă un control de fond", a declarat Remus Borza.

Acesta a susținut că mai mult de jumătate dintre concediile medicale înregistrate anul trecut nu ar avea la bază o boală reală.

„Am avut anul trecut, de exemplu, 176.000 de zile de concedii medicale, echivalentul a 484 de ani. Evident că mai mult de jumătate din aceste concedii nu au în spate un diagnostic real și o boală reală. Este o formă de fraudă la bugetul STB, la bugetul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate", a afirmat acesta. 

Borza a estimat presupusul prejudiciu produs STB și bugetului asigurărilor de sănătate la aproximativ 59 de milioane de lei. La această sumă s-ar adăuga costurile generate de înlocuirea angajaților aflați în concediu medical cu alți salariați chemați din timpul liber și plătiți suplimentar.

Afirmațiile privind caracterul nejustificat al concediilor medicale și activitatea desfășurată pentru alte companii îi aparțin administratorului judiciar. Acesta a anunțat că situațiile urmează să fie sesizate Parchetului și Casei Naționale de Asigurări de Sănătate pentru verificări.

Fondul de salarii reprezintă 81% din veniturile STB

Borza a declarat că STB cheltuiește lunar aproximativ 106 milioane de lei pentru salarii, ceea ce înseamnă peste 1,2 miliarde de lei pe an. În primele zece luni din 2026, fondul de salarii ar fi reprezentat 81% din veniturile totale ale companiei.

„Asta înseamnă că rămân foarte puțini bani pentru investiții, pentru modernizări, pentru întreținerea parcului, pentru mentenanță", a explicat acesta.

Salariul mediu brut în STB este de aproximativ 10.700 de lei, însă unii conducători auto pot ajunge, în anumite luni, la venituri brute cuprinse între 25.000 și 30.000 de lei. Suma încasată ar fi cuprinsă între aproximativ 15.000 și 20.000 de lei net, potrivit administratorului judiciar.

Acesta a mai precizat că salariul de bază reprezintă doar 39-40% din venitul salarial, iar restul de aproximativ 60% provine din cele 36 de sporuri, prime, indemnizații și alte beneficii acordate în companie: „În special, spor de noapte, de consecutivitate, de chemat din liber. Asta se plătește cu 200%". 

STB se află în insolvență din luna septembrie, pe fondul unor datorii de aproximativ 1,6 miliarde de lei. Administratorul judiciar pregătește restructurarea companiei, iar obiectivul anunțat este reducerea cheltuielilor și continuarea activității societății.

Editor : A.D.

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