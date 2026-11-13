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„STB este o societate de familie”. Aproape jumătate dintre angajați ar fi rude între ei. Ce prevedea vechiul contract colectiv de muncă

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Controlor STB
Controlor STB Foto. Inquam Photos / Octav Ganea
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Din articol
Ciucu: Sindicatele și managementul politizat au fost parte din problemă STB a emis 796 de preavize

Aproape jumătate dintre cei aproximativ 10.000 de angajați ai STB ar avea cel puțin o rudă în companie, potrivit datelor prezentate vineri de administratorul judiciar Remus Borza. Acesta susține că 4.876 de salariați sunt înrudiți, iar aproximativ 1.400 sunt soți și soții. Primarul general Ciprian Ciucu a transmis că sindicatele și managementul politizat au fost, în trecut, „parte din problemă".

„STB este o societate de familie. Din cei aproape 10.000 de salariați, 4.876 sunt rude, dintre care aproximativ 1.400 sunt soț și soție. Sunt peste 30 de familii care au fiecare mai mult de zece membri angajați în STB. Avem și o familie cu 20 de salariați", a declarat Remus Borza, în cadrul unei conferințe de presă.

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Administratorul judiciar a afirmat că vechiul contract colectiv de muncă le oferea prioritate la angajare persoanelor care aveau deja rude în cadrul societății.

„Contractul colectiv de muncă făcea din acest lucru chiar un criteriu de angajare. Aveai prioritate dacă aveai o rudă salariată în STB. V-am dat exemplul unor familii cu peste 20 de salariați din aceeași familie. Nu mai contau competența și pregătirea, ci rubedenia", a susținut Borza.

Întrebat dacă angajările în STB s-au făcut și pe filiere de partid, Ciprian Ciucu a răspuns: „Cel mai probabil", în timp ce administratorul judiciar a afirmat: „Categoric".

Ciucu: Sindicatele și managementul politizat au fost parte din problemă

Primarul general a declarat că nu își amintește ca situația rudelor angajate în companie să fi fost semnalată anterior în rapoartele Corpului de Control al Primăriei Capitalei: „Singura informare pe care am primit-o pe această temă a fost de la domnul Dinculescu, în urmă cu două, trei luni, maximum patru".

Edilul a susținut că datele prezentate arată influența pe care sindicatele au avut-o asupra conducerii și deciziilor companiei.

„Aici se vede influența sindicatului asupra managementului și a luării deciziilor ani de zile la rând. Sindicatele nu sunt străine de acest lucru, ca să fie foarte clar. În acest moment, sindicatele au înțeles situația, iar dialogul dintre administratorul judiciar și sindicate a fost de bun-simț și vreau să apreciez acest lucru. Dar, până acum, din punctul meu de vedere, împreună cu managementul politizat, au fost parte din problemă", a declarat primarul Capitalei.

Ciucu a amintit că a oprit o procedură de selecție a conducerii STB, începută înainte de preluarea mandatului său, pe motiv că nu ar fi fost suficient de transparentă. Procedura este suspendată pe durata insolvenței, iar primarul consideră că aceasta ar trebui anulată și reluată în condiții de transparență, după discuții cu Agenția pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice.

STB a emis 796 de preavize

Datele au fost prezentate în contextul restructurării STB, companie aflată în insolvență. Potrivit administratorului judiciar, societatea avea o organigramă de 10.137 de posturi, dintre care 919 posturi vacante au fost desființate. În paralel, 796 de salariați au primit preavize de concediere.

Borza a precizat că lista persoanelor vizate a fost propusă de șefii structurilor din cadrul companiei și validată de sindicatul reprezentativ. Angajații concediați ar urma să primească între două și patru salarii compensatorii, în funcție de vechime, respectiv între 20.000 și 40.000 de lei.

Administratorul judiciar a mai anunțat că au fost desființate 44 dintre cele 163 de funcții de conducere. Nu toate persoanele care au ocupat aceste posturi vor părăsi compania, unele urmând să treacă pe funcții de execuție. O nouă etapă a restructurării este pregătită pentru lunile ianuarie-februarie, când ar urma să fie redus și numărul directorilor.

În același timp, Remus Borza a declarat că STB va continua unele concursuri de angajare, inclusiv pentru șoferi și vatmani, pentru a înlocui personalul cu probleme disciplinare și pentru a reduce media de vârstă, care ar fi de 56 de ani. Ciucu a calificat drept „paradoxal și contraintuitiv" faptul că societatea face angajări în timp ce concediază și a precizat că va solicita explicații privind necesitatea noilor recrutări.

Obiectivul anunțat de administratorul judiciar este ca STB să ajungă, în aproximativ trei ani, la circa 7.000 de salariați. Ciprian Ciucu a cerut angajaților să aibă încredere în procesul de insolvență, despre care spune că urmărește salvarea companiei și a locurilor de muncă ale celor care își îndeplinesc atribuțiile.

„Insolvența este singura noastră șansă de a salva STB, de a salva locurile de muncă ale oamenilor cinstiți, ale oamenilor care muncesc în companie. Alternativa, dacă nu vom duce la capăt această insolvență în trei-patru ani, ar fi falimentul, iar acest lucru nu ni-l dorim", a declarat primarul general.

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Editor : A.D.

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