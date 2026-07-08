STB modifică traseul Bucharest City Tour: autobuzele vor ajunge și la Catedrala Națională și vor circula din nou pe Calea Victoriei

Linia turistică Bucharest City Tour va avea, începând cu 10 iulie, un traseu extins până la Catedrala Națională și va reveni pe Calea Victoriei în zilele de vineri, a anunțat miercuri Societatea de Transport București (STB). Totodată, autobuzele etajate vor circula pe trasee diferite, în funcție de ziua săptămânii, astfel încât să includă mai multe obiective turistice din Capitală.

Cea mai importantă schimbare este extinderea traseului până la Catedrala Națională, care va fi inclusă, în premieră, în circuitul autobuzelor turistice. Noua stație le va permite călătorilor să ajungă direct în apropierea Catedralei Mântuirii Neamului, unul dintre cele mai mari lăcașuri de cult ortodoxe din Europa, situat în vecinătatea Palatului Parlamentului.

Tot în zona Palatului Parlamentului vor fi introduse noi stații, pentru a facilita accesul turiștilor la principalele obiective din zonă.

Două trasee diferite, în funcție de ziua săptămânii

STB a anunțat, într-o postare pe Facebook, că, începând din această săptămână, autobuzele Bucharest City Tour vor circula pe două trasee distincte.

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Vinerea, acestea vor urma Traseul Roșu, care revine pe Calea Victoriei și include opriri în principalele puncte de interes ale orașului, precum Piața Presei, Muzeul Satului, Arcul de Triumf, Piața Victoriei, Piața Revoluției, Bulevardul Regina Elisabeta, CEC, Palatul Parlamentului, Calea 13 Septembrie, Catedrala Națională, Piața Unirii, Universitate și Piața Romană.

Sâmbăta, duminica și în zilele de sărbătoare legală, autobuzele vor circula pe Traseul Albastru, care leagă Piața Presei de Piața Unirii și include, de asemenea, noile opriri de la Calea 13 Septembrie, Catedrala Națională și Palatul Parlamentului.

Autobuzele etajate Bucharest City Tour circulă în fiecare vineri, sâmbătă, duminică și în zilele de sărbătoare legală, în intervalul orar 10:00 - 21:00.

Prețul unui bilet este de 49 de lei pentru adulți și de 25 de lei pentru copiii cu vârste cuprinse între 4 și 14 ani.

Editor : A.D.