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Video Strategia pentru conservarea biodiversității a fost adoptată de Senat. USR: „PSD și-a propus să betoneze România”

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Plenul Senatului. Inquam Photos / Codrin Unici
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Din articol
Gheorghe Ștefănache: „În Parlament, PSD și-a propus să betoneze România” Sebastian Cernic: „Când vom pierde acel miliard de euro, să știm cum a fost trântit acest jalon” Daniel Zamfir: „Oamenii sunt înaintea păsărelelor, gândăceilor și rățișoarelor” Glad Varga: Strategia nu impune reducerea cu 50% a cantității de pesticide POT a votat proiectul după modificarea strategiei

Proiectul de lege privind Strategia Națională și Planul de acțiune pentru conservarea biodiversității 2026-2030 a fost adoptat joi de Senat, după ce documentul a fost modificat suplimentar în Camera Deputaților și a revenit la prima Cameră sesizată. Strategia reprezintă un jalon din PNRR, cu o miză de un miliard de euro.

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Gheorghe Ștefănache: „În Parlament, PSD și-a propus să betoneze România”

La explicarea votului, senatorul USR de Galați Gheorghe Ștefănache a acuzat PSD că a modificat strategia în favoarea proiectelor de construcții și a intereselor economice locale, în detrimentul protecției mediului.

„Stimați colegi, la Galați, PSD și-a propus să betoneze faleza Dunării. În Parlament, PSD și-a propus să betoneze România. Asta pentru că din beton și din borduri ies bani buni pentru firmele de casă ale baronilor locali. Nu am văzut un PSD preocupat de dezastrul produs de balastierele din România. Nu am văzut un PSD preocupat de dezechilibrele de mediu și de poluarea care ne afectează viața de zi cu zi. Suntem conștienți de faptul că trebuie să îndeplinim jalonul din PNRR, care se traduce în bani importanți pentru economia României. Dar, în aceeași măsură, suntem datori să tragem un semnal de alarmă cu privire la modul în care PSD a siluit această lege”, a declarat acesta.

Știrea inițială

Proiectul a fost adoptat cu 79 de voturi „pentru”, 30 „împotrivă” și 13 abțineri. Niciun senator prezent nu a refuzat să voteze.

Strategia a fost adoptată inițial marți de Senat, în calitate de primă Cameră sesizată, iar miercuri a trecut de Camera Deputaților, unde au fost introduse mai multe amendamente. Documentul a revenit apoi în Senat, pentru ca modificările adoptate de Camera decizională să fie supuse unei noi dezbateri.

Președintele Senatului, Mircea Abrudean, a anunțat miercuri că proiectul trebuie să revină în plen deoarece au fost introduse amendamente suplimentare și este necesară respectarea principiului bicameralismului.

Sebastian Cernic: „Când vom pierde acel miliard de euro, să știm cum a fost trântit acest jalon”

În timpul dezbaterilor, senatorul USR Sebastian Cernic a criticat modificările introduse în Camera Deputaților și a acuzat PSD că a depus sute de amendamente după ce susținuse forma adoptată anterior de Senat. El a avertizat că schimbarea documentului poate pune în pericol jalonul din PNRR.

„Se pare că trăim într-un film. Am mai avut acest proiect acum două zile. L-am adoptat, am discutat cu fermierii, au avut amendamente pe care le-am votat, inclusiv noi, cei de la USR. Le-am votat în Comisia pentru mediu. Dar, ce să vezi, peste noapte, socialiștii s-au trezit că mai au 300 de amendamente. Peste noapte, pentru că așa sunt obișnuiți ei, noaptea. Le-au depus cu cinci minute înainte de începerea ședinței de la Camera Deputaților. Acum, întrebarea este următoarea: fie vor să trântească acest jalon cu totul, fie a fost neștiință, fie rea-credință. Dumnezeu mai înțelege. Ce a fost în mintea dumneavoastră, stimați socialiști, când, în Senat, în comisie, ați votat amendamentele, iar în plen ați votat raportul cu amendamentele admise, dar, peste noapte, s-a pogorât o lumină firească și v-ați răzgândit? Stimați colegi, ceea ce se întâmplă în Parlament nu face altceva decât să slăbească încrederea cetățenilor în Parlament, și pe bună dreptate. Această lege, această strategie – și, din păcate, nu sunteți obișnuiți cu strategiile și tocmai de aceea suntem unde suntem, sunteți iritabili la astfel de strategii – ați trântit-o cu totul. Iar pentru că noi suntem responsabili, o vom vota. Dar atunci când vom fi trași la răspundere sau vom pierde acel miliard de euro, să știm și să le spuneți colegilor dumneavoastră din familia europeană, socialiștilor europeni, cum ați trântit acest jalon și cum România a pierdut un miliard de euro”, a declarat Sebastian Cernic.

Daniel Zamfir: „Oamenii sunt înaintea păsărelelor, gândăceilor și rățișoarelor”

Liderul senatorilor PSD, Daniel Zamfir, a susținut, în timpul dezbaterilor, că forma inițială a strategiei ar fi blocat dezvoltarea economică a României și că amendamentele introduse urmăresc să creeze un echilibru între proiectele de dezvoltare și protejarea mediului.

„Nu am ce să fac, trebuie să le răspund din nou colegilor neomarxiști. Sigur, strategia pentru care suferiți dumneavoastră era una, într-adevăr, de blocare a României, de blocare a dezvoltării economice a României. M-ați acuzat în ședința trecută că acestea sunt «zamfirisme». Da, domnule, dacă «zamfirism» înseamnă să pun oamenii înaintea vietăților cu care conviețuim, mă rog, unii mai mult, alții mai puțin, sunt de acord să lupt până la capăt, prin orice mijloace, pentru a impune aceste «zamfirisme». Da, oamenii sunt înaintea păsărelelor, gândăceilor, rățișoarelor și a oricăror vietăți pe care dumneavoastră, sub pretextul apărării mediului, vreți să le protejați și să opriți tot ceea ce înseamnă dezvoltarea României. Am amendat această strategie, am făcut o serie de observații, pentru că vrem să existe un echilibru între dezvoltarea României și protecția mediului. În niciun caz nu vrem să subordonăm dezvoltarea economică a României acestei impresii că apărăm mediul și, de fapt, să nu facem altceva decât să atacăm interesele economice ale României, prin fundațiile care vă sunt atât de dragi și prin care blocați, prin orice mijloace, orice proiect de dezvoltare a României. Nu vă mai merge, neomarxiștilor. S-a terminat”, a afirmat acesta.

Glad Varga: Strategia nu impune reducerea cu 50% a cantității de pesticide

Senatorul PNL Glad Varga a precizat că strategia nu introduce direct interdicții sau obligații pentru cetățeni, fermieri ori proprietarii de terenuri. El a explicat că ținta de 50% se referă la reducerea riscului de poluare, nu la înjumătățirea cantității de îngrășăminte și pesticide folosite.

„În primul rând, aș vrea să fac o clarificare cu privire la prima dezbatere din Senat, din comisie. Am avut anterior consultări, dezbateri, o ședință pregătitoare, dezbatere în comisie și, în final, am întocmit raportul. Trebuie însă să menționez că, în cazul anexei nr. 1, la început existau două documente similare. Ceea ce mai trebuie să vă spun este că, chiar dacă aprobăm această strategie prin lege, ea nu instituie în mod direct interdicții sau obligații pentru cetățeni, pentru fermieri sau pentru proprietarii de terenuri. Vreau să spun încă o dată, pentru a elimina speculațiile apărute în spațiul public: strategia nu prevede reducerea obligatorie cu 50% a cantității de îngrășăminte și pesticide utilizate, ci vizează doar reducerea riscului de poluare. De asemenea, ținta privind restaurarea a 30% din ecosistemele degradate până în anul 2030 reprezintă un obiectiv stabilit la nivel internațional. Bineînțeles că, acolo unde măsurile de conservare sau de restaurare generează restricții ori pierderi de venituri, cei afectați vor fi compensați. Temerile fermierilor au fost rezolvate prin amendamentele discutate și adoptate în Comisia pentru mediu a Senatului”, a declarat Varga.

POT a votat proiectul după modificarea strategiei

Senatorul POT Gheorghe Vela a afirmat că nu ar fi susținut forma inițială a proiectului, dar a votat documentul după amendamentele care, în opinia sa, protejează fermierii, antreprenorii și economia.

„Acest proiect de lege s-a aflat și alaltăieri pe ordinea de zi a Senatului, în forma inițială în care a fost propus de USR. Nu l-aș fi votat, pentru că am văzut cu toții cât de competenți sunt colegii de la USR atunci când ajung miniștri la Apărare și, mai ales, la Mediu. Dar, pentru că au fost formulate amendamente serioase, a fost schimbată structura legii și s-a ajuns la acel echilibru fundamental în care, pe de o parte, sunt apărate biodiversitatea și mediul, iar, pe de altă parte, sunt protejați fermierii, antreprenorii și economia, în timp ce angajamentele internaționale ale României sunt respectate, prin amendamentele aduse de PSD legea a fost îmbunătățită. Din aceste considerente, partidul nostru susține proiectul. Vom vota proiectul și considerăm că va avea un impact pozitiv asupra economiei României”, a declarat Gheorghe Vela.

Editor : A.D.

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