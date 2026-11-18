Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR) îi cere primarului general Ciprian Ciucu ca toți studenții să fie scutiți de taxa specială pentru promovarea turistică a Bucureștiului, indiferent unde sunt cazați. Proiectul supus dezbaterii publice pentru 2027 prevede o taxă de 10 lei pe zi pentru persoanele cazate mai puțin de un an și îi exceptează numai pe studenții care locuiesc în căminele de stat.

ANOSR solicită Primăriei Capitalei organizarea unei dezbateri publice și introducerea unui mecanism diferențiat pentru operatorii privați care oferă servicii de cazare studenților pe durata întregului an universitar.

Organizația cere ca scutirea să fie acordată și persoanelor aflate în mobilitate academică sau venite în București pentru activități educaționale.

„În data de 3 noiembrie 2026, Primăria Municipiului București a anunțat deschiderea procedurii de transparență decizională pentru proiectul de hotărâre privind instituirea taxei speciale pentru promovarea turistică a Municipiului București pentru anul 2027. Cuantumul taxei este de 10 lei pe zi, aproximativ 300 de lei pe lună, aplicabil tuturor persoanelor cazate pentru o perioadă mai mică de un an. În forma actuală a proiectului, sunt scutiți doar studenții cazați în căminele de stat”, a transmis ANOSR.

Alianța a inițiat și o petiție adresată studenților care beneficiază de cazare pe termen lung în spații puse la dispoziție de operatori privați. Documentul a adunat aproximativ 1.500 de semnături.

Semnatarii cer modificarea proiectului astfel încât scutirea să fie extinsă asupra tuturor studenților, indiferent de forma de cazare.

ANOSR: Universitățile nu asigură suficiente locuri în cămine

Organizația studențească susține că universitățile publice și private nu dispun de suficiente locuri în cămine pentru a acoperi cererea. Din acest motiv, mulți studenți sunt nevoiți să apeleze la spații private pentru a putea participa la cursuri și la alte activități universitare.

„Taxa suplimentară de promovare turistică, de 10 lei pe noapte, impune bariere în ceea ce privește accesul la activități educaționale de lungă durată, situație în care astfel de taxe pot duce inclusiv la renunțarea studentului la parcursul educațional, din considerente financiare”, avertizează ANOSR.

Pentru un student cazat timp de o lună într-un spațiu privat, taxa ar ajunge la aproximativ 300 de lei. Pe durata unui an universitar, costul suplimentar ar putea ajunge la câteva mii de lei.

Reprezentanții studenților critică lipsa unor reguli diferențiate pentru persoanele cazate pe termen lung și pentru cele care vin în Capitală în scop educațional, fără a fi turiști.

ANOSR a transmis Primăriei Capitalei un memoriu și mai multe amendamente prin care solicită modificarea proiectului pentru 2027.

Cine ar mai putea fi afectat de taxă

Potrivit organizației, proiectul îi poate afecta și pe elevii sau studenții care vin în București pentru activități educaționale desfășurate pe parcursul mai multor zile ori săptămâni. În această categorie sunt incluse persoanele care participă la examene de admitere, sesiuni, colocvii, certificări, concursuri și olimpiade, tabere educaționale, școli de vară, cantonamente sportive sau sesiuni de formare.

„Solicităm autorităților administrației publice preluarea amendamentelor transmise de ANOSR, deoarece taxa de promovare turistică aduce dificultăți financiare suplimentare persoanelor care fie studiază în București și folosesc spațiile de cazare privată pentru activități educaționale de lungă durată, fie folosesc spațiile respective pentru desfășurarea de activități educaționale cu ședere de scurtă durată”, se arată în comunicat.

ANOSR solicită ca viitoarele reguli să facă diferența între turiști și persoanele cazate în București pentru studii sau alte activități educaționale.

Editor : A.D.