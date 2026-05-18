SUA prelungesc derogarea privind sancțiunile pentru petrolul rusesc blocat pe mare

Statele Unite vor continua să suspende temporar sancțiunile care vizează petrolul rusesc aflat pe nave blocate pe mare, a anunțat luni secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, care a explicat că măsura urmărește să reducă presiunea de pe piața energetică și să permită accesul statelor vulnerabile la resurse de petrol.

Într-un mesaj publicat pe platforma X, oficialul american a precizat că Trezoreria SUA emite „o licență generală temporară de 30 de zile” pentru a permite „celor mai vulnerabile state” să aibă acces temporar la petrolul rusesc aflat în prezent în tranzit pe mare.

„Această prelungire va oferi flexibilitate suplimentară și vom colabora cu aceste state pentru a furniza licențe specifice acolo unde este necesar. Această licență generală va ajuta la stabilizarea pieței fizice a țițeiului și va asigura că petrolul ajunge în țările cele mai vulnerabile din punct de vedere energetic”, a transmis Scott Bessent.

Potrivit secretarului Trezoreriei SUA, măsura va contribui și la redirecționarea livrărilor existente către statele care au cea mai mare nevoie de resurse energetice.

„De asemenea, măsura va ajuta la redirecționarea livrărilor existente către țările care au cea mai mare nevoie, prin reducerea capacității Chinei de a stoca petrol ieftin cumpărat la preț redus”, a adăugat oficialul american.

Washingtonul, care în mod obișnuit restricționează tranzacțiile care implică petrol rusesc, a introdus această derogare încă din luna martie pentru a limita creșterea prețurilor la petrol după escaladarea conflictului din Orientul Mijlociu.

Piețele globale ale energiei au fost afectate după ofensiva comună lansată de SUA și Israel împotriva Iranului la finalul lunii februarie. În paralel, Teheranul controlează traficul prin Strâmtoarea Ormuz, una dintre cele mai importante rute maritime pentru transportul mondial de petrol.

Iranul a anunțat luni înființarea unui nou organism responsabil de gestionarea tranzitului prin această cale maritimă, inclusiv de aprobarea trecerii navelor și colectarea taxelor de tranzit, potrivit publicației specializate Lloyd’s List.

