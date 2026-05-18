Live TV

SUA prelungesc derogarea privind sancțiunile pentru petrolul rusesc blocat pe mare

Data publicării:
Petrolier rusesc
Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia

Statele Unite vor continua să suspende temporar sancțiunile care vizează petrolul rusesc aflat pe nave blocate pe mare, a anunțat luni secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, care a explicat că măsura urmărește să reducă presiunea de pe piața energetică și să permită accesul statelor vulnerabile la resurse de petrol.

Într-un mesaj publicat pe platforma X, oficialul american a precizat că Trezoreria SUA emite „o licență generală temporară de 30 de zile” pentru a permite „celor mai vulnerabile state” să aibă acces temporar la petrolul rusesc aflat în prezent în tranzit pe mare.

„Această prelungire va oferi flexibilitate suplimentară și vom colabora cu aceste state pentru a furniza licențe specifice acolo unde este necesar. Această licență generală va ajuta la stabilizarea pieței fizice a țițeiului și va asigura că petrolul ajunge în țările cele mai vulnerabile din punct de vedere energetic”, a transmis Scott Bessent.

Potrivit secretarului Trezoreriei SUA, măsura va contribui și la redirecționarea livrărilor existente către statele care au cea mai mare nevoie de resurse energetice.

„De asemenea, măsura va ajuta la redirecționarea livrărilor existente către țările care au cea mai mare nevoie, prin reducerea capacității Chinei de a stoca petrol ieftin cumpărat la preț redus”, a adăugat oficialul american.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Washingtonul, care în mod obișnuit restricționează tranzacțiile care implică petrol rusesc, a introdus această derogare încă din luna martie pentru a limita creșterea prețurilor la petrol după escaladarea conflictului din Orientul Mijlociu.

Piețele globale ale energiei au fost afectate după ofensiva comună lansată de SUA și Israel împotriva Iranului la finalul lunii februarie. În paralel, Teheranul controlează traficul prin Strâmtoarea Ormuz, una dintre cele mai importante rute maritime pentru transportul mondial de petrol.

Iranul a anunțat luni înființarea unui nou organism responsabil de gestionarea tranzitului prin această cale maritimă, inclusiv de aprobarea trecerii navelor și colectarea taxelor de tranzit, potrivit publicației specializate Lloyd’s List.

Editor : M.I.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
oameni cu umbrela
1
Vremea se va răci și mai mult în următoarele zile. Meteorologii anunță când vom avea din...
Vladimir Putin face cu ochiul
2
De ce nu poate elita de la Kremlin să-l înlăture de la putere pe Putin și ce poate face...
sondaj
3
Sondaj INSCOP: PNL depășește PSD în intențiile de vot pentru alegeri parlamentare. Ce...
Austria Eurovision Song Contest
4
Cum a reușit Israelul să obțină al doilea loc la Eurovision 2026, în ciuda boicotului
submarin nuclear construit în Coreea de Nord / Kim Jong Un și Vladimir Putin / nava rusească cargo Ursa Major
5
Noi dezvăluiri despre nava rusească scufundată în largul Spaniei în 2024: ar fi...
Surpriză de proporții: Gigi Becali a anunțat noul antrenor de la FCSB!
Digi Sport
Surpriză de proporții: Gigi Becali a anunțat noul antrenor de la FCSB!
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Pouria Zeraati
Doi români sunt judecați pentru că au atacat cu cuţitul, la ordinul Iranului, un jurnalist din Londra
Miguel Diaz-Canel (stânga) / Donald Trump (dreapta).
Președintele Cubei amenință cu o ripostă dacă SUA vor ataca țara: „Ar provoca o baie de sânge”
steaguri ale sua si iranului
Iranul susține că a răspuns la o nouă propunere americană privind încheierea războiului. Anunțul venit de la Teheran
Mehrab Abdollahzadeh
„S-ar putea ca aceasta să fie ultima dată când îmi auziți vocea”: Execuțiile politice au crescut în Iran de la începutul războiului
razboi rusia ucraina
„Fă să pară totul curat. Nicio referire la Rusia”. Compania-paravan germană a Moscovei: cum procura armata rusă tehnologie europeană
Recomandările redacţiei
ID333212_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Ciucu îi răspunde lui Grindeanu: „Zombi e acela care are cotă de...
BUCURESTI - GUVERN - PRIM-MINISTRU - DECLARATII DE PRESA - 30 DE
Cine sunt oamenii luați în calcul pentru a conduce un Guvern...
Sorin Grindeanu
„Apelul” lui Sorin Grindeanu către Ilie Bolojan: Pot negocia cu el...
ID187121-INQUAM-PHOTOS-OCTAV-GANEA
e-Factura de la 1 iunie: Ce categorii profesionale ar putea fi...
Ultimele știri
Ciucu îi cere lui Nicușor Dan să îl nominalizeze premier pe Grindeanu: PSD a demonstrat că are majoritate
Ciucu, despre posibile ruperi din PNL: Va veni o presiune mare. Când ești la putere și pleci în opoziție, sunt unii care vor să rămână
România condamnă atacul cu drone din perimetrul interior al centralei nucleare Barakah din Emiratele Arabe
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Dana Rogoz, mărturisire sfâșietoare la 12 ani de la pierderea tatălui ei: “Știa limpede că urmează să moară...
Cancan
Noi informații despre Alexandru, băiețelul de 5 ani găsit în pădure după 48 de ore. ANUNȚUL făcut de medici
Fanatik.ro
Are o avere de 100 de milioane de euro, însă Valentina Pelinel recurge la acest gest. Ce face, de fapt, soția...
editiadedimineata.ro
Utilizarea excesivă a rețelelor sociale îi face pe adolescenți mai nefericiți
Fanatik.ro
Imaginile care au revoltat internetul! Copii îmbrăcați în mire și mireasă, plimbați în alai pe stradă...
Adevărul
Se schimbă formula de calcul a facturilor de telefonie mobilă și internet: vor fi emise doar la cursul BNR
Playtech
Cum a salvat Delia Velculescu Ciprul și Grecia în cele mai grele crize economice. „Doamna de Fier” a...
Digi FM
Un asteroid de dimensiunea unei balene albastre trece luni pe lângă Pământ. Momentul poate fi urmărit şi...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Gerard Pique i-a dat un mesaj Shakirei, iar răspunsul l-a ”șocat”: ”Doamne, femeia asta nu e normală”
Pro FM
Câți bani a primit Bulgaria după victoria la Eurovision 2026. Premiul surprinzător câștigat de DARA
Film Now
Macaulay Culkin, încă devastat după moartea lui Catherine O’Hara: “Simt că îi datoram o favoare. Nu îmi place...
Adevarul
Cel mai lung parc liniar din Europa se termină în 2026. Cum se transformă radical vestul Capitalei
Newsweek
Care pensionari nu mai plătesc CASS la pensie de luna viitoare? Ce documente trebuie să depună?
Digi FM
Când se vopsesc ouăle de Înălțarea Domnului și alte tradiții românești păstrate de secole
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
5 lucruri pe care un cardiolog le face zilnic pentru a reduce principala cauză de infarct: "Schimbări mici...
Digi Animal World
Descoperirea șocantă făcută de un bărbat în propriul dormitor. Ce se ascundea în perna sa: „Așa ceva nu am...
Film Now
Annabelle Wallis și Sebastian Stan, prima apariție ca viitori părinți. Blonda și-a etalat burtica de gravidă...
UTV
Marilu Dobrescu și Nicole Cherry sunt acuzate că ar fi fost plătite să promoveze Malta la Eurovision. „Sunt...