SUA presează Franța și Germania să scoată motorină din rezerve și amenință cu blocarea exporturilor americane

Administrația Trump intensifică presiunile asupra Europei pentru a contribui la scăderea prețurilor globale la carburanți, după perturbarea unor livrări importante. Washingtonul a cerut eliberarea a 120 de milioane de barili de motorină din rezerve în următoarele șase luni, potrivit unor surse citate de Reuters.

Acest avertisment semnalează o intensificare a presiunilor asupra Europei, în contextul în care preşedintele SUA, Donald Trump, analizează o posibilă interzicere a exporturilor de motorină pentru a reduce preţurile în SUA, înainte de alegerile din noiembrie, scrie Agerpres.

Reuters a relatat anterior că Washingtonul şi-a exprimat nemulţumirea, în special faţă de Franţa şi Germania, care în opinia oficialilor americani nu şi-au onorat pe deplin angajamentele anterioare privind accesarea rezervelor de petrol şi produse rafinate.

„Este în interesul Europei să colaboreze cu Statele Unite, în timp ce noi analizăm diverse modalităţi de a spori oferta de produse rafinate şi de a reduce costurile pentru consumatori”, a declarat un oficial american pentru Reuters.

O a doua sursă, dintr-o capitală europeană, a precizat că SUA au solicitat UE să pună pe piaţă 120 de milioane de barili de motorină în următoarele şase luni.

Secretarul american pentru Energie, Chris Wright, a declarat miercuri presei că administraţia SUA se aşteaptă ca Europa să anunţe în curând noi livrări de motorină.

„Am pierdut o parte din exporturile de motorină din Orientul Mijlociu, deşi lucrăm la reluarea acestora, şi am pierdut exporturile de motorină din China. Aşadar, există numeroase întreruperi”, a spus Chris Wright.

Un oficial de la Palatul Elysee a declarat că preşedintele francez Emmanuel Macron şi Trump nu au discutat despre această problemă în timpul întâlnirii lor de săptămâna trecută, desfăşurată în marja Adunării Generale a ONU de la New York.

Totuşi, oficialul a declarat că Macron va convoca o videoconferinţă a liderilor din ţările G7 pentru a aborda problema creşterii preţurilor la combustibili şi a disponibilităţii globale a produselor rafinate, inclusiv coordonarea eliberării unor rezerve, în colaborare cu Agenţia Internaţională pentru Energie.

Europa a devenit tot mai dependentă de combustibilul din SUA după interzicerea importurilor din Rusia, ca urmare a invaziei din Ucraina, şi după ce conflictul americano-israelian cu Iranul a perturbat livrările din Orientul Mijlociu.

Editor : M.I.