SUA reduc tarifele uriașe pentru pastele italiene. Anunțul Italiei după recalcularea taxelor

Exporturile totale de paste ale Italiei au depăşit 4 miliarde de euro în 2024. Sursa foto: Profimedia Images

Statele Unite au redus semnificativ tarifele propuse pentru mai mulți producători italieni de paste, după o reevaluare a investigației comerciale. Ministerul italian de Externe anunță că noile taxe sunt mult mai mici decât nivelurile inițiale, care amenințau să lovească puternic exportatorii italieni.

În luna octombrie, autorităţile americane anunţaseră că 13 companii italiene din sectorul pastelor ar urma să fie supuse unei taxe suplimentare de 92%, pe lângă tariful standard de 15% aplicat majorităţii importurilor din Uniunea Europeană, începând cu ianuarie 2026. Washingtonul acuza în special doi producători, La Molisana şi Garofalo, că ar vinde paste pe piaţa americană la preţuri neloial de scăzute.

După finalizarea unei analize, Departamentul Comerţului al SUA a redus însă tariful pentru La Molisana la 2,26%, iar pentru Garofalo la 13,98%, potrivit unui comunicat al ministerului italian de Externe, citat de News.ro. Ceilalţi 11 producători, care nu au fost analizaţi individual, vor fi supuşi unui tarif de 9,09%.

„Recalcularea taxelor este un semn că autorităţile americane recunosc disponibilitatea constructivă de cooperare a companiilor noastre”, a transmis ministerul.

Autorităţile italiene au precizat că rezultatele finale ale revizuirii americane vor fi publicate pe 11 martie şi că guvernul va continua să ofere sprijin firmelor afectate în perioada următoare.

Ameninţarea introducerii unor tarife ridicate la paste a fost considerată stânjenitoare pentru premierul Giorgia Meloni, care sperase că relaţia sa apropiată cu preşedintele american Donald Trump va proteja companiile italiene de noi măsuri comerciale punitive.

Exporturile totale de paste ale Italiei au depăşit 4 miliarde de euro în 2024, potrivit datelor institutului naţional de statistică ISTAT, iar piaţa americană a reprezentat aproape 800 de milioane de dolari pentru producătorii italieni.

