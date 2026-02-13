Live TV

SUA ridică restricțiile și lasă cinci mari companii petroliere să reia operațiunile în Venezuela

Data publicării:
Oil swing as a tribute to oil extraction in Venezuela, which began commercial oil exploitation in the country in 1914, located in Caracas.
Venezuela are cele mai mari rezerve dovedite de petrol din lume. Sursa foto: Profimedia Images

Statele Unite au autorizat cinci mari companii petroliere să reia operațiunile în sectorul petrolului și gazelor din Venezuela, potrivit unui document al Departamentului Trezoreriei. Decizia vine în contextul ridicării treptate a embargoului impus Caracasului și implică tranzacții supravegheate strict de Washington, inclusiv plăți prin conturi aprobate și soluționarea litigiilor pe teritoriul american.

Statele Unite au autorizat vineri cinci giganţi petrolieri, inclusiv patru companii europene, să reia operaţiunile în Venezuela sub supravegherea atentă a Washingtonului, informează Agerpres.

Într-un document publicat pe site-ul Departamentului Trezoreriei, companiile britanice BP şi Shell, compania italiană Eni şi compania spaniolă Repsol au fost autorizate să lucreze în sectorul petrolului şi gazelor din Venezuela, alături de compania americană Chevron, care a putut menţine operaţiunile acolo în baza unei derogări. Licenţa autorizează aceste grupuri să facă afaceri cu compania naţională de petrol PDVSA şi firmele afiliate acesteia.

Conform documentului, contractele vor fi guvernate de legislaţia americană, iar orice litigii vor fi soluţionate în Statele Unite. Plăţile trebuie efectuate prin conturi aprobate de Trezoreria SUA.

O altă licenţă, publicată în acelaşi timp, autorizează noi investiţii, de exemplu pentru explorarea de noi câmpuri petroliere sau dezvoltarea unor activităţi existente.

De la raidul militar american care a dus la capturarea preşedintelui Nicolas Maduro la începutul lunii ianuarie, Donald Trump a căutat să relanseze exploatarea resurselor de petrol şi gaze din Venezuela sub propriul patronaj. El a promis că cele două ţări vor împărţi profiturile.

Secretarul său pentru Energie, Chris Wright, s-a aflat în Venezuela săptămâna aceasta, unde a promis o "creştere spectaculoasă" a producţiei de petrol.

În paralel, Departamentul Trezoreriei, care gestionează sancţiunile economice, ridică treptat embargoul impus de Statele Unite asupra petrolului ţării în 2019. Acest embargou „este practic încheiat”, a declarat miercuri Wright.

De fiecare dată când ridică restricţiile asupra comerţului cu petrol din Venezuela, administraţia SUA are grijă să fixeze condiţii pentru a împiedica tranzacţiile să servească intereselor Rusiei, Iranului, Coreei de Nord, Cubei sau Chinei.

Chevron a fost singura companie petrolieră multinaţională care a reuşit să-şi păstreze licenţa de operare în Venezuela după revenirea la putere a lui Donald Trump anul trecut. Venezuela are cele mai mari rezerve dovedite de petrol din lume, cu peste 303 miliarde de barili.

Editor : M.I.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
tanczos barna
1
Vicepremierul Tanczos Barna: Cred că Ilie Bolojan are toate şansele să prindă rotativa de...
INSTANT_CONFERINTA_BOLOJAN_04_INQUAM_Photos_George_Calin
2
Prima reacție a lui Ilie Bolojan, după ce România a intrat în recesiune tehnică: „Face...
drujba
3
Rusia a aruncat în aer „Prietenia”. Prin această conductă primeau petrol Ungaria și...
loto numere
4
S-a câștigat marele premiu la 6/49. Unde a fost jucat biletul norocos și cât a costat
Avion de luptă Rafale, cu capacitate nucleară
5
„Un contract istoric.” India va cumpăra încă aproximativ 100 de avioane de luptă franceze...
A fost violată după ce a participat la JO de iarnă, dar nu știa că ”ce era mai rău abia avea să urmeze”: ”Eram terminată”
Digi Sport
A fost violată după ce a participat la JO de iarnă, dar nu știa că ”ce era mai rău abia avea să urmeze”: ”Eram terminată”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Romanian Minister of Defense, Press Conference, Bucharest, Romania - 05 Feb 2026
Radu Miruță, la Conferința de Securitate de la Munchen: „Europa trebuie să producă mai mult în interiorul UE”. Ce a propus România
ambasadori2
Întâlnire între Andrei Muraru și ambasadorul desemnat al SUA în România, Darryl Nirenberg
Ghețarul Thwaites din Antarctica
Arctica, punct strategic pentru securitatea lumii. Ce pregătește Rusia în Nordul Îndepărtat: „Forțele aeriene și maritime sunt intacte”
Donald Trump
Trump vine cu o nouă explicație pentru videoclipul rasist cu soții Obama: „Era deja viral”. Niciun angajat nu va fi sancționat
Marco Rubio
Rubio, înaintea Conferinţei de la Munchen: „Cred că europenii vor să ştie încotro ne îndreptăm, unde ne-am dori să ajungem împreună”
Recomandările redacţiei
raport nicusor dan
Nicușor Dan, prima reacție după anunțul privind intrarea României în...
photo-collage.png (65)
Cum s-a întâmplat cumplita tragedie din București: De ce a murit...
INSTANT_CONFERINTA_BOLOJAN_04_INQUAM_Photos_George_Calin
Bolojan spune la câte milioane de euro s-a ridicat ajutorul pe care...
INSTANT_CONFERINTA_BOLOJAN_05_INQUAM_Photos_George_Calin
Ilie Bolojan, despre o eventuală plecare: „Pentru mine, vă rog să mă...
Ultimele știri
China pretinde că este dispusă să ofere „un nou ajutor umanitar” Ucrainei
Două tuneluri de pe Autostrada A1 Sibiu–Pitești sunt aproape gata. Cum arată și când urmează să fie deschise circulației
Sfântul Valentin 2026: Se urează „La mulți ani” pe 14 februarie? Data oficială de prăznuire stabilită în calendarul ortodox
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Astrele s-au aliniat perfect pentru ele. Top patru zodii care atrag noroc și abundență din 13 februarie 2026
Cancan
De ce a ars femeia din mașina cuprinsă de flăcări în București, iar bărbatul a scăpat. Cum s-a petrecut...
Fanatik.ro
Împăcarea anului în fotbalul românesc. Giovanni Becali a făcut pace în 20 de minute, chiar înainte de...
editiadedimineata.ro
Un caz de dispariție din SUA redeschide dezbaterea despre limitele vieții private
Fanatik.ro
Povestea bunicuței de 86 de ani de pe lista Poliției Române cu cei mai periculoși infractori. Cum a ajuns...
Adevărul
Garry Kasparov nu vede sfârșitul războiului din Ucraina: „Va continua atâta timp cât Putin are resurse”
Playtech
Petre Roman, de nerecunoscut! Fostul premier pare că a renunţat, nu l-ai mai văzut aşa. A fost surprins pe...
Digi FM
Ea e tânăra devenită virală pe TikTok după ce a început să poarte un porumbel în geantă: „L-am domesticit, îl...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Ion Țiriac: ”Prostule, ține minte ce-ți zic!”. Imediat, miliardarul a primit o lovitură total neașteptată: ”A...
Pro FM
VIDEO Dua Lipa și logodnicul, hărțuiți de paparazzi. Momente tensionate în Paris: "Nu ne mai urmăriți!"
Film Now
Suma donată de Steven Spielberg pentru a ajuta familia lui James Van Der Beek. Actorul era tatăl a șase copii
Adevarul
Ce înseamnă „recesiunea tehnică” și de ce România nu resimte încă o criză ca în 2009-2010. Explicațiile...
Newsweek
Un document ignorat de mulți pensionari ar putea să le permită să iasă mai devreme la pensie. Cum arată?
Digi FM
Alex Bogdan și Cătălina Mihai, dezvăluiri fără filtre: „Ne-am cunoscut direct în pielea goală!”
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Riscul de Alzheimer, redus cu aproape 40% printr-un obicei simplu practicat toată viața
Digi Animal World
Rase de câini cu cea mai scurtă durată de viață. Una dintre ele adesea nu ajunge nici la 5 ani
Film Now
Cum îl schimbase boala pe James Van Der Beek. Regretatul actor, declarații sfâșietoare cu un an înainte de...
UTV
Jennifer Lopez a încins Instagramul la 56 de ani. Ținuta din sala de sport a stârnit valuri de reacții online