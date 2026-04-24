SUA și UE semnează la Washington un plan strategic pentru minerale critice

marco rubio Maros Sefcovic
Secretarul de stat american Marco Rubio şi comisarul european pentru comerţ Maros Sefcovic. Sursa foto: x.com/MarosSefcovic

Statele Unite şi Uniunea Europeană au semnat vineri un plan de cooperare pentru consolidarea lanţurilor de aprovizionare cu minerale critice, esenţiale pentru tehnologiile avansate şi industria militară, cu obiectivul de a progresa către un acord comercial în acest sector strategic care este dominat intens de China.

Planul a fost semnat la o ceremonie la Washington de către secretarul de stat american Marco Rubio şi comisarul european pentru comerţ Maros Sefcovic, potrivit Agerpres.

„Acesta demonstrează o conştientizare şi un angajament în creştere la nivel global, în special cu aliaţii noştri din Europa, asupra importanţei lanţurilor de aprovizionare şi a mineralelor critice pentru succesul economiilor noastre şi securitatea noastră naţională”, a declarat Rubio.

„Concentrarea excesivă a acestor resurse, faptul că sunt dominate de unul sau două locuri, reprezintă un risc inacceptabil”, a adăugat el, făcând aluzie la China.

La rândul său, Comisia Europeană a publicat un comunicat în care afirmă că, în virtutea respectivului plan, SUA şi UE vor colabora pentru „o gamă extinsă de politici şi instrumente comerciale”.

Printre domeniile de cooperare sunt menţionate stabilizarea preţurilor, unele subvenţii, promovarea investiţiilor şi a cercetării, stabilirea de standarde comune pentru minerit şi reciclare, precum şi mecanisme de răspuns rapid la întreruperile în aprovizionare. Aceste instrumente vor fi aplicate iniţial pentru anumite minerale critice şi lanţurile de aprovizionare asociate acestora.

Washingtonul şi Bruxellesul mai menţionează că discuţiile lor sunt complementare celor din alte forumuri internaţionale, în contextul creşterii concurenţei globale pentru accesul la minerale esenţiale pentru tranziţia energetică şi industria tehnologică.

Aşa-numitele minerale critice sunt esenţiale pentru fabricarea semiconductorilor, a bateriilor de ultimă generaţie şi a unei game largi de componente electronice şi produse tehnologice.

Planul anunţat vineri survine în urma acordului de cooperare încheiat în februarie între SUA şi UE pentru aprovizionarea cu materii prime critice pentru a contracara concurenţa din partea Chinei, care poate furniza astfel de resurse la preţuri mult inferioare celor cerute de alte ţări.

China, care concentrează majoritatea rezervelor mondiale de minerale rare (pământuri rare), domină nu numai extracţia acestora, dar a dezvoltat şi un cvasi-monopol asupra procesului de rafinare a lor. China controlează în acest mod furnizarea unor metale strategice, cum ar fi galiul, utilizat la fabricarea semiconductorilor.

Însă blocul comunitar a învăţat pe propria piele în timpul crizei provocate de pandemia COVID-19 cum dependenţa faţă de materiile prime critice importate din China i-ar putea bloca lanţurile de aprovizionare. De atunci, UE încearcă să găsească noi parteneri şi a mai semnat acorduri cu Japonia, Australia şi Canada.

INSTANT_CONSULTARI_PNL_90_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
1
Singurul ministru PSD care i-a lăsat un mesaj lui Bolojan când a semnat demisia: „Trebuie...
putin si peskov
2
Prima reacție a Rusiei, după ce Germania a definit oficial Moscova drept „principala...
Peter Magyar
3
Peter Magyar vrea să readucă Imperiul Austro-Ungar pe hartă. Poziția guvernului de la...
ilie bolojan
4
„De ce rămâne Bolojan premier, indiferent de ce face PSD." Un lider PNL explică...
nicusor dan face declaratii
5
Prima declarație a lui Nicușor Dan după demisiile miniștrilor PSD: „Se va întâmpla ceva...
Interzis! Alimentul banal consumat de aproape toată lumea de care Cristiano Ronaldo nu se atinge: ”E împotriva naturii”
Digi Sport
Interzis! Alimentul banal consumat de aproape toată lumea de care Cristiano Ronaldo nu se atinge: ”E împotriva naturii”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
grau in palma unui barbat
Statele Unite au cumpărat grâu din Polonia în ultimele săptămâni
steag china
Motivul pentru care China ia măsuri împotriva unor companii și entități europene
friedrich merz face declaratii
Propunerea lui Merz după ce Zelenski a spus că Ucraina nu are nevoie de o aderare simbolică la UE
masura-nato
Cum răspunde NATO la scenariul Pentagonului privind suspendarea sau excluderea Spaniei din Alianță
Russian Foreign Minister Sergey Lavrov's annual press conference
Reacția Moscovei la noile restricții UE: Ce include al 20-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei
Recomandările redacţiei
610907541_18167683741385573_8048350567913062512_n
A fost modernizat avionul Spartan folosit de Nicușor Dan pentru...
nicusor dan face declaratii
Nicușor Dan respinge varianta unui Guvern minoritar cu susținerea...
rogobete 3
Rogobete lansează acuzații grave: Chimioterapice furate de la...
Portavionul USS George H.W. Bush Foto X
Război în Orientul Mijlociu, ziua 56. Trump își trimite emisarii în...
Partenerii noștri
Pe Roz
Viața se poate schimba într-o clipă pentru aceste zodii. Venus și Uranus, aliniere rară în semnul Taurului
Cancan
Ramona Olaru și Steve Ant s-au despărțit! SEMNELE care prevesteau ruptura
Fanatik.ro
Jucătoarea de tenis care divorțează după 16 ani de relație. Are 2 copii cu bărbatul cu care a apărut într-un...
editiadedimineata.ro
Liban acuză Israel de crime de război după ce o jurnalistă a fost ucisă într-un atac aerian
Fanatik.ro
Guvernatorul Deltei, demis la propunerea Dianei Buzoianu, a solicitat în instanță salariu și sporuri la nivel...
Adevărul
Grecia interzice șezlongurile pe sute de plaje. Ce îi așteaptă pe turiștii români în 2026
Playtech
Pensia pe care Traian Băsescu o primeşte de la stat. Ce avere a acumulat fostul preşedinte
Digi FM
Bolojan, anunț ferm: „Va crește vârsta de pensionare a militarilor, a polițiștilor, nu există altă...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Lovitură de proporții: Andrea Pirlo, antrenor la FCSB? ”Vrea 6-7 sute de mii”
Pro FM
A rupt tăcerea după 15 ani. Russell Brand, adevărul despre motivul pentru care s-a căsătorit cu Katy Perry...
Film Now
Zoë Kravitz și Harry Styles s-au logodit, după opt luni de relație. Un apropiat i-a dat de gol: „Este complet...
Adevarul
Majorarea tarifelor Metrorex ar putea fi anulată. Decizia este pe masa lui Radu Miruță, viitorul interimar de...
Newsweek
Expert: Cum dovediți că indexarea pensiilor a fost anulată ilegal? Pașii de urmat pentru a vă lua banii înapoi
Digi FM
Charlize Theron și-a ales țara în care se va muta: „Vă place sau nu, vin!”. Ce a convins-o pe actriță să ia...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
De ce nu dispare pofta de dulce, chiar dacă renunți la zahăr. Ce spun experții
Digi Animal World
Momentul când un grup de șerpi iese din hibernare, surprins de un angajat al unui parc. Imaginile sunt virale
Film Now
Secretul dureros pe care tatăl Ritei Wilson l-a ascuns o viață întreagă: „Încă nu pot trece peste asta”
UTV
Cum a apărut Laura Cosoi în luna a șaptea de sarcină. „Trăiesc cea mai bogată viață într-o rochie second-hand”