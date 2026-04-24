SUA și UE semnează la Washington un plan strategic pentru minerale critice

Statele Unite şi Uniunea Europeană au semnat vineri un plan de cooperare pentru consolidarea lanţurilor de aprovizionare cu minerale critice, esenţiale pentru tehnologiile avansate şi industria militară, cu obiectivul de a progresa către un acord comercial în acest sector strategic care este dominat intens de China.

Planul a fost semnat la o ceremonie la Washington de către secretarul de stat american Marco Rubio şi comisarul european pentru comerţ Maros Sefcovic, potrivit Agerpres.

„Acesta demonstrează o conştientizare şi un angajament în creştere la nivel global, în special cu aliaţii noştri din Europa, asupra importanţei lanţurilor de aprovizionare şi a mineralelor critice pentru succesul economiilor noastre şi securitatea noastră naţională”, a declarat Rubio.

„Concentrarea excesivă a acestor resurse, faptul că sunt dominate de unul sau două locuri, reprezintă un risc inacceptabil”, a adăugat el, făcând aluzie la China.

La rândul său, Comisia Europeană a publicat un comunicat în care afirmă că, în virtutea respectivului plan, SUA şi UE vor colabora pentru „o gamă extinsă de politici şi instrumente comerciale”.

Printre domeniile de cooperare sunt menţionate stabilizarea preţurilor, unele subvenţii, promovarea investiţiilor şi a cercetării, stabilirea de standarde comune pentru minerit şi reciclare, precum şi mecanisme de răspuns rapid la întreruperile în aprovizionare. Aceste instrumente vor fi aplicate iniţial pentru anumite minerale critice şi lanţurile de aprovizionare asociate acestora.

Washingtonul şi Bruxellesul mai menţionează că discuţiile lor sunt complementare celor din alte forumuri internaţionale, în contextul creşterii concurenţei globale pentru accesul la minerale esenţiale pentru tranziţia energetică şi industria tehnologică.

Aşa-numitele minerale critice sunt esenţiale pentru fabricarea semiconductorilor, a bateriilor de ultimă generaţie şi a unei game largi de componente electronice şi produse tehnologice.

Planul anunţat vineri survine în urma acordului de cooperare încheiat în februarie între SUA şi UE pentru aprovizionarea cu materii prime critice pentru a contracara concurenţa din partea Chinei, care poate furniza astfel de resurse la preţuri mult inferioare celor cerute de alte ţări.

China, care concentrează majoritatea rezervelor mondiale de minerale rare (pământuri rare), domină nu numai extracţia acestora, dar a dezvoltat şi un cvasi-monopol asupra procesului de rafinare a lor. China controlează în acest mod furnizarea unor metale strategice, cum ar fi galiul, utilizat la fabricarea semiconductorilor.

Însă blocul comunitar a învăţat pe propria piele în timpul crizei provocate de pandemia COVID-19 cum dependenţa faţă de materiile prime critice importate din China i-ar putea bloca lanţurile de aprovizionare. De atunci, UE încearcă să găsească noi parteneri şi a mai semnat acorduri cu Japonia, Australia şi Canada.

