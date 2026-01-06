SUA vor fi exceptate de la acordul global de impozitare care vizează profiturile marilor multinaționale din paradisuri fiscale

Aproape 150 de țări au agreat un plan OCDE pentru a opri mutarea profiturilor marilor companii în paradisuri fiscale, dar SUA vor fi exceptate după negocierile administrației Trump cu G7. Decizia elimină multinaționalele americane din schema taxei minime globale de 15% stabilite în 2021, provocând critici din partea ONG-urilor pentru transparență fiscală, care avertizează asupra continuării „parcării” profiturilor în jurisdicții cu taxe reduse.

Aproape 150 de țări au convenit asupra unui plan de referință menit să împiedice companiile globale mari să își mute profiturile către jurisdicții cu impozitare redusă, dar SUA vor fi exceptate de la acord, fapt care a stârnit furia grupurilor pentru transparență fiscală, scrie The Guardian.

Planul, finalizat de Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, exclude corporațiile multinaționale mari cu sediul în SUA de la impozitul minim global de 15%, după negocierile dintre administrația Trump și alți membri ai G7. Secretarul general al OCDE, Mathias Cormann, a numit acordul „o decizie de referință în cooperarea fiscală internațională”, care „crește certitudinea fiscală, reduce complexitatea și protejează bazele de impozitare”.

Scott Bessent, secretarul Trezoreriei SUA, a descris acordul ca „o victorie istorică în păstrarea suveranității SUA și în protejarea muncitorilor și afacerilor americane de suprasolicitarea extrateritorială”.

Cea mai recentă versiune a acordului diluează un pact de referință din 2021, care stabilea un impozit corporativ global minim de 15%. Scopul era de a opri corporațiile multinaționale, inclusiv Apple și Nike, să folosească manevre contabile și legale pentru a își muta câștigurile către paradisuri fiscale cu impozitare redusă sau inexistentă.

Aceste paradisuri fiscale sunt de obicei locuri precum Bermuda și Insulele Cayman, unde companiile desfășoară, în realitate, puține activități sau deloc.

Val de critici după excepția obținută de SUA

Donald Trump a criticat acordul din 2021, negociat de administrația Biden, spunând că acesta nu este aplicabil în SUA. Ulterior, administrația Trump a amenințat cu impozite de represalii împotriva țărilor care impuneau taxe companiilor din SUA în baza pactului din 2021.

Fostul secretar al Trezoreriei, Janet Yellen, a fost un factor esențial în impulsionarea acordului global OCDE din 2021 și a făcut din impozitul corporativ minim una dintre prioritățile sale principale. La acea vreme, acordul a fost criticat dur de republicanii din Congres, care au afirmat că ar reduce competitivitatea SUA în economia globală.

În iunie, administrația Trump a renegociat acordul, după ce republicanii din Congres au eliminat o prevedere privind așa-numita taxă de represalii dintr-un proiect major de lege privind taxe și cheltuieli, care ar fi permis guvernului federal să impoziteze companii cu proprietari străini, precum și investitori din țări considerate că aplică „taxe străine incorecte” companiilor din SUA.

Grupurile pentru transparență fiscală au criticat planul modificat al OCDE. „Acest acord pune în pericol aproape un deceniu de progres global în impozitarea corporativă, permițând celor mai mari și profitabile companii americane să continue să își parcheze profiturile în paradisuri fiscale”, a declarat Zorka Milin, director de politici la Fact Coalition, o organizație nonprofit pentru transparență fiscală.

Organismele de supraveghere fiscală și grupurile de monitorizare fiscală susțin că impozitul minim global ar trebui să oprească o cursă internațională spre minimizarea impozitării corporative, care a determinat companiile multinaționale să își înregistreze profiturile în țări cu taxe foarte mici.

