Live TV

Subvenția APIA a fost redusă de la 58 la 20 euro/ha. Ce părere au fermierii

Andreea Dobra Data actualizării: Data publicării:
SUBVENTII AGRICULTORI THINKSTOCK
Din articol
Cererile au depășit toate estimările: de la 1,7 la 5,7 milioane ha Cum se ajunge la echivalentul de 1.000 euro/ha pentru terenul nelucrat Fermierii rămân nemulțumiți

Subvenția APIA pentru eco-schema PD-28, promisă fermierilor la 58,18 euro/ha în primăvara anului 2025, a fost redusă la 20 euro/ha, după ce cererile depuse au depășit de aproape patru ori estimările Ministerului Agriculturii, iar bugetul de 103 milioane de euro nu poate fi suplimentat, a anunțat Daniela Rebega, reprezentant al Autorității de Management din MADR, pentru Digi24.ro.

Prin subvenție se înțelege o sumă de bani acordată de stat fermierilor pentru a-i sprijini să își desfășoare activitatea și pentru a compensa costurile unor lucrări agricole, de mediu sau de protecție a solului.

În practică, fermierii primesc bani pentru că respectă anumite condiții sau pentru că renunță la o parte din producție în favoarea mediului.

Daniela Rebega a explicat că eco-schema PD-28, care este una voluntară, adică fermierii aleg dacă se înscriu sau nu, a fost introdusă ca urmare a modificării regulilor europene privind GAEC 8.

GAEC 8 este o regulă europeană din cadrul PAC („condiționalitatea” pentru subvenții), care spune ce trebuie să facă fermierii ca să primească plățile de bază din agricultură.

Potrivit acesteia, GAEC 8 obliga fermierii să lase 4% din teren pârloagă (neproductiv) pentru a proteja biodiversitatea, adică 4 hectare din 100 trebuiau lăsate nelucrate ca să fie eligibili pentru plățile directe.

„Comisia Europeană a eliminat obligația din GAEC 8, dar a cerut statelor membre să vină cu o alternativă plătită, adică o eco-schemă”, a explicat Rebega. Astfel a fost creată PD-28, discutată și aprobată de Comisia Europeană, cu un buget inițial de 103 milioane de euro și o suprafață estimată la 1,7 milioane de hectare.

Schema este voluntară, iar fermierii care s-au înscris au fost nevoiți să lase 2% din terenul arabil ca zonă neproductivă sau să înființeze elemente de peisaj.

Fermierii au lăsat 2% din teren nelucrat sau cu culturi de acoperire, iar aceste lucrări au generat costuri suplimentare de combustibil și manoperă. „Neacordarea sumei anunțate inițial lasă un minus de 38,18 euro pe hectar”, a transmis Cezar Gheorghe, expert în comerțul de cereale, pentru Digi24.ro.

Cererile au depășit toate estimările: de la 1,7 la 5,7 milioane ha

În momentul închiderii cererilor APIA, suprafața solicitată de fermieri a ajuns la 5,7 milioane de hectare, mult peste estimarea inițială de 1,7 milioane ha.

„Am avut cereri mult mai multe. Suprafața a crescut de la 1,7 milioane la 5,7 milioane de hectare, iar acest lucru a însemnat că plata a trebuit să fie micșorată”, a spus Rebega, pentru Digi24.ro.

Cu un buget fix de 103 milioane de euro și o suprafață de peste trei ori mai mare decât cea planificată, cuantumul pe hectar a trebuit ajustat la 20 euro/ha.

Suma reprezintă minimul calculat în prezent și poate varia anual în funcție de suprafața determinată.

Cum se ajunge la echivalentul de 1.000 euro/ha pentru terenul nelucrat

Deși suma scade la 20 euro/ha, plata se acordă pentru toată suprafața fermei, nu doar pentru cei 2% lăsați neproductivi.

Rebega oferă un exemplu clar: „O fermă de 100 ha trebuie să lase 2% din terenul fermei neproductiv, dar primește 20 euro/ha pentru toate cele 100 ha, deci 2.000 euro în total. Raportat la cele 2 ha neproductive, fermierul primește efectiv 1.000 euro/ha.”

„Deci, dacă ai 100 de hectare, trebuie să lași, ca fermier, două hectare nelucrate, dar beneficiezi de suma pentru toată suprafața”, a subliniat Rebega pentru Digi24.ro.

Fermierii rămân nemulțumiți

În ciuda explicațiilor, fermierii spun că reducerea este mult prea mare față de nivelul promis în primăvară și critică lipsa de predictibilitate.

„Subvenția PD-28 promisă în aprilie la 58,18 euro/ha acum a ajuns la 20 euro/ha”, au transmis agricultorii, care afirmă că își făcuseră planurile financiare pe baza estimărilor comunicate oficial.

Cezar Gheorghe, expert în comerțul cu cereale, a declarat pentru Digi24.ro că reducerea subvenției PD-28 are un impact direct în ferme, unde bugetele pentru 2025 au fost calculate pe baza promisiunii inițiale de 58,18 euro/ha.

El a subliniat că fermierii au lăsat 2% din teren nelucrat sau cu culturi de acoperire, iar aceste lucrări au generat costuri suplimentare de combustibil și manoperă. „Neacordarea sumei anunțate inițial lasă un minus de 38,18 euro pe hectar”, a spus expertul.

Acesta a criticat și explicațiile oficiale privind numărul foarte mare de cereri. APIA a raportat 5,7 milioane ha, însă România are între 8,4 și 8,6 milioane ha teren arabil. „Asta ar însemna că 35% din terenul arabil ar fi fost lăsat nelucrat. Informația nu se leagă și ridică semne serioase de întrebare”, a transmis Cezar Gheorghe.

Expertul în cereale a evidențiat și o contradicție în comunicarea MADR: la o fermă de 100 ha, cei 2% nelucrați (2 ha) ar fi valorat 116,36 euro la nivelul promis inițial. Cu noua regulă, fermierul primește 20 euro pentru toate cele 100 ha, adică 2.000 euro. „Diferența arată lipsă de coerență”, a mai spus Cezar Gheorghe, pentru Digi24.ro.

Bugetul PD-28, de 103 milioane de euro, a fost stabilit fără o evaluare corectă a suprafeței eligibile, ceea ce indică „o slăbiciune structurală la nivel central”. În lipsa unor contracte ferme cu APIA, fermierii nu au pârghii legale pentru a contesta situația, a concluzionat expertul în comerțul cu cereale.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
primar in calduri
1
Scandal într-o comună din România: imagini cu un primar care ar agresa sexual o femeie în...
piata rosie din moscova
2
La Moscova s-a înregistrat noaptea trecută o temperatură record pentru această perioadă a...
Farewell ceremony for Canadian volunteer, who served in Ukrainian Armed Forces and recently was killed at a front line in a fight against Russian troops, in Kyiv
3
Gafă mortală a armatei ucrainene. Piloți de elită au fost uciși de o rachetă balistică în...
Torbjörn Törnqvist
4
Cine este miliardarul care vrea să preia imperiul petrolier al Rusiei, după ce Lukoil a...
Sulf industrial granule
5
Rusia a pierdut capacitatea de a produce una dintre cele mai importante substanțe chimice...
David Beckham a reacționat, după ce Victoria și-a schimbat numele, la 51 de ani
Digi Sport
David Beckham a reacționat, după ce Victoria și-a schimbat numele, la 51 de ani
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
sedinta in camera deputatilor
Sondaj INSCOP. AUR coboară sub pragul de 40% pentru prima oară după...
nicusor dan nato (2)
Nicușor Dan, la NATO Industry Forum 2025: Ameninţările ne amintesc că...
Russia's First Military UAV Factory, Dubna, Russia - 02 Feb 2022
Rușii au copiat celebra dronă americană „Reaper”. Surpriza apare însă...
contor energie electrica
Opt percheziții au loc la Tinmar Energy, companie din domeniul...
Ultimele știri
Furie la Berlin după ce un dirijor german a primit un premiu din partea lui Vladimir Putin, la Moscova
Invadarea Afganistanului a dus la colapsul URSS, iar războiul din Ucraina ar putea duce la prăbușirea Rusiei, consideră Sikorski
Percheziţii la firme suspectate că au vrut să obţină finanțare prin Programul Start UP Nation cu acte false
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
cos de cumparaturi
Scoaterea plafonării adaosului la alimentele de bază. Fermierii avertizează că prețurile la raft ar putea crește
cioban cu turma de oi
APIA începe eliberarea adeverinţelor pentru fermierii crescători de animale care vor să ia credite bancare
fermier cu tractorul pe camp
Ministerul Agriculturii va lansa schema de ajutor „Creditul Fermierului”. Care sunt condițiile pentru a obține 50.000 de euro
Mașină electrică la încărcare
APIA crede că noul Ghid „Rabla" nu corespunde nevoii pieței auto. „Vom rămâne tot pe ultimul loc în Europa la mașini electrice”
DELTA DUNARII - TURISM - ILUSTRATIE - 04 IUNIE 2023
APIA a blocat banii pe 2023 pentru stuful din Deltă
Partenerii noștri
Pe Roz
Cum s-a simțit Meghan Markle pe platourile de filmare. Actrița revine la actorie după 8 ani: „Se vedea că i-a...
Cancan
Luptă crâncenă pentru viață! Boala gravă de care suferă Horia Moculescu: 'Este o durere permanentă!'
Fanatik.ro
Mircea Sandu s-a mutat cu familia în Franța și a spus de ce preferă să trăiască acolo: „Utilitățile sunt mai...
editiadedimineata.ro
Atenţie la zvonuri: ChatGPT nu a blocat oferirea de sfaturi legale şi medicale
Fanatik.ro
Gigi Becali, decizie radicală la FCSB: „Nu mai aduc asemenea jucători și nu e vorba despre discriminare”. Ce...
Adevărul
Cum a fost distrusă democrația românească. Pașii urmați de „salvatorii poporului” pentru eliminarea ultimilor...
Playtech
Produsul viral de la Lidl pe care toată lumea vrea să îl încerce. Costă doar 10 lei şi este gata de mâncat în...
Digi FM
Angelina Jolie, vizită surpriză la Herson, în sudul Ucrainei. A mers la o maternitate şi la un spital pentru...
Digi Sport
S-a aflat! Salariul propus lui Lionel Messi, pentru revenirea spectaculoasă în Europa
Pro FM
Jon Bon Jovi, fascinat de nepoțică. Celebrul rocker se bucură din plin de rolul de bunic: „M-am îndrăgostit...
Film Now
Jennifer Lawrence rupe tăcerea despre scenele nud din Die My Love: „Sarcina a eliminat toată anxietatea”
Adevarul
Arma secretă a Americii, surprinsă în zbor. Racheta care ar putea schimba echilibrul nuclear
Newsweek
Șanse mici ca pensiile speciale de 20.000 - 40.000 lei să fie tăiate. Bolojan nu face concesii. CSM, presiuni
Digi FM
Oana Roman s-a trezit cu polițiști la ușă, după o plângere făcută de câțiva oameni de pe internet: "Numele...
Digi World
Are 15 ani și o înălțime de 2.13 m: "Situația scapă de sub control". Cauza neașteptată descoperită de medici
Digi Animal World
Crocodil uriaș, filmat cu un câine în gură într-un canal din Florida: „Cea mai mare teamă s-a adeverit”
Film Now
Prietenia lor se întinde pe decenii. Johnny Depp și Al Pacino au făcut atmosferă pe covorul roșu la premiera...
UTV
Dana Nălbaru, fosta solistă Hi-Q, revine în muzică. Noua piesă e compusă „din dragoste pentru Dumnezeu”