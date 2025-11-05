Subvenția APIA a fost redusă de la 58 la 20 euro/ha. Ce părere au fermierii

Subvenția APIA pentru eco-schema PD-28, promisă fermierilor la 58,18 euro/ha în primăvara anului 2025, a fost redusă la 20 euro/ha, după ce cererile depuse au depășit de aproape patru ori estimările Ministerului Agriculturii, iar bugetul de 103 milioane de euro nu poate fi suplimentat, a anunțat Daniela Rebega, reprezentant al Autorității de Management din MADR, pentru Digi24.ro.

Prin subvenție se înțelege o sumă de bani acordată de stat fermierilor pentru a-i sprijini să își desfășoare activitatea și pentru a compensa costurile unor lucrări agricole, de mediu sau de protecție a solului.

În practică, fermierii primesc bani pentru că respectă anumite condiții sau pentru că renunță la o parte din producție în favoarea mediului.

Daniela Rebega a explicat că eco-schema PD-28, care este una voluntară, adică fermierii aleg dacă se înscriu sau nu, a fost introdusă ca urmare a modificării regulilor europene privind GAEC 8.

GAEC 8 este o regulă europeană din cadrul PAC („condiționalitatea” pentru subvenții), care spune ce trebuie să facă fermierii ca să primească plățile de bază din agricultură.

Potrivit acesteia, GAEC 8 obliga fermierii să lase 4% din teren pârloagă (neproductiv) pentru a proteja biodiversitatea, adică 4 hectare din 100 trebuiau lăsate nelucrate ca să fie eligibili pentru plățile directe.

„Comisia Europeană a eliminat obligația din GAEC 8, dar a cerut statelor membre să vină cu o alternativă plătită, adică o eco-schemă”, a explicat Rebega. Astfel a fost creată PD-28, discutată și aprobată de Comisia Europeană, cu un buget inițial de 103 milioane de euro și o suprafață estimată la 1,7 milioane de hectare.

Schema este voluntară, iar fermierii care s-au înscris au fost nevoiți să lase 2% din terenul arabil ca zonă neproductivă sau să înființeze elemente de peisaj.

Fermierii au lăsat 2% din teren nelucrat sau cu culturi de acoperire, iar aceste lucrări au generat costuri suplimentare de combustibil și manoperă. „Neacordarea sumei anunțate inițial lasă un minus de 38,18 euro pe hectar”, a transmis Cezar Gheorghe, expert în comerțul de cereale, pentru Digi24.ro.

Cererile au depășit toate estimările: de la 1,7 la 5,7 milioane ha

În momentul închiderii cererilor APIA, suprafața solicitată de fermieri a ajuns la 5,7 milioane de hectare, mult peste estimarea inițială de 1,7 milioane ha.

„Am avut cereri mult mai multe. Suprafața a crescut de la 1,7 milioane la 5,7 milioane de hectare, iar acest lucru a însemnat că plata a trebuit să fie micșorată”, a spus Rebega, pentru Digi24.ro.

Cu un buget fix de 103 milioane de euro și o suprafață de peste trei ori mai mare decât cea planificată, cuantumul pe hectar a trebuit ajustat la 20 euro/ha.

Suma reprezintă minimul calculat în prezent și poate varia anual în funcție de suprafața determinată.

Cum se ajunge la echivalentul de 1.000 euro/ha pentru terenul nelucrat

Deși suma scade la 20 euro/ha, plata se acordă pentru toată suprafața fermei, nu doar pentru cei 2% lăsați neproductivi.

Rebega oferă un exemplu clar: „O fermă de 100 ha trebuie să lase 2% din terenul fermei neproductiv, dar primește 20 euro/ha pentru toate cele 100 ha, deci 2.000 euro în total. Raportat la cele 2 ha neproductive, fermierul primește efectiv 1.000 euro/ha.”

„Deci, dacă ai 100 de hectare, trebuie să lași, ca fermier, două hectare nelucrate, dar beneficiezi de suma pentru toată suprafața”, a subliniat Rebega pentru Digi24.ro.

Fermierii rămân nemulțumiți

În ciuda explicațiilor, fermierii spun că reducerea este mult prea mare față de nivelul promis în primăvară și critică lipsa de predictibilitate.

„Subvenția PD-28 promisă în aprilie la 58,18 euro/ha acum a ajuns la 20 euro/ha”, au transmis agricultorii, care afirmă că își făcuseră planurile financiare pe baza estimărilor comunicate oficial.

Cezar Gheorghe, expert în comerțul cu cereale, a declarat pentru Digi24.ro că reducerea subvenției PD-28 are un impact direct în ferme, unde bugetele pentru 2025 au fost calculate pe baza promisiunii inițiale de 58,18 euro/ha.

El a subliniat că fermierii au lăsat 2% din teren nelucrat sau cu culturi de acoperire, iar aceste lucrări au generat costuri suplimentare de combustibil și manoperă. „Neacordarea sumei anunțate inițial lasă un minus de 38,18 euro pe hectar”, a spus expertul.

Acesta a criticat și explicațiile oficiale privind numărul foarte mare de cereri. APIA a raportat 5,7 milioane ha, însă România are între 8,4 și 8,6 milioane ha teren arabil. „Asta ar însemna că 35% din terenul arabil ar fi fost lăsat nelucrat. Informația nu se leagă și ridică semne serioase de întrebare”, a transmis Cezar Gheorghe.

Expertul în cereale a evidențiat și o contradicție în comunicarea MADR: la o fermă de 100 ha, cei 2% nelucrați (2 ha) ar fi valorat 116,36 euro la nivelul promis inițial. Cu noua regulă, fermierul primește 20 euro pentru toate cele 100 ha, adică 2.000 euro. „Diferența arată lipsă de coerență”, a mai spus Cezar Gheorghe, pentru Digi24.ro.

Bugetul PD-28, de 103 milioane de euro, a fost stabilit fără o evaluare corectă a suprafeței eligibile, ceea ce indică „o slăbiciune structurală la nivel central”. În lipsa unor contracte ferme cu APIA, fermierii nu au pârghii legale pentru a contesta situația, a concluzionat expertul în comerțul cu cereale.