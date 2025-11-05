Live TV

Subvenția APIA fost redusă de la 58 la 20 euro/ha. Ce spun fermierii

Andreea Dobra Data publicării:
SUBVENTII AGRICULTORI THINKSTOCK
Din articol
Cererile au depășit toate estimările: de la 1,7 la 5,7 milioane ha Cum se ajunge la echivalentul de 1.000 euro/ha pentru terenul nelucrat Fermierii rămân nemulțumiți

Subvenția APIA pentru eco-schema PD-28, promisă fermierilor la 58,18 euro/ha în primăvara anului 2025, a fost redusă la 20 euro/ha, după ce cererile depuse au depășit de aproape patru ori estimările Ministerului Agriculturii, iar bugetul de 103 milioane de euro nu poate fi suplimentat, a anunțat Daniela Rebega, reprezentant al Autorității de Management din MADR, pentru Digi24.ro.

Daniela Rebega a explicat că eco-schema PD-28 a fost introdusă ca urmare a modificării regulilor europene privind GAEC 8.

Potrivit acesteia, GAEC 8 obliga fermierii să lase 4% din teren pârloagă pentru a primi plățile directe, o condiție de bază.

„Comisia Europeană a eliminat obligația din GAEC 8, dar a cerut statelor membre să vină cu o alternativă plătită, adică o eco-schemă”, a explicat Rebega. Astfel a fost creată PD-28, discutată și aprobată de Comisia Europeană, cu un buget inițial de 103 milioane de euro și o suprafață estimată la 1,7 milioane de hectare.

Schema este voluntară, iar fermierii care s-au înscris au fost nevoiți să lase 2% din terenul arabil ca zonă neproductivă sau să înființeze elemente de peisaj.

Fermierii au lăsat 2% din teren nelucrat sau cu culturi de acoperire, iar aceste lucrări au generat costuri suplimentare de combustibil și manoperă. „Neacordarea sumei anunțate inițial lasă un minus de 38,18 euro pe hectar”, a transmis Cezar Gheorghe, expert în comerțul de cereale, pentru Digi24.ro.

Cererile au depășit toate estimările: de la 1,7 la 5,7 milioane ha

În momentul închiderii cererilor APIA, suprafața solicitată de fermieri a ajuns la 5,7 milioane de hectare, mult peste estimarea inițială de 1,7 milioane ha.

„Am avut cereri mult mai multe. Suprafața a crescut de la 1,7 milioane la 5,7 milioane de hectare, iar acest lucru a însemnat că plata a trebuit să fie micșorată”, a spus Rebega, pentru Digi24.ro.

Cu un buget fix de 103 milioane de euro și o suprafață de peste trei ori mai mare decât cea planificată, cuantumul pe hectar a trebuit ajustat la 20 euro/ha.

Suma reprezintă minimul calculat în prezent și poate varia anual în funcție de suprafața determinată.

Cum se ajunge la echivalentul de 1.000 euro/ha pentru terenul nelucrat

Deși suma scade la 20 euro/ha, plata se acordă pentru toată suprafața fermei, nu doar pentru cei 2% lăsați neproductivi.

Rebega oferă un exemplu clar: „O fermă de 100 ha trebuie să lase 2% din terenul fermei neproductiv, dar primește 20 euro/ha pentru toate cele 100 ha, deci 2.000 euro în total. Raportat la cele 2 ha neproductive, fermierul primește efectiv 1.000 euro/ha.”

„Deci, dacă ai 100 de hectare, trebuie să lași, ca fermier, două hectare nelucrate, dar beneficiezi de suma pentru toată suprafața”, a subliniat Rebega pentru Digi24.ro.

Fermierii rămân nemulțumiți

În ciuda explicațiilor, fermierii spun că reducerea este mult prea mare față de nivelul promis în primăvară și critică lipsa de predictibilitate.

„Subvenția PD-28 promisă în aprilie la 58,18 euro/ha acum a ajuns la 20 euro/ha”, au transmis agricultorii, care afirmă că își făcuseră planurile financiare pe baza estimărilor comunicate oficial.

Cezar Gheorghe, expert în comerțul cu cereale, a declarat pentru Digi24.ro că reducerea subvenției PD-28 are un impact direct în ferme, unde bugetele pentru 2025 au fost calculate pe baza promisiunii inițiale de 58,18 euro/ha.

El a subliniat că fermierii au lăsat 2% din teren nelucrat sau cu culturi de acoperire, iar aceste lucrări au generat costuri suplimentare de combustibil și manoperă. „Neacordarea sumei anunțate inițial lasă un minus de 38,18 euro pe hectar”, a spus expertul.

Acesta a criticat și explicațiile oficiale privind numărul foarte mare de cereri. APIA a raportat 5,7 milioane ha, însă România are între 8,4 și 8,6 milioane ha teren arabil. „Asta ar însemna că 35% din terenul arabil ar fi fost lăsat nelucrat. Informația nu se leagă și ridică semne serioase de întrebare”, a transmis Cezar Gheorghe.

Expertul în cereale a evidențiat și o contradicție în comunicarea MADR: la o fermă de 100 ha, cei 2% nelucrați (2 ha) ar fi valorat 116,36 euro la nivelul promis inițial. Cu noua regulă, fermierul primește 20 euro pentru toate cele 100 ha, adică 2.000 euro. „Diferența arată lipsă de coerență”, a mai spus Cezar Gheorghe, pentru Digi24.ro.

Bugetul PD-28, de 103 milioane de euro, a fost stabilit fără o evaluare corectă a suprafeței eligibile, ceea ce indică „o slăbiciune structurală la nivel central”. În lipsa unor contracte ferme cu APIA, fermierii nu au pârghii legale pentru a contesta situația, a concluzionat expertul în comerțul cu cereale.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Farewell ceremony for Canadian volunteer, who served in Ukrainian Armed Forces and recently was killed at a front line in a fight against Russian troops, in Kyiv
1
Gafă mortală a armatei ucrainene. Piloți de elită au fost uciși de o rachetă balistică în...
ludovic orban digi24
2
Ludovic Orban, despre sutele de milioane de lei încasate de frații Micula de la stat, în...
piata rosie din moscova
3
La Moscova s-a înregistrat noaptea trecută o temperatură record pentru această perioadă a...
4
O mare fabrică de componente auto de la Arad se închide. Aproximativ 1.000 de oameni vor...
alexandru nazare la guvern
5
Alexandru Nazare, despre decizia ÎCCJ în dosarul „Micula”: „Justiţia a stabilit clar că...
Cum l-a numit Victoria pe David Beckham, după ce englezii au anunțat că și-a schimbat numele
Digi Sport
Cum l-a numit Victoria pe David Beckham, după ce englezii au anunțat că și-a schimbat numele
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Screenshot 2025-11-05 at 11.34.55
Inflație de candidați la Primăria Capitalei: strategie de fragmentare...
Nicușor Dan, președintele României, îl primește pe Mark Rutte, secretarul general NATO, la Palatul Cotroceni din București, 5 noiembrie 2025.
Șeful NATO a ajuns în România. Mark Rutte a fost primit de Nicușor...
Poliție Franța
Franţa. Un şofer a intrat în mai mulți pietoni. Zece persoane...
emeric einei
Emeric Ienei a murit la vârsta de 88 de ani
Ultimele știri
Ultima zi în care credincioșii mai pot intra în Altarul Catedralei Naționale. Peste 290.000 de oameni au vizitat lăcașul de cult
Liviu Dragnea îl acuză pe Sorin Grindeanu că minte legat de invitarea sa la Congresul PSD: „Există riscul să vorbesc membrilor”
Papa Leon, noi critici la adresa administrației Trump pe tema imigranților: „Au trăit ani și ani fără să cauzeze probleme”
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
cos de cumparaturi
Scoaterea plafonării adaosului la alimentele de bază. Fermierii avertizează că prețurile la raft ar putea crește
cioban cu turma de oi
APIA începe eliberarea adeverinţelor pentru fermierii crescători de animale care vor să ia credite bancare
fermier cu tractorul pe camp
Ministerul Agriculturii va lansa schema de ajutor „Creditul Fermierului”. Care sunt condițiile pentru a obține 50.000 de euro
Mașină electrică la încărcare
APIA crede că noul Ghid „Rabla" nu corespunde nevoii pieței auto. „Vom rămâne tot pe ultimul loc în Europa la mașini electrice”
DELTA DUNARII - TURISM - ILUSTRATIE - 04 IUNIE 2023
APIA a blocat banii pe 2023 pentru stuful din Deltă
Partenerii noștri
Pe Roz
Ultimul Mercur retrograd din 2025 promite haos, dar și revelații și redescoperiri personale. Testul final al...
Cancan
De ce a murit Emeric Ienei? Boala grea care l-a măcinat pe fostul mare antrenor
Fanatik.ro
Cum l-a batjocorit statul român pe Emeric Ienei înainte să moară! I-a fost tăiată renta viageră și a...
editiadedimineata.ro
De ce a fost şters contul de Instagram al Britney Spears?
Fanatik.ro
Poveștile de dragoste ale lui Emeric Ienei, antrenorul care a cucerit Europa și inimile românilor. Vasilica...
Adevărul
„A house of dynamite”, filmul care a dat fiori cinefililor și a pus pe jar Pentagonul. „Mi-a venit să plâng”
Playtech
Traian Băsescu, de nerecunoscut! Cum a fost surprins la 74 de ani? Fiica sa, Elena, nu s-a putut abţine, ce...
Digi FM
Ionela Năstase a fost diagnosticată cu cancer la un control de rutină: "Viața mea s-a oprit pentru câteva...
Digi Sport
Ce a spus Gigi Becali despre Emeric Ienei, după ce fostul antrenor a murit
Pro FM
Primul soț al lui J.Lo, după ce ea a spus că n-a fost iubită niciodată. Ojani Noa: "Problema ești tu. Ai ales...
Film Now
Jennifer Lawrence rupe tăcerea despre scenele nud din Die My Love: „Sarcina a eliminat toată anxietatea”
Adevarul
Bărbat din Bihor condamnat la 12 ani de închisoare pentru că și-a lovit vecinul cu mașina, în timp ce acesta...
Newsweek
DOCUMENT Care e cea mai mare creștere de pensie de la Mica Recalculare? Cât a muncit pensionarul?
Digi FM
Singurul supraviețuitor al tragediei aviatice din India, declarații sfâșietoare: „Nu sunt fericit, viața mea...
Digi World
Top cinci plante care purifică aerul și previn mucegaiul din casă. Metodele naturale pentru un interior curat...
Digi Animal World
Crocodil uriaș, filmat cu un câine în gură într-un canal din Florida: „Cea mai mare teamă s-a adeverit”
Film Now
Anthony Hopkins recunoaște că și-a înșelat a doua soție: "A închis ochii la tot ce făceam. Ani mai târziu a...
UTV
Dana Nălbaru, fosta solistă Hi-Q, revine în muzică. Noua piesă e compusă „din dragoste pentru Dumnezeu”