Exclusiv Surse Digi24: Ilie Bolojan este astăzi la Banca Națională. Discuții despre bugetul pe 2026 și deficit

BNR
Sigla BNR. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Premierul Ilie Bolojan este astăzi la Banca Națională și poartă discuții legate de bugetul pentru 2026, potrivit surselor Digi24. O altă temă abordată este cea privind deficitul țării și menținerea acestuia la 6,5%.

Întâlnirea are loc, miercuri dimineață la sediul BNR, unde premierul a venit să discute în primul rând despre bugetul pe anul 2026, în contextul în care inflația este destul de ridicată. Anul 2025 s-a încheiat cu o rată a inflației medii anuale de 7,3%. 

Guvernatorul BNR Mugur Isărescu a confirmat în nenumărate rânduri faptul că măsurile fiscale adoptate de către Executiv duc România pe un ritm bun și că trebuie să ne asumăm această inflație.

Vor fi discuții și despre deficitul bugetar, în condițiile în care Guvernul ar trebui să adopte legea privid indicatorii macroeconomici, date pe care în prezent Executivul le preia de la Banca Națională.

E posibil ca discuțiile să se axeze pe prognozele pentru inflație, cursul euro și alți indicatori pe care îi va lua în calcul Guvernul pentru împărțirea banilor din acest an,

Pe 13 ianuarie, Premierul Ilie Bolojan a declarat că bugetul de stat pe anul 2026 ar trebui să fie adoptat până la finalul lunii februarie. Premierul Ilie Bolojan a avut discuții, pe 14 ianuarie, cu o parte din miniștri, despre bugetul pentru 2026 și menținerea deficitului sub pragul de 6,5%. Printre miniștrii are au participat au fost cei de la Transporturi, Agricultură, Sănătate, Muncă, Justiție și Energie.

Și ministrul Finanțelor Alexandru Nazare a confirmat că proiectul de buget pe anul 2026 urmează să fie publicat și aprobat în Guvern la mijlocul lunii februarie, iar în a doua parte a lunii va intra în dezbatere și la vot în Parlament.

„Am agreat azi, alături de colegii din coaliția de guvernare, un calendar clar și realist pentru aprobarea bugetului de stat pe 2026. În câteva zile vom aproba plafoanele bugetare, urmând apoi consultări cu toate ministerele. Tot în această perioadă definitivăm strategia fiscal-bugetară pentru anul în curs și raportul macroeconomic. La mijlocul lunii februarie urmează publicarea proiectului de buget și aprobarea în Guvern, iar în a doua parte a lunii februarie bugetul va intra în dezbatere și la vot în Parlament”, a scris Alexandru Nazare pe pagina sa de Facebook.

Totodată, Nazare a subliniat, marți, că în procesul de elaborare a bugetului de stat nu sunt avute în vedere majorări ale TVA, nici pentru sectorul HoReCa și nici pentru alte domenii economice.

Ministrul Nazare a mai anunțat, în conferința de presă de marți, că ținta de deficit bugetar pentru 2026 este „spre 6%”, aceasta urmând să fie stabilită în forma finală după încheierea discuțiilor privind elaborarea bugetului de stat și consultările cu Comisia Europeană.

El a precizat că proiecția de creștere economică pentru 2026 este de aproximativ 1%, iar PIB estimat se ridică la circa 2.045 de miliarde de lei.

