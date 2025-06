SURSE Lista creșterilor de taxe negociate la Cotroceni: TVA mai mare și impozitarea influencerilor. Ce tăieri vor fi la stat

De mai bine de o săptămână, la Palatul Cotroceni se discută noi măsuri fiscale prin care să fie aduși bani la bugetul de stat. Digi24 a intrat în posesia listei negociate, iar printre propuneri se numără creșterea TVA-ului pentru unele produse, creșterea accizelor, cât și impozitarea influencerilor. O serie de beneficii pentru bugetari vor fi tăiate, la fel și unele instituții. Lista nu este finală, aceasta va fi stabilită luni, când președintele Nicușor Dan va avea o ședință cu liderii partidelor care ar putea forma guvernul.

Modificările în privința TVA-ului sunt cele mai complicate. Deși decizia finală va fi una politică, scenariile pe care s-au făcut calcule sunt multiple. Potrivit draftului în posesia căruia a intrat Digi24, cele mai multe cote reduse (5% și 9%) ar crește până la pragul standard de 19%. Majorările s-ar resimți în special în HoReCa.

Creșteri de TVA

Cota TVA crește de la 9% la 19% pentru:

cazarea în cadrul sectorului hotelier sau al sectoarelor cu funcţie similară, inclusiv închirierea terenurilor amenajate pentru camping

serviciile de restaurant şi de catering, cu excepţia băuturilor alcoolice, precum şi a băuturilor nealcoolice care se încadrează la codul NC 2202

pentru livrarea locuinţelor ca parte a politicii sociale, inclusiv a terenului pe care sunt construite

pentru livrarea şi instalarea de panouri fotovoltaice, panouri solare termice, pompe de căldură şi alte sisteme de încălzire de înaltă eficienţă

pentru serviciile constând în permiterea accesului la bâlciuri

pentru serviciile constând în permiterea accesului la evenimente sportive

În același draft, se menționează majorarea cotei reduse de 5% la 9% pentru:

livrarea de manuale şcolare, cărţi, ziare şi reviste, pe suport fizic şi/sau pe cale electronică, cu excepţia celor care au, în totalitate sau în mod predominant, un conţinut video sau un conţinut muzical audio şi a celor destinate exclusiv sau în principal publicităţii

serviciile constând în permiterea accesului la castele, muzee, case memoriale, monumente istorice, monumente de arhitectură şi arheologice, grădini zoologice şi botanice

livrarea către persoanele fizice si juridice de lemn de foc, sub formă de trunchiuri, butuci, vreascuri, ramuri sau sub forme similare

pentru livrarea de energie termică în sezonul rece, pentru anumite categorii de consumatori

Cota redusă de 9% din prezent să fie păstrată doar pentru medicamentele de uz uman, alimente, livrarea apei pentru irigații și îngrăsăminte.

Totuși, surse participante la discuții spun că nu este exclus și scenariul majorării cotei standard de TVA de la 19% la 21%, în cazul în care calculele pe tăierile de cheltuieli din instituții nu vor fi de ajuns. Dacă se va ajunge la acest scenariu, atunci TVA-ul pentru alimente și medicamente ar putea să scadă la 5% față de cât este în prezent.

Și influencerii ar putea fi impozitați. Mai exact, o propunere discutată la Cotroceni ar fi urmărirea veniturilor din Facebook, Instagram, Google și TikTok, pentru cei care nu declară la ANAF banii primiți în urma promovărilor.

Taxă de solidaritate și impozitarea jocurilor de noroc

Ca alternativă la majorarea impozitului pe venit, a fost propusă o taxă de solidaritate pentru cei cu venituri mari. Însă nu există acord asupra procentului și pragului peste care să se aplice.

Potrivit draftului, se discută impozitarea cu 20% pentru persoanele fizice ale căror venituri depășesc 10.000 de lei. S-au făcut calcule și pe sumele 15.000 și 17.000 de lei.

O altă variantă ar fi păstrarea impozitului de 10% pe veniturile sub 10.000 de lei net, iar pentru diferența care depășește acest prag să se aplice un impozit pe venit de 16%.

Jocurile de noroc ar putea fi și ele impozitate suplimentar

Variante:

10% impozit pentru premiu/câștig până la 10.000 lei

20% impozit pentru premiu/câștig până la 20.000 lei

20% impozit pe câștig reținut la sursă + CASS

Interzicere cash, doar card

Tichetele de vacanță, păstrate

Deși s-a luat în calcul o posibilă eliminare a tichetelor de vacanță, în cele din urmă, potrivit draftului consultat, s-a ajuns la următoarea propunere: suma acordată să fie de 800 de lei, fără obligațiunea contribuției proprii, doar pentru cei cu salariu de bază de maximum 6.000 de lei brut. Acestea să fie valorificare în extrasezon.

De asemenea, scade pragul și pentru acordarea indemnizației de hrană. La fel ca în cazul tichetelor de vacanță, va fi oferită salariaților ce nu depășesc pragul de 6.000 de lei brut, față de 8.000 de lei în prezent.

Sporuri tăiate pe bandă rulantă

De asemenea, mai multe sporuri urmează să fie micșorate sau elimintae cu totul:

Reducerea sporului pentru condiții vătămătoare de la 15% la 5%

Reducerea stimulentului pentru fonduri europene

Tăierea sporurilor pentru proiectele ale căror termene se prelungesc sau care nu sunt finalizate

Eliminarea sporului de complexitate a muncii

Eliminarea sporului de confidențialitate și informații secrete

Eliminarea celui al 13 salariu, acordarea a maximum 300 lei drept prime de Crăciun și Paște.

De asemenea, angajații statului vor face cursurile de formare profesională doar la sediul instituției și nu în deplasare - la mare sau la munte.

S-a agreat păstrarea sporurilor personalului medico-sanitar.

Instituții de stat, desființate

Pe lângă sporuri, 20% din instituțiile, institutele și agențiile statului ar urma să fie desființate. Printre propuneri: Institutul Levantului, Institutul Revoluției, Institutul Drepturilor Omului, Academia de Științe Tehnice.

„Se elimină rudele, urmașii, membrii de familie de la Exceptarea de la plata CASS a Indemnizatiile acordate in baza Decretului Lege nr 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu incepere de la 6 martie 1945, precum si celor deportata in strainatate ori constituire in prizonieri, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare.// Indemnizatiile acordate in baza Legii recunostintei pentru victoria Revolutiei Romane din Decembrie 1989 si pentru revolata muncitoreasaca anticomunista de la Brasov din noiembrie 1987 si nr 341/2004, cu modificarile si completarile ulterioare//Indemnizatiile si sporurile invalizilor, veteranilor si vaduvelor de razboi, precum si alte sume acordate in baza Legii nr. 49/1991 privind acordarea de indemnizatii si sporuri invalizilor, veteranilor si rămân doar beneficiile acordare văduvelor de război

Se elimină Exceptarea de la plata contribuției asigurărilor sociale de sănătate a sumelor reprezentând ajutorul social potrivit Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, și a veniturilor obținute de persoanele cu handicap în baza Legii 448/2006”, se mai arată în draftul negociat la Palatul Cotroceni.