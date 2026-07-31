Surse: România evită retrogradarea la categoria junk. Agenția Fitch va anunța că menține ratingul de țară

Agenţia Fitch ar fi decis să mențină ratingul României la „BBB-”, ultima treaptă recomandată investițiilor, potrivit surselor Digi24.ro. Astfel, țara noastră evită retrogradarea la categoria junk. Un anunț oficial este așteptat până la finalul zilei.

Decizia agenției Fitch de a menține ratingul la „BBB-” oferă un răgaz României, păstrând-o în categoria statelor considerate capabile să-și plătească datoriile, în contextul în care țara noastră risca o retrogradare la junk din cauza crizei politice prelungite, ceea ce ar fi speriat marii investitori.

„BBB-” este acordat de agențiile de rating pentru a arăta cât de sigur este să împrumuți bani unui stat, fiind ultimul calificativ din categoria recomandată investițiilor.

Cu doar câteva ore înainte ca Fitch să anunțe decizia sa, ministrul interimar al Finanțelor, Alexandru Nazare, a spus că România are „argumente solide” pentru menținerea calificativului.

„Din punct de vedere financiar, România are argumente solide: deficitul s-a redus semnificativ în primul semestru, veniturile au crescut, cheltuielile au fost ținute sub control, iar investițiile și fondurile europene continuă să susțină economia. În același timp, în ultimele zile, formațiunile politice au tratat cu responsabilitate procesul legislativ de adoptare a proiectelor de reforme cuprinse în Planul Național de Redresare și Reziliență, de care depind sume importante de bani pentru țara noastră.

Continuăm să apărăm cu maximă seriozitate poziția României și să demonstrăm cu toate argumentele disponibile că ajustarea fiscală produce rezultate. România trebuie să transmită, fără echivoc, stabilitate, coerență și responsabilitate”, a transmis ministrul Finanțelor.

De ce este importantă decizia agenției Fitch

Fitch Ratings este una dintre cele trei mari agenții internaționale de rating, alături de Standard & Poor's și Moody's. Fondată în 1914, agenția evaluează capacitatea statelor, companiilor și instituțiilor financiare de a-și onora obligațiile de plată și acordă calificative care reflectă riscul de credit al acestora.

Scopul unui rating este de a oferi investitorilor o evaluare independentă a probabilității ca un emitent să își ramburseze datoriile la timp. Aceste calificative sunt utilizate de bănci, fonduri de investiții, fonduri de pensii și alte instituții financiare atunci când decid dacă investesc sau nu în obligațiunile unui stat ori ale unei companii.

Fitch utilizează o scară de rating care începe cu AAA, cel mai ridicat calificativ, și coboară până la D, care indică incapacitate de plată. Ratingurile cuprinse între AAA și BBB- sunt încadrate în categoria investment grade, considerată recomandată investițiilor și asociată unui risc redus de neplată.

Calificativele sub BBB- intră în categoria speculative, cunoscută și sub denumirea de „junk”, ceea ce semnalează un risc mai ridicat și limitează accesul unor investitori instituționali, care, prin propriile regulamente, nu pot deține astfel de active. Pe lângă calificativul propriu-zis, agenția acordă și o perspectivă (outlook) – pozitivă, stabilă sau negativă. Aceasta indică direcția în care este probabil să evolueze ratingul în următoarele 12-24 de luni, fără a reprezenta însă o garanție că acesta va fi modificat.

Deciziile Fitch sunt urmărite cu atenție de piețele financiare deoarece influențează costurile la care statele și companiile se pot împrumuta. Un rating mai ridicat inspiră încredere investitorilor și permite accesul la finanțare în condiții mai avantajoase, în timp ce o retrogradare poate duce la creșterea dobânzilor, la reducerea interesului investitorilor și la majorarea costurilor de finanțare. Pentru state, ratingul reprezintă și un indicator al credibilității politicilor economice și fiscale în fața piețelor internaționale.

Editor : C.L.B.