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Suspiciune de fraudă în sistemul de trasabilitate a animalelor: 75 de oi declarate ucise în Tulcea au fost găsite în viață la Cluj

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Transport de ovine
Sursa foto: GettyImage
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Din articol
ANSVSA extinde controalele la nivel național

Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) a descoperit un posibil caz de fraudă în sistemul de trasabilitate a animalelor, după ce 75 de ovine care figurau în baza de date electronică drept ucise într-un focar de boală din județul Tulcea au fost găsite în viață într-o exploatație din județul Cluj. Instituția a anunțat sancțiuni maxime, retragerea dreptului de operare în sistem și sesizarea organelor de urmărire penală.

Potrivit unui comunicat al ANSVSA, inspectorii din Cluj au depistat „un caz flagrant de falsificare a datelor în sistemul de trasabilitate a animalelor”, cu implicații grave asupra gestionării Pestei Micilor Rumegătoare și asupra exporturilor de animale ale României.

Cele 75 de capete de ovine apăreau în Sistemul Național de Identificare și Înregistrare a Animalelor (SNIIA) ca fiind ucise oficial într-un focar din județul Tulcea. Cu toate acestea, animalele au fost identificate fizic într-o exploatație din județul Cluj. Măsurile dispuse de ANSVSA au vizat retragerea dreptului de operare în sistem, sesizarea organelor de cercetare penală, continuarea și extinderea verificărilor, precum și izolarea și sechestrarea animalelor în vederea testării și expertizării acestora.

„Să înregistrezi electronic uciderea unor animale, să primeşti despăgubiri pentru ele, dar să le ţii fizic în viaţă şi să le muţi în alt capăt al ţării este o tentativă clară de fraudă care sabotează siguranţa alimentară şi eforturile statului român de a eradica o boală ce împiedică exporturile la nivel naţional. Vom aplica cele mai dure sancţiuni administrative, vom retrage drepturile de operare în sistem şi vom sesiza imediat organele de urmărire penală pentru fals, uz de fals şi zădărnicirea combaterii bolilor. Lucrurile nu pot continua astfel”, a declarat președintele ANSVSA, Alexandru Nicolae Bociu.

ANSVSA extinde controalele la nivel național

În urma situației descoperite în județul Cluj, conducerea ANSVSA a dispus de urgență o anchetă extinsă. O echipă de control verifică în prezent întreaga trasabilitate a mișcărilor acestor animale, precum și implicarea operatorilor economici și a medicilor veterinari împuterniciți care au introdus datele în sistem.

Instituția a atras atenția că falsificarea datelor din sistemul de trasabilitate și menținerea în circulație a unor animale care figurează ca fiind eliminate din focare de boală reprezintă o încălcare gravă a legii și pun în pericol eforturile de combatere a epizootiilor.

„Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor condamnă cu fermitate şi adoptă o poziţie de toleranţă zero faţă de neregulile grave depistate recent în judeţul Cluj, precum şi împotriva acestor practici iresponsabile, ilegale şi grave”, au transmis reprezentanții instituției.

ANSVSA a precizat că verificările bazate pe trasabilitatea electronică a animalelor vor fi extinse la nivelul întregii țări, pentru eliminarea oricăror suspiciuni de fraudă.

„Asigurăm opinia publică, precum şi partenerii oneşti din mediul privat şi din alte instituţii că ANSVSA acţionează cu maximă transparenţă şi duritate în acest caz, iar controalele pe baza trasabilităţii electronice vor fi extinse la nivelul întregii ţări pentru a elimina orice suspiciune de fraudă”, se mai arată în comunicatul instituției.

Editor : A.D.

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