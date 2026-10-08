Sute de angajați ELCEN protestează joi după-amiază în fața Ministerului Energiei și cer deblocarea majorărilor salariale, negocieri colective reale și măsuri pentru protejarea puterii de cumpărare. Discuțiile purtate de reprezentanții sindicali cu secretarii de stat din minister nu au dus la o soluție, iar protestatarii au avertizat că vor continua acțiunile în săptămânile următoare și ar putea ajunge la grevă generală. Manifestații similare au loc la Iași și Constanța.

Angajații ELCEN, compania care produce energia termică necesară alimentării Capitalei cu apă caldă și căldură, sunt în continuare în fața Ministerului Energiei, condus interimar de Ilie Bolojan. Aceștia reclamă blocarea memorandumurilor privind creșterea cheltuielilor salariale, limitarea negocierilor colective și scăderea puterii de cumpărare.

În urmă cu puțin timp, reprezentanții Federației Naționale a Energeticienilor din România au discutat cu secretari de stat din Ministerul Energiei, printre care Cristian Bușoi. Întâlnirea nu a adus însă rezultatul așteptat de sindicaliști.

„Atmosfera este din ce în ce mai tensionată aici, în fața Ministerului Energiei, unde sute de angajați din ELCEN au venit să protesteze. În urmă cu puțin timp, reprezentanți ai Federației Naționale a Energeticienilor au fost la discuții cu secretarii de stat și au spus că nimic nu s-a rezolvat pentru ei. Vor să continue protestele și în săptămânile următoare”, a transmis jurnalista Digi24 Cezara Scutari.

Reprezentanții ministerului le-au comunicat sindicaliștilor că revendicările vor fi prezentate ministrului interimar al Energiei și că vor reveni cu un răspuns. Aceștia le-au transmis însă că șansele unor majorări salariale sunt reduse în condițiile actualului deficit bugetar.

Federația susține că dialogul cu autoritățile a existat până acum doar formal și avertizează că manifestațiile de joi reprezintă începutul acțiunilor sindicale.

„Am ales dialogul, am transmis adrese, am solicitat întâlniri și am avertizat instituțiile statului asupra nemulțumirilor existente. Membrii noștri au decis acum că este momentul să trecem la acțiuni de protest. Pe 8 octombrie, energeticienii din București, Iași și Constanța vor transmite public același mesaj: vrem negocieri colective reale, vrem soluționarea memorandumurilor și vrem ca munca oamenilor care țin în funcțiune sistemele energetice să fie respectată. Acesta este începutul acțiunilor noastre, iar evoluția lor va depinde de răspunsul autorităților”, a declarat președintele FNER, Cristian Popescu Aurică.

Sindicaliștii reclamă diferențele salariale

Potrivit federației, un muncitor cu o vechime de trei-patru ani are un salariu de aproximativ 4.400-4.600 de lei și lucrează inclusiv în weekenduri și în zilele de sărbătoare legală.

În paralel, conducerile unor companii și instituții din sectorul energetic încasează venituri considerabil mai mari. Mirela-Adriana Pavel, directorul general al ELCEN, cumulează venituri declarate de peste 66.000 de lei brut din trei funcții, echivalentul unui venit net de aproape 39.000 de lei pe lună, potrivit informațiilor prezentate de Digi24.

Sindicaliștii susțin că nu cer privilegii, ci posibilitatea de a-și negocia salariile în funcție de situația economico-financiară a companiilor, menținerea drepturilor salariale și protejarea puterii de cumpărare.

Nemulțumirile sunt legate de nesoluționarea memorandumurilor privind majorarea cheltuielilor salariale, în condițiile OUG nr. 89/2025. Federația afirmă că a semnalat în repetate rânduri problemele Guvernului, Ministerului Energiei, Ministerului Finanțelor și Ministerului Dezvoltării.

Proteste la București, Iași și Constanța

La manifestația din București, organizată de Sindicatul Liber Independent din Sucursala Electrocentrale București, erau așteptați cel puțin 500 de salariați. Protestul a început la ora 14:00, în fața sediului Ministerului Energiei.

Potrivit Agerpres, la Iași, Sindicatul Energia Iași a organizat o manifestație în incinta societății, între orele 15:00 și 17:00. Angajații cer măsuri pentru protejarea veniturilor și respectarea dreptului la negociere colectivă.

O acțiune similară a început la Constanța, la ora 15:30, fiind organizată de Sindicatul Termocentrale Constanța. Aceasta este prima mobilizare a organizației după afilierea la Federația Națională a Energeticienilor din România.

Sindicatele din Botoșani și Bacău și-au anunțat solidaritatea cu protestatarii, iar organizația din Ploiești urmează să decidă dacă se va alătura viitoarelor acțiuni.

FNER a avertizat că amploarea și continuarea protestelor vor depinde de răspunsul Guvernului și al ministerelor responsabile. Dacă revendicările vor rămâne fără răspuns, sindicaliștii spun că mobilizarea va continua și ar putea culmina cu declanșarea unei greve generale.

Editor : A.D.