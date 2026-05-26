Taiwan depășește India la valoarea pieței bursiere și urcă pe locul 5 la nivel mondial, impulsionat de explozia AI

Taiwanul a depășit India în ceea ce privește valoarea pieței bursiere și a devenit a cincea cea mai mare piață din lume, pe fondul creșterii spectaculoase a acțiunilor gigantului semiconductorilor Taiwan Semiconductor Manufacturing Co.(TSMC), alimentată de boomul investițiilor în inteligență artificială, transmite Bloomberg.

Capitalizarea bursieră a Taiwanului a urcat luni până la 4.950 miliarde de dolari, conform datelor analizate de Bloomberg. Valoarea pieţei bursiere a Indiei a scăzut la 4.920 miliarde de dolari. Piaţa bursieră a Taiwanului este acum a cincea cea mai mare din lume, după cea din SUA, China continentală, Japonia şi Hong Kong.

Ascensiunea Taiwanului în clasamentul celor mai mari pieţe bursiere se datorează în primul rând gigantului TSMC, care reprezintă acum aproximativ 42% din valoarea indicelui principal al bursei de la Taipei, ceea ce semnalează o concentrare intensă a pieţei. Acţiunile producătorului de cipuri au crescut cu 49% în acest an, deoarece a beneficiat de comenzile pentru echipamente din domeniul inteligenţei artificiale, unde semiconductorii TSMC au o poziţie dominantă pe piaţă.

„Creşterea capitalizării de piaţă a Taiwanului este o reflectare a concentrării sale puternice pe tehnologie hardware, care se află în prezent în centrul ciclului de investiţii în inteligenţă artificială”, a declarat Yi Ping Liao, manager de fonduri la Franklin Templeton.

De asemenea, noile reglementări sunt în favoarea TSMC. Autoritatea de reglementare financiară din Taiwan a majorat luna trecută limita pe care fondurile interne o pot investi în acţiunile unei singure companii. Conform noilor directive, fondurile care investesc exclusiv în acţiuni taiwaneze pot deţine până la 25% din activele lor nete în orice companie listată a cărei pondere depăşeşte 10% la Bursa de Valori din Taiwan, faţă de o limită anterioară de 10%. În prezent, doar TSMC îndeplineşte criteriul.

Analiştii de la JPMorgan Chase & Co. au calculat că această schimbare ar putea atrage în Taiwan fluxuri de investiţii în valoare de peste şase miliarde de dolari.

Chiar dacă piaţa bursieră din Taiwan a depăşit-o pe cea a Indiei, economia acesteia din urmă, cu o valoare de 4.150 de miliarde de dolari, şi una din economiile cu cel mai puternic ritm de creştere la nivel mondial, este mult mai mare decât Produsul Intern Brut al Taiwanului, care potrivit Fondului Monetar Internaţional se situează la 977 de miliarde de dolari.

