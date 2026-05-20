Ministrul interimar al Agriculturii Tanczos Barna a anunțat că Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) pregătește un act normativ cu reguli noi pentru creșterea porcilor în România, cu scopul de a limita răspândirea pestei porcine africane și de a permite reluarea exporturilor printr-o regionalizare a zonelor.

„Există un proiect de ordonanță de urgență care, astăzi, cel târziu, joi, va fi pus în dezbatere publică de către ANSVSA. Acesta prevede câteva principii noi care privesc în primul rând limitarea mişcării animalelor din ferme comerciale autorizate sau înregistrate, respectiv din gospodăria populaţiei. Nu cred că cineva în România poate să interzică şi să oprească creşterea porcilor în gospodăriile populației. Trebuie să găsim soluţii pentru a limita la maxim mişcarea”, a declarat vicepremierul, miercuri într-o conferință de presă susținută la minister.

Prevederile ordonanței de urgență

Potrivit ministrului, viitorul act normativ vizează limitarea mișcării porcinelor în interiorul circumscripțiilor sanitar-veterinare, inclusiv a animalelor din gospodăriile populației sau din unități de reproducție, „o măsură foarte bună”, după cum a precizat Tanczos Barna.

De asemenea, este avută în vedere eliminarea intermediarilor din circuitul de transport, confiscarea mijloacelor de transport și a animalelor fără documente legale, precum și majorarea fondurilor alocate prin intervenția asociațiilor de vânătoare.

„Obiectivul primordial este regionalizarea pe zone, de unde să putem începe exportul către ţări terţe sau din UE”, a mai spus vicepremierul.

Totodată, oficialul a precizat că este în discuție și o nouă legislație privind etichetarea și comercializarea cărnii de porc, inclusiv a celei congelate.

Sector afectat de pesta porcină și pierderi economice

Sectorul creșterii porcinelor continuă să fie afectat de restricțiile impuse de pesta porcină africană (PPA), iar producătorii avertizează că multe ferme riscă să se închidă din cauza costurilor ridicate și a prețurilor scăzute.

Datele din piață arată că prețul porcilor la poarta fermei a scăzut sub costul de producție, în timp ce consumul intern depășește semnificativ producția națională, ceea ce duce la dependență de importuri.

În același timp, autoritățile notează că numărul focarelor de PPA a scăzut considerabil în ultimii ani, de la aproximativ 1.600 în 2021 la 21 de focare active în martie 2026, dintre care unul într-o fermă comercială.

Editor : Ana Petrescu