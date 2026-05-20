Live TV

Video Tanczos Barna anunță reguli noi pentru creșterea porcilor. Măsuri pentru limitarea pestei porcine și reluarea exporturilor

Data actualizării: Data publicării:
porci
Foto: Getty Images
Din articol
Prevederile ordonanței de urgență Sector afectat de pesta porcină și pierderi economice

Ministrul interimar al Agriculturii Tanczos Barna a anunțat că Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) pregătește un act normativ cu reguli noi pentru creșterea porcilor în România, cu scopul de a limita răspândirea pestei porcine africane și de a permite reluarea exporturilor printr-o regionalizare a zonelor.

„Există un proiect de ordonanță de urgență care, astăzi, cel târziu, joi, va fi pus în dezbatere publică de către ANSVSA. Acesta prevede câteva principii noi care privesc în primul rând limitarea mişcării animalelor din ferme comerciale autorizate sau înregistrate, respectiv din gospodăria populaţiei. Nu cred că cineva în România poate să interzică şi să oprească creşterea porcilor în gospodăriile populației. Trebuie să găsim soluţii pentru a limita la maxim mişcarea”, a declarat vicepremierul, miercuri într-o conferință de presă susținută la minister.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Prevederile ordonanței de urgență

Potrivit ministrului, viitorul act normativ vizează limitarea mișcării porcinelor în interiorul circumscripțiilor sanitar-veterinare, inclusiv a animalelor din gospodăriile populației sau din unități de reproducție, „o măsură foarte bună”, după cum a precizat Tanczos Barna.

De asemenea, este avută în vedere eliminarea intermediarilor din circuitul de transport, confiscarea mijloacelor de transport și a animalelor fără documente legale, precum și majorarea fondurilor alocate prin intervenția asociațiilor de vânătoare.

Citește și: Ministrul Tanczos Barna vrea prelungirea plafonării la alimente. Ce urmează după 30 iunie

„Obiectivul primordial este regionalizarea pe zone, de unde să putem începe exportul către ţări terţe sau din UE”, a mai spus vicepremierul.

Totodată, oficialul a precizat că este în discuție și o nouă legislație privind etichetarea și comercializarea cărnii de porc, inclusiv a celei congelate.

Sector afectat de pesta porcină și pierderi economice

Sectorul creșterii porcinelor continuă să fie afectat de restricțiile impuse de pesta porcină africană (PPA), iar producătorii avertizează că multe ferme riscă să se închidă din cauza costurilor ridicate și a prețurilor scăzute.

Datele din piață arată că prețul porcilor la poarta fermei a scăzut sub costul de producție, în timp ce consumul intern depășește semnificativ producția națională, ceea ce duce la dependență de importuri.

În același timp, autoritățile notează că numărul focarelor de PPA a scăzut considerabil în ultimii ani, de la aproximativ 1.600 în 2021 la 21 de focare active în martie 2026, dintre care unul într-o fermă comercială.

Citește și: România riscă să piardă 771 de milioane euro din PNRR. Tanczos Barna: „Sper ca săptămâna viitoare să putem trece proiectul prin Senat”

Editor : Ana Petrescu

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
pavel orlov
1
Explicațiile unui jurat Eurovision din R. Moldova pentru votul acordat Alexandrei. Pavel...
ID331656_INQUAM_Photos_Malina_Norocea-1536x1024
2
Reacția lui Grindeanu după sondajul INSCOP în care PNL depășește PSD în intenția de vot...
Sorin Grindeanu, președintele interimar al PSD
3
Grindeanu: I-am spus preşedintelui că într-un final putem să strângem o majoritate în...
Kelemen Hunor.
4
Kelemen Hunor, după negocierile eșuate de la Cotroceni: Cei care au dat jos Guvernul...
FETESTI - EXERCITIU DEMONSTRATIV - POLITIE AERIANA - PROCEDURI NATO - AERONAVE F-16 - 06 MAR 2024
5
Prima reacție a NATO după ce un avion F-16 românesc a doborât o dronă în spaţiul aerian...
Florin Prunea l-a lovit și Poliția a apărut imediat: ”E unul afară în salvare, îl coase acum”. I-a făcut plângere penală
Digi Sport
Florin Prunea l-a lovit și Poliția a apărut imediat: ”E unul afară în salvare, îl coase acum”. I-a făcut plângere penală
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Tanczos Barna
Tanczos Barna, apel către consilierii onorifici: fără consultanță în paralel cu activitatea din Guvern
tanczos barna face declaratii
România riscă să piardă 771 de milioane euro din PNRR. Tanczos Barna: „Sper ca săptămâna viitoare să putem trece proiectul prin Senat”
grindeanu bolojan
Sorin Grindeanu a sesizat CCR pentru OUG privind investițiile din apărare, adoptată de Guvernul Bolojan după ce a fost demis
carne si produse lactate
Ministrul Tanczos Barna vrea prelungirea plafonării la alimente. Ce urmează după 30 iunie
o femeie cu bancnote in mana
Angajații APIA critică revizuirea lunară a sporului de 40% pentru fonduri europene: „O măsură abuzivă”
Recomandările redacţiei
traian basescu
Traian Băsescu acuză PNL că e iresponsabil: „Pentru un om, blochează...
sorin grindeanu ilie bolojan oana gheorghiu in parlament
Sorin Grindeanu susține că a dejucat „planul politic” al lui Ilie...
House Collapse in Görlitz, görlitz, Saxony, Germany - 18 May 2026
Ultimele informații de la MAE despre româncele dispărute în explozia...
symbolic black padlock stands in the narrow Strait of Hormuz on a map of Iran. Conceptual image representing oil transit blockage, geopolitical tensio
Traian Băsescu, despre efectele războiului din Orientul Mijlociu...
Ultimele știri
Primarul Capitalei, apel către organizatoriii de evenimente: „Să avem şi noi evenimente cu ştaif, nu bâlciuri cu fum de grătare!”
Apicultorii avertizează: vremea și lipsa florilor reduc producția de miere în 2026
Încă o instanță din România suspendă tăierile de posturi din primării
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Pluto retrograd schimbă destinul a patru zodii până în octombrie 2026. Vin bani, oportunități și transformări...
Cancan
Cine era Amalia, doctorița moartă pe DN52. Femeia ar fi fost lovită cu mașina intenționat
Fanatik.ro
România, drum infernal pentru Campionatul European! UEFA a schimbat radical preliminariile Euro și Liga...
editiadedimineata.ro
Cele mai importante imagini ale anului, la București. Expoziția World Press Photo 2026 s-a deschis în Piața...
Fanatik.ro
Scene halucinante la un meci de Liga a V-a. Un arbitru de 17 ani din Craiova a sunat la 112 de pe teren, după...
Adevărul
Pericolul ascuns din vacanțele în Egipt. Cazul fetiței care a murit după un sejur de lux și avertismentele...
Playtech
Ce avere are Oana Gheorghiu. Vicepremierul, în centrul unui scandal politic şi economic uriaş
Digi FM
Ce studii are Alexandra Căpitănescu. Reprezentanta României la Eurovision 2026 a ales un domeniu rar întâlnit...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Pe viață! Antrenorul de 42 de ani și-a aflat pedeapsa pentru faptele abominabile din vestiarul echipei...
Pro FM
Lucian Viziru, reacție fermă după ce a fost acuzat de fani că cere bani pe TikTok: „Nimeni nu vă bagă mâna în...
Film Now
Paul Wesley, cu abdomenul la vedere în vacanță. Actorul din „The Vampire Diaries” și-a răsfățat logodnica...
Adevarul
Cum arată „New York-ul Europei”, metropola care îi cucerește pe turiștii români și e la doar două ore de...
Newsweek
Tribunalul a decis: Stagiul aferent grupelor de muncă e contributiv la pensie. Vestea anului pentru pensionari
Digi FM
Decizie fără precedent luată de prinţul William. Vinde părţi din proprietatea sa regală. Motivul din spatele...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Care este cel mai bun moment să bei cafea pentru a avea mai multă energie
Digi Animal World
Ce a găsit o femeie într-o pereche de cizme abandonate în garaj. Imaginile au devenit virale
Film Now
Dolph Lundgren, apariție rară pe covorul roșu cu soția tinerică și fiica lui. Actorul arată incredibil după...
UTV
Vedetele din România au atras privirile la Cannes 2026. Mădălina Ghenea și Andreea Esca au strălucit pe...